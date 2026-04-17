Jefe del JNE desmiente a la ONPE y asegura que cédulas abandonadas no fueron resguardadas

Roberto Burneo desmintió comunicado de la ONPE sobre material electoral abandonado frente a la Comisión de Fiscalización. Foto: difusión

Roberto Burneo desmintió comunicado de la ONPE sobre material electoral abandonado frente a la Comisión de Fiscalización. Foto: difusión

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, desmintió el comunicado de la ONPE y sostuvo que el material electoral abandonado no contó con resguardo. Según indicó, el vehículo en el que se trasladaban las cajas no tenía presencia policial ni fiscalización, lo que contradice la versión oficial del organismo electoral.

Burneo fue enfático al calificar como “falso” el pronunciamiento de la ONPE, en el que se intentaba explicar el traslado del material. Precisó que, de acuerdo con la información recogida por el propio JNE, el taxi involucrado no contaba con ningún tipo de control, lo que expone una grave falla en la cadena de custodia del proceso electoral.

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El titular del ente electoral también cuestionó la falta de respuesta de la ONPE ante los requerimientos formales enviados por su institución. Indicó que se remitieron varios oficios solicitando detalles sobre el despliegue y repliegue del material electoral, así como sobre la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía, sin obtener respuesta en la mayoría de los casos.

El titular del JNE advirtió también que estos hechos se suman a una serie de problemas detectados durante la jornada electoral del 12 de abril. Recordó que el organismo ya había identificado fallas logísticas y técnicas previas, lo que obligó a adoptar medidas excepcionales para garantizar el derecho al voto en distintos puntos del país.