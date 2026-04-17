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ONPE reconoce que su personal olvidó 4 cajas con cédulas de Surquillo en el vehículo de traslado

La institución aseguró que los votos de las cuatro mesas ya habían sido consignados en actas que están siendo procesadas y publicadas en la página web de la institución.

ONPE reconoce que su personal olvidó 4 cajas con cédulas de Surquillo en el vehículo de traslado
ONPE reconoce que su personal olvidó 4 cajas con cédulas de Surquillo en el vehículo de traslado

La ONPE reconoció, por medio de un comunicado, que su personal olvidó 4 cajas con cédulas de votación correspondientes a cuatro mesas de sufragio que funcionaron en el distrito de Santiago de Surco (Lima) el domingo 12 de abril.

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Según explicaron, el personal las dejó en la maletera del vehículo de la empresa contratada para transportar el material electoral.

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“Luego de descargar el material electoral, el personal de nuestra institución notó que, de las 24 cajas, faltaban 4 que, por temas de espacio, se colocaron en la maletera del vehículo”, se lee.

Al ver esto, “se realizaron esfuerzos por contactar al conductor del vehículo, sin obtener respuesta”.

Aseguraron que sí se respetó la cadena de custodia antes del extravío. “Viajaron un coordinador de ONPE, un efectivo de la PNP y un fiscalizador del JNE”, indicaron.

También, señalaron que los votos de esas cuatro mesas ya habían sido consignados en actas que están siendo procesadas y publicadas en la página web de la institución.

Lo sucedido será sometido a investigación. “Su pérdida está siendo registrada en una denuncia policial”, resaltaron.

Cédulas fueron entregadas a personal PNP durante programa de TV

Agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresaron al estudio del programa “Beto a Saber”, luego de que el espacio periodístico informara sobre el hallazgo de cuatro cajas de cédulas electorales, aparentemente encontradas en el distrito de Surquillo.

Beto Ortiz declaró a La República que la jefa de la ODPE de Surco —encargada de esas mesas— indicó que se contrataron taxis para trasladar el material electoral, pero que personal de la ONPE habría olvidado cuatro cajas. Según esta versión, el traslado se realizó bajo la custodia de un efectivo policial y un representante del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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