'El Monstruo' es capturado por la policía en Paraguay
Sociedad

¿Quién es Erick Moreno, alias 'El Monstruo, el delincuente más buscado del Perú que fue capturado en Paraguay?

Erick Luis Moreno Hernández, alias "El Monstruo", fue capturado el miércoles 24 de septiembre en San Lorenzo, Paraguay, en un operativo en conjunto con policías del Perú.

Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, es un criminal peruano de 34 años, señalado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como cabecilla de la organización 'Los Injertos del Cono Norte'. Fue capturado en Paraguay el 24 de septiembre y es considerado de alta peligrosidad. Se le atribuyen delitos como secuestro, extorsión, sicariato, homicidio, crimen organizado, entre otros.

En diciembre de 2023, fue incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, con una recompensa de S/500.000 por información que conduzca a la captura de este criminal. Posteriormente, la recompensa por su captura se aumentó a S/ 1.000.000.

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

¿Dónde fue capturado Erick Moreno 'El Monstruo'?

El coronel Manuel Cruz, de la División de Crimen Organizado de la Dirincri, informó que el peligroso criminal fue capturado en San Lorenzo, Paraguay durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y la de ese país.

¿Cómo fue la captura de 'El Monstruo'?

El 24 de septiembre de 2025, Erick 'El Monstruo' fue capturado en Paraguay, gracias a un operativo conjunto entre la Dirincri de la Policía Nacional del Perú y la Policía Nacional de Paraguay. La intervención estuvo a cargo de la División de Crimen Organizado, dirigida por el coronel Manuel Cruz, quien detalló que la investigación incluyó un seguimiento a los movimientos del delincuente fuera del Perú.

Moreno intentaba pasar desapercibido cambiando su apariencia —con el cabello más largo y un bajo perfil—, pero fue ubicado en una vivienda donde finalmente fue detenido. Tras su captura, las autoridades confirmaron que será extraditado al Perú para cumplir la condena de 32 años de prisión por delitos como secuestro, extorsión, homicidio y sicariato.

