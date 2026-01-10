HOYSuscripcion LR Focus

Municipalidad de Miraflores pone a la venta el Mercado N.º 1 de Surquillo por US$12 millones y desata un confrontamiento entre ambos distritos

La Municipalidad de Miraflores ha decidido poner en venta el histórico Mercado N.º 1 de Surquillo por cerca de US$12 millones, lo que nuevamente ha despertado un intenso debate entre ambos distritos por la posesión del inmueble.

El Mercado N.º 1 de Surquillo fue puesto en venta por la Municipalidad de Miraflores, decisión que ha generado una intensa disputa por la propiedad del inmueble entre ambos distritos.
El Mercado N.º 1 de Surquillo fue puesto en venta por la Municipalidad de Miraflores, decisión que ha generado una intensa disputa por la propiedad del inmueble entre ambos distritos. | Foto: composición LR/Grupo Lar/Municipalidad de Miraflores

La reciente decisión de la Municipalidad de Miraflores de poner en venta el histórico Mercado N.º 1 de Surquillo, un espacio con más de 80 años de historia, ha encendido un debate entre ambos distritos. El inmueble, clausurado desde agosto de 2023 por problemas de insalubridad y seguridad, fue puesto en venta por un valor cercano a US$12 millones. Esta medida ha generado controversia en Surquillo, pues, aunque la propiedad legalmente pertenece a Miraflores, está ubicada en territorio surquillano, lo que ha reavivado antiguas disputas territoriales.

¿Por qué la Municipalidad de Miraflores puso en venta el inmueble?

Con aproximadamente 4.000 metros cuadrados, el Mercado N.º 1 ha sido, durante décadas, un punto de encuentro para vecinos y comerciantes de ambos distritos. La Municipalidad de Miraflores sostiene que la titularidad del inmueble le corresponde legalmente, ya que fue adquirido con fondos de sus contribuyentes cuando el distrito tenía una extensión territorial mayor, antes de la creación política de Surquillo.

PUEDES VER: Complejo Manuel Bonilla: tras más de dos años cerrado, es usado como estacionamiento, depósito y basurero municipal

En ese sentido, Lino Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de Miraflores, justificó su accionar afirmando que el inmueble pertenece al distrito de Miraflores. Estas declaraciones, en el programa 24 Horas, generaron gran polémica, ya que diversos sectores de la población y autoridades de Surquillo cuestionaron la legitimidad de la venta.

“El mercado número uno es de propiedad de Miraflores. Propiedades que fueron compradas con dinero de los contribuyentes de Miraflores cuando Miraflores llegaba hasta ese lugar. Luego, políticamente, se crearon los distritos y estas propiedades de Miraflores quedaron situadas dentro del espacio territorial de Surquillo”, señaló.

La postura de Surquillo ante la venta del Mercado N.º 1

La Municipalidad de Surquillo y la comunidad local han expresado su rechazo a la venta del mercado. La alcaldesa de Surquillo calificó la decisión como una posible “amenaza” al legado histórico del distrito, argumentando que el inmueble ha sido parte fundamental de la identidad del pueblo surquillano durante décadas. Para los vecinos surquillanos, el Mercado N.º 1 no solo representa un espacio comercial, sino también un patrimonio cultural y social que conecta distintas épocas de la historia local.

¿Por qué se clausuró el Mercado N.º 1 en 2023?

La clausura del mercado en 2023 se debió a problemas estructurales, insalubridad y la falta de medidas de seguridad que ponían en riesgo tanto a los comerciantes como a los visitantes. No obstante, la controversia actual ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio entre la titularidad legal y el valor histórico y comunitario del predio. Expertos en urbanismo y patrimonio han señalado que situaciones como esta exigen un diálogo intermunicipal para preservar la memoria colectiva y garantizar un desarrollo ordenado del espacio, evitando conflictos que puedan perjudicar a los vecinos y al comercio local.

En medio del debate, el futuro del Mercado N.º 1 sigue siendo incierto, mientras Miraflores prepara los detalles del concurso público y Surquillo busca proteger su legado histórico, manteniendo viva la discusión sobre los límites entre el derecho legal y la pertenencia cultural.

