Sociedad

Piden a 'El Monstruo': EE.UU., Colombia, México y Brasil solicitan extradición de Erick Moreno tras su captura en Paraguay

Moreno, líder de Los Injertos del Cono Norte, enfrenta múltiples pedidos de extradición y se encuentra bajo prisión preventiva en Paraguay. Él alega problemas de salud y pide no ser enviado a Perú u otros países.

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', enfrenta extradiciones solicitadas por Estados Unidos, Colombia, México, Brasil y Perú.
Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', enfrenta extradiciones solicitadas por Estados Unidos, Colombia, México, Brasil y Perú. | Difusión

El comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de Paraguay, confirmó este jueves que Estados Unidos, Colombia, México y Brasil han solicitado la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, considerado uno de los cabecillas criminales más buscados de la región.

A estos pedidos se suma el de Perú. La Fiscalía de la Nación ya ha presentado tres solicitudes de extradición contra el líder de Los Injertos del Cono Norte, que actualmente se encuentra bajo prisión preventiva en Paraguay. Desde su celda, Moreno asegura padecer asma severa y la pérdida de un pulmón, por lo cual dice no estar en condiciones de soportar un régimen carcelario estricto. Incluso, ha pedido permanecer en Paraguay el mayor tiempo posible, pues, según él, su vida corre peligro tanto en Perú como en otros países que lo reclaman.

Moreno fue encontrado en una casa en Paraguay.

Moreno fue encontrado en una casa en Paraguay.

Capturan a 'El Monstruo' en Paraguay

Moreno fue detenido tras un operativo conjunto de la DEA, la SIU paraguaya y agentes de inteligencia con apoyo del Perú. Durante la intervención, también cayó Dayana, su pareja paraguaya, quien se encuentra embarazada de ocho meses. Según las investigaciones, la relación se habría iniciado en Bolivia, país desde el cual ambos se desplazaron por Brasil y Paraguay, intentando evadir a las autoridades.

El comisario López reveló que esta no fue la primera vez que intentaron capturarlo. En marzo pasado, el cabecilla logró escapar de un cerco policial. Aunque hay versiones que atribuyen a la Policía peruana la información clave para su captura, el oficial evitó confirmar o negar esa versión.

Erick Moreno acusa a PNP de complicidad

Durante su detención, ‘El Monstruo’ lanzó acusaciones contra agentes peruanos, insinuando posibles vínculos de complicidad. Sin embargo, el funcionario paraguayo Luis López fue claro al decir que esas sospechas deben ser investigadas por las propias autoridades del Perú.
“Nosotros no podemos afirmar ni desmentir absolutamente nada'', declaró.

Previamente, el comisario Marcelino Espinoza detalló que la operación se realizó tras diez días de vigilancia continua en una modesta vivienda donde Moreno se ocultaba. Aunque no hubo presencia de policías peruanos en el lugar, sí se llevó a cabo un intercambio directo de información entre ambos países.

