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Pelo D’Ambrosio le declara la ‘guerra’ al chileno Américo por grabar su tema sin permiso: “No merece ninguna forma de respeto”

Durante el pódcast 'Wow!', el cantautor peruano Pelo D’Ambrosio criticó al chileno Américo por no pedir permiso ni reconocer su legado al interpretar su canción.


Pelo D’Ambrosio expresa su satisfacción por las versiones de su tema 'Lejos de ti', pero lamenta la falta de reconocimiento de su autoría por parte de algunos intérpretes. Foto: Composición LR/Chatgpt
Pelo D’Ambrosio expresa su satisfacción por las versiones de su tema 'Lejos de ti', pero lamenta la falta de reconocimiento de su autoría por parte de algunos intérpretes. Foto: Composición LR/Chatgpt | Foto: Composición LR/Chatgpt
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El cantautor Pelo D’Ambrosio se mostró feliz de que su tema 'Lejos de ti' haya sido versionado en diferentes estilos e idiomas y de que nuevas promesas de la música interpreten sus canciones, porque eso genera que también lo sigan personas de la nueva generación. Sin embargo, el artista peruano expresó su malestar porque hay quienes hacen covers de sus temas, pero no reconocen su carrera ni trayectoria.

En una reciente entrevista para el pódcast 'Wow!', Pelo D’Ambrosio lamentó que el cantante Américo, uno de los chilenos que suele interpretar varias cumbias peruanas, no solo no haya pedido permiso para cantar 'Lejos de ti', sino que también haya ignorado al compositor original.

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Pelo D’Ambrosio molesto con Américo

El 29 de mayo se estrenó el último capítulo de 'Wow!' con Pelo D’Ambrosio, quien contó que el cantante chileno Américo no ha tenido una conducta adecuada con él. “No tengo un solo intérprete que haya ejecutado una obra mía y con quién haya tenido problemas fuertes. El único que recién se ha presentado es Américo de Chile. Es un intérprete ingrato, desatento, que no reconoce la autoría, no menciona. Cuando quise tener un contacto con él, acercarme… era una estrella inalcanzable. Y yo, siendo vicepresidente de APDAYC, no puedo permitir que a un autor peruano le pase esto”, comentó indignado.

Cuando le preguntaron si Américo había grabado sus temas sin reconocer la autoría ni pagar las regalías, Pelo D’Ambrosio lo confirmó. “Es un intérprete que no merece ninguna forma de respeto y le canta a Estanis (Mogollón), a William Luna y a mucha gente. Con ellos, todo está lindo, pero las veces que yo he querido acercarme, no hay forma. Entonces, un intérprete de esos merece una llamada de atención, merece un roche internacional”, añadió.

Finalmente, el exintegrante de Pata Amarilla pidió que siempre se reconozca a los autores que no son cantautores, ya que ellos no pueden interpretar sus propias creaciones. “Ese autor que no puede cantar su propia obra, sin un aplauso, sin una mención, sin un reconocimiento, se siente frustrado, olvidado, mancillado, pisoteado. No todos los autores tienen la oportunidad de cantar sus propias canciones”, concluyó.

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