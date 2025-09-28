Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

El 'Monstruo' fue capturado en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay. Tras ello, fue trasladado al penal de máxima seguridad Martín Mendoza. | Foto: composición LR | difusión

El 'Monstruo' fue capturado en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay. Tras ello, fue trasladado al penal de máxima seguridad Martín Mendoza. | Foto: composición LR | difusión

Erick Moreno, alias el 'Monstruo', acusó a una mujer de haberlo delatado. Un audio exclusivo emitido por el dominical Domingo Al Día evidencia el momento en el que el Monstruo amenaza a una mujer horas antes de ser detenido, debido a que temía que la Policía estaba tras sus pasos.

¿Tú piensas que yo soy de alivio, no? Y si me estás grabando me llega a la cabeza de la... Yo tengo tres cadenas (cadenas perpetuas), maldita...", se le escucha a El Monstruo decir a la joven.

El Monstruo acusa a mujer de haberlo delatado

El audio del cabecilla de Los Injertos del Cono Norte se escuchan las amenazas en contra de una mujer, a quien acusa de haber informado a la Policía sobre su paradero. En la grabación, él se expresa como si estuviera convencido de que ella acudió a las autoridades y le advierte acerca de las consecuencias de delatarlo.

La mujer niega que lo traicionó y busca defenderse, pero el 'Monstruo' no le cree y mantiene su amenaza. "Si llego a secuestrarte, vas a ver..., te voy a cortar, vas a ver...". Ella responde: "Qué mal que creas en... Sabes que yo siempre me he parado bien con ustedes. Qué mal que creas así".

Tras ello, el criminal le dice: "Por acá o por allá, igual voy a invertir en tu cabeza, y tarde o temprano, con los de tu círculo te van a poner, vas a ver, por plata, vas a ver (...) ¿Cuándo... tú le has traído beneficios a mi organización?".

En otra parte del audio, Erick Moreno la acusa de haber recibido dinero de la Policía. "Vas a ver maldita de... ¿Tú qué pensaste? Porque los rayas (policías) te dan mil, dos mil, tres mil soles, hija de... ¿Te canjeas fácilmente no?".

Capturan a El Monstruo: dictan prisión preventiva en su contra

El Gobierno de Paraguay dictó prisión preventiva en contra de Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', luego de haber sido detenido por los agentes policiales de dicho país, con el objetivo de impedir cualquier intento de fuga. Esta medida se aplica mientras avanza el proceso de extradición o expulsión al Perú.

Luego de esta decisión judicial, el Monstruo fue trasladado hacia el penal de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicado en Emboscada, Paraguay. Cabe señalar que, el delincuente ha sido condenado en el Perú por los delitos contra la libertad, por delitos de secuestro y hurto; contra el patrimonio, por homicidio y sicariato, y por microcomercialización de drogas.

