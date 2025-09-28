El excomandante Francisco Rivadeneyra revela que el 'Monstruo' contaba con la colaboración de hasta 15 policías y vínculos con dos alcaldes en Lima Norte. | composición LR | composición LR

El excomandante de la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, Francisco Rivadeneyra, aseguró en entrevista con RPP que el criminal conocido como el 'Monstruo' habría contado con la colaboración de hasta 15 policías y tenía vínculos directos con al menos dos alcaldes.

''Me han hecho escuchar numerosos audios de conversaciones entre el 'Monstruo' y alcaldes'', señaló el comandante en retiro, pero decidió omitir los nombres de las autoridades implicadas. El exjefe policial, que lideró investigaciones contra esta organización, indicó además que Erick Moreno mantenía lazos con personajes de construcción civil, con quienes se repartían el dinero de las extorsiones.

Policías y alcaldes bajo la sombra de la corrupción

Según Rivadeneyra, un grupo de agentes de la PNP habría facilitado información, bloqueado operativos y permitido que la organización de el 'Monstruo' mantuviera su operatividad durante meses.

''Hasta ese momento teníamos entre 13 y 15 identificados policías de otras unidades (que apoyaban a ‘El Monstruo’). De otras unidades, de comisarías, Dipincri, de unidades especializadas, en emergencias. (Eran) suboficiales. Después ya se sabe que ha habido hasta tres o cuatro que ya están incluidos, incluso mencionados en expedientes fiscales que siguen trabajando'', reveló.

El excomandante también sostuvo que ''se tenía información, fuera de pantalla, de que había un envío de dinero hacia cierto nivel de oficialidad. Esto no se podía mencionar mientras ocurría el envío de dinero a determinados oficiales de alto mando''.

Exoficial PNP denuncia mal manejo de recursos

Por último, Rivadeneyra acusó a mandos medios de apropiarse de gran parte del presupuesto destinado a inteligencia. Según explicó, casi la totalidad de los fondos era mal administrada, lo que dejaba a los equipos de investigación con apenas S/1.500 o S/2.000.

Según él, la falta de apoyo institucional protegió a los delincuentes. ''Un informante que tuve lo mataron, y el dinero que le correspondía jamás llegó a su familia porque se lo quedaron oficiales del área de inteligencia'', afirmó. De acuerdo con su testimonio, ''del 100% de las sumas asignadas, se quedaban con aproximadamente el 80%, y a los equipos les daban S/1.500 o S/2.000. Yo hice esa denuncia al coronel encargado Eric Ángeles y al general Conde''.

Aunque la captura de el 'Monstruo' en Paraguay marcó un golpe a la organización, Rivadeneyra advirtió que el crimen no se ha frenado. ''(Ello) no significa que haya reducido las extorsiones. Los sicarios están dispersos y otros grupos continúan operando'', indicó. Finalmente, sentenció: ''La fiscalía debe iniciar investigaciones preliminares y actuar contra todos. Cada día que pasa, hay personas siendo asesinadas''.