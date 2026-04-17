Balcázar no firmará contrato para la compra de cazas F-16 Block 70

El presidente Balcázar consideró que es mejor suspender la firma del contrato para la compra de los cazas F-16 Block 70 y sea el próximo gobierno el que decida. Foto: composición LR

El presidente Balcázar consideró que es mejor suspender la firma del contrato para la compra de los cazas F-16 Block 70 y sea el próximo gobierno el que decida. Foto: composición LR

A última hora, cuando se esperaba que este viernes se celebraría la ceremonia de suscripción del contrato con la compañía estadounidense Lockheed Martin para la adquisición de un primer lote de 12 aviones de combate F-16 Block 70, sorpresivamente el mandatario José María Balcázar informó que lo mejor sería que el nuevo gobierno complete el proceso.

“Estoy evaluando esa situación porque estoy conversando con el premier (Luis) Arroyo (Sánchez) para ver la toma de una decisión sobre este tema que de suyo es muy importante y implica un endeudamiento para el país muy enorme”, explicó esta mañana el presidente Balcázar a radio Exitosa.

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“Entonces, dado que mi gobierno es transitorio y terminamos en julio de 2026), pienso yo que, por ahora -es cuestión de conversar con el gabinete-, de que dejaríamos para el nuevo gobierno (...) para que enfrente temas de esta gran magnitud. Aunque entiendo que hay un cronograma que han trabajado los gobiernos anteriores al nuestro (Dina Boluarte y José Jerí), pero, eso no significa que el cronograma sea inamovible”.

Preguntado por el periodista Nicolás Lúcar si implicaba una postergación del contrato, respondió Balcázar: “Yo creo que vamos a conversar bien y a mí me parece que sería ideal de que sea el nuevo gobierno (el que decida)”, dijo.

“Eso no le va a gustar mucho a algunos, ¿no es cierto?”, le indicó el periodista Lúcar.

“Seguramente, pero las decisiones se toman en el gabinete y yo creo que en ese sentido voy a conversar con el gabinete. Debe ser la próxima semana, para ver qué decisión tomamos”, precisó Balcázar.

Funcionarios de Lockheed Martin que llegaron a Lima para la firma del contrato: Jonathan Pillsbury, Tara Lause y Meghan Lenhard.

HASTA EL PRÓXIMO GOBIERNO

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), este día estaba prevista la adjudicación del contrato a la compañía Lockheed Martin y la firma del contrato, en una ceremonia en la que la prensa no iba a tener acceso. Algunos incluso señalaron que sería en Palacio de Gobierno, otros en la base aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

Como informó La República, el gobierno de Balcázar prefirió seleccionar el F-16 Block 70 por razones políticas, ya que dicha decisión encajaba con acuerdos de alianza estratégica de defensa global con los Estados Unidos.

En el proceso se presentaron la sueca Saab con el modelo Gripen E/F, la francesa Dassault Aviation que propuso el Rafale F4 y la estadounidense Lockheed Martin que ofreció el F-16 Block 70.

Desde el gobierno de José Jerí circularon versiones de que Palacio Gobierno había decidido escoger la oferta de Lockheed Martin, pero esta debió ajustar su propuesta porque en un principio ofreció 12 aeronaves F-16 Block 70 por US$3.420 millones, cuando lo aprobado por el Congreso son 24 cazas por US$3.500 millones.

El exprimer ministro Ernesto Álvarez llegó a informar que el régimen de Jerí se inclinaba por los cazas de Lockheed Martin por razones geopolíticas, y luego el presidente Balcázar llegó a decir que en la gestión de Jerí ya se había firmado un “convenio estratégico” con Estados Unidos y que en esa línea se comprarían los F-16 Block 70.

Como ha publicado La República, la empresa sueca Saab pidió al Ministerio de Defensa que aclarara por qué no habían sido invitada para actualizar y sustentar su oferta de los Gripen, ya que su propuesta inicial correspondía al año 2025 y había caducado.

En la misiva suscrita por el vicepresidente Lars Tossman al Ministerio de Defensa, recordó que en el concurso participaban tres compañías fabricantes (Saab, Dassault Aviation y Lockheed Martin), por lo que en un acto de transparencia estas debían recibir las mismas oportunidades.

UN EPISODIO DE OPACIDAD

Pero no fue así. Como ha reportado La República, desde marzo de este año funcionarios del Ministerio de Defensa recibieron por varios días y numerosas horas a directivos y representantes de Lockheed Martin, y no así de Dassault Aviation ni Saab.

De hecho, conforme llegaba el día de la adjudicación del contrato -previsto para este viernes-, arribaron más ejecutivos de Lockheed para sostener encuentros en el Ministerio de Defensa.

El miércoles 15 y el jueves 16 estuvieron en el Ministerio de Defensa para debatir los términos del contrato altos funcionarios de Lockheed Martin como Jonathan Pillsbury, Meghan Lenhard y Tara Lause, quienes se entrevistaron con el director de compensaciones industriales y sociales (Offset), coronel FAP (r) Armando Pomar Galdós, y el director de Recursos Materiales, general EP (r) Carlos Sánchez Silva.

EL EMBAJADOR DE EEUU

El presidente Balcázar también se refirió al embajador estadounidense Bernie Navarro, en relación a su presencia en las negociaciones con Lockheed Martin.

“Hablamos (con el embajador) en el sentido general, en el sentido de la compra de aviones de Estados Unidos, pero no ha habido ninguna relación con respecto al cronograma”, dijo el jefe de Estado.

Mencionó que el proceso es una licitación internacional y que se debía respetar el cronograma.

“En las compras de este material no hay ningún tipo de confrontación. Lo que se tiene que hacer es que si hay procedimiento... Había un procedimiento de licitación internacional.

Entonces, si ese procedimiento no se ha terminado, a mí me parece que debe continuar hasta el nuevo gobierno. Sé que no estamos descartando que se compre al mejor, al cierto, al que oferte mejor”, argumentó Balcázar.

Como se ha mencionado, la empresa sueca remitió una carta al Ministerio de Defensa porque no se le había requerido una propuesta actualizada, como corresponde en una licitación internacional. Balcázar abordó la queja. No debería haber ocurrido.

“Yo reclamaría al embajador de Estados Unidos que más bien colabore para que se hagan las compras de forma transparente, democrática y respetando todos los procedimientos de compras internacionales que se han estado haciendo, con Francia, con Suecia. Entonces, hay reclamos incluso de Suecia sobre el particular”, manifestó.