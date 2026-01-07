HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Municipalidades de distritos de Lima lanzan campaña de DNI electrónico gratis en enero y febrero: revisa horarios

La iniciativa, coordinada con Reniec, permitirá realizar 470,000 trámites sin costo, como inscripciones y renovaciones, facilitando el acceso a servicios del Estado.

Diversos distritos emitirá el DNI electrónico gratis este 2026 entre enero y febrero.
Diversos distritos de Lima Metropolitana han puesto en marcha campañas de emisión gratuita del DNI electrónico durante los meses de enero y febrero, dirigidas a poblaciones priorizadas como niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Estas iniciativas distritales se enmarcan en la disposición del Reniec, que anunció la emisión gratuita del documento este 2026. La medida permitirá realizar hasta 470.000 trámites sin costo, incluyendo inscripciones, renovaciones, duplicados y actualización de datos, tanto en oficinas como en campañas móviles.

PUEDES VER: Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

¿Qué distritos de Lima lanzan campaña gratuita de DNI electrónico en enero y febrero?

En Villa El Salvador, la municipalidad inició una campaña que se desarrollará a lo largo de solo todo enero. La atención se brinda de lunes a viernes en la explanada Villa del Adulto Mayor, ubicada en la intersección de las avenidas Central y Bolívar. El servicio está dirigido principalmente a menores de 0 a 16 años, jóvenes de 17 años que realizarán el cambio de DNI amarillo a azul y personas con discapacidad. La atención se realiza en dos turnos: de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 02:00 p.m. a 04:00 p.m.

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Comas anunció una campaña especial que se extenderá desde el 7 de enero hasta el 13 de febrero en el Palacio Municipal, ubicado en la avenida España, cuadra 4, en el P. J. La Libertad. La jornada está dirigida a adultos mayores de 60 años, menores de 17 años y personas con discapacidad. El horario de atención es de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., con cupos limitados por turno para garantizar un proceso ordenado.

PUEDES VER: Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

lr.pe

En tanto, en San Juan de Lurigancho, la campaña de DNI electrónico gratuito se inició el 7 de enero y se mantendrá vigente durante enero y febrero. La atención se realiza en la Subgerencia de Programas Sociales, ubicada en la avenida El Bosque n.º 311, urbanización Canto Grande. El servicio está dirigido a niños y adolescentes de 0 a 16 años, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, con una capacidad máxima de 50 atenciones diarias, de lunes a viernes, entre las 8:45 a. m. y las 4:00 p. m.

Las autoridades municipales y del Reniec resaltan que estas campañas buscan reducir la brecha de identificación, facilitar el acceso a derechos y servicios del Estado y promover la inclusión social, especialmente entre la población infantil, personas con discapacidad y adultos mayores.

