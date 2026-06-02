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Christian Domínguez y Karla Tarazona dieron un importante paso en su historia de amor al contraer matrimonio civil este 2 de junio en una ceremonia privada realizada en Huaral. Sin embargo, más allá del esperado enlace, la pareja llamó la atención por el singular pedido que realizó a sus invitados para celebrar esta nueva etapa juntos.

Lejos de solicitar regalos tradicionales por su boda, los ahora esposos optaron por impulsar una iniciativa solidaria. A través de la invitación oficial enviada a familiares y amigos, instaron a quienes desearan tener un detalle con ellos a colaborar con una causa destinada a beneficiar a niños con habilidades diferentes que estudian en colegios de bajos recursos.

Christian Domínguez y Karla Tarazona pidieron donaciones para colegios de niños con bajos recursos

La noticia fue revelada en el programa de espectáculos 'Amor y fuego', donde se mostró el parte matrimonial que recibieron los invitados de Christian Domínguez y Karla Tarazona. En el documento no solo se confirmaron los detalles de la ceremonia civil, sino también el gesto solidario que ambos decidieron promover durante la celebración.

Según el mensaje incluido en la invitación, la pareja dejó en claro que la asistencia de sus seres queridos era suficiente para compartir un momento especial. No obstante, quienes desearan entregar un obsequio podían hacerlo mediante la donación de material educativo.

“Su presencia es nuestro mejor regalo. Sin embargo, si desean tener un detalle con nosotros, los invitamos ese mismo día a donar un juego didáctico que será destinado a colegios de escasos recursos para niños con habilidades diferentes”, señala el texto difundido en televisión.

Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron: así fue su esperado 'sí, acepto'

El matrimonio civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez se llevó a cabo el martes 2 de junio en la notaría Rulbi Vela Velásquez. La ceremonia fue organizada de manera reservada y contó con la presencia de testigos y personas cercanas a la pareja, quienes acompañaron a los novios en uno de los momentos más importantes de su relación.

La conductora de televisión y el cantante de cumbia oficializaron su unión luego de haber retomado su romance meses atrás. Tras varios años separados, ambos decidieron darse una nueva oportunidad sentimental, consolidando una relación que ya incluía convivencia y proyectos en común.

Horas antes de la ceremonia, los ahora esposos compartieron en redes sociales que los nervios y la emoción por el gran día no les habían permitido descansar con normalidad. Una vez iniciado el acto protocolar, se mostraron felices de concretar el esperado matrimonio y celebrar junto a sus seres queridos.