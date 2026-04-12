Resultados Elecciones 2026 en San Martín: senadores y diputados electos HOY, domingo 12 de abril

San Martín elegirá Senador y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: diseño de la IA de Gemini)

San Martín elegirá Senador y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: diseño de la IA de Gemini)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de San Martín tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril.

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Los resultados se irán actualizando progresivamente en su página web y conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.