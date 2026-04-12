Resultados Elecciones 2026 en Puno: senadores y diputados electos hoy 12 de abril

Puno elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Nano Banana)

Puno elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Nano Banana)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Puno tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.

Resultados de las Elecciones 2026 en Puno: quiénes fueron electos senadores y diputados

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 en Puno a partir de las 5:00 p. m. de hoy, domingo 12 de abril.

TE RECOMENDAMOS Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

Candidatos a Diputados por Puno en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a la Cámara de Diputados por Puno en los comicios de 2026:

AHORA NACIÓN

Helard Bladimir Sonco Villanueva

Karim Mavel Castro Quilly

Fredy Dante Calisaya Quispe

Mirella Shirley Camapaza Quispe

Juan Jose Espinoza Barrantes

Lady Rosmery Ccopa Acrota

ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS

Willian Rodrigo Lauracio Apaza

Haydee Elizabeth Arapa Condori

Alberto Eugenio Quintanilla Chacon

Adelma Quispe Condori

Luis Felipe Quispe Yana

ALIANZA PARA EL PROGRESO (APP)

Walter Jilapa Santander

Irene Carcausto Huanca

Kleber Neri Espezua Palacios

Claudia Zenaida Esteba Apaza

Jose Sucacahua Lipa

Margarita Pachiño Quispe

AVANZA PAÍS

Nilda Yaneth Suca Apaza

Alex Salvador Lopez Paredes

Elena Aurora Enriquez Pacheco

Jorge Luis Ruelas Mamani

Maria Consuelo Arguedas Sandoval

FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERU (FREPAP)

Sara Ana Luque Perez

Felix Francisco Yucra Roque

Dany Gladys Gomez Anco

Willy Javier Llanos Almoguera

Miguelina Ccama Diaz

Edgar Agustin Qquincho Trelles

FUERZA POPULAR

Betty Tinta Ccoa

Henry Máximo Salinas Aco

Kateryn Franssi Guerra Maron

Jesus Chura Cuno

Elisa Yolanda Chambilla Flores

Jesus Obed Alvarez Quispe

FUERZA Y LIBERTAD

Ivan Joel Flores Quispe

Graciela Hilda Quispe Chambi

Yuly Medalith Quispe Huaman

Edwin Rodrigo Ticona Paucar

Fiorella Fidelia Ricra Lavado

JUNTOS POR EL PERÚ (JPP)

Remigio Condori Flores

Jessica Sadith Perez Quispe

Cesar Hugo Tito Rojas

Brigida Curo Bustincio

Henry Calizaya Mamani

Sammy Yessica Checa Amanqui

LIBERTAD POPULAR

Isabel Roxana Parisaca Chavez

Merly Milagros Carcasi Alanoca

PARTIDO APRISTA PERUANO

Pedro Ronald Yampara Aquise

Matilde Quispe Pacompia

Maria Antonieta Morales Vigo

Ruben Jesus Salas Madueño

PARTIDO CÍVICO OBRAS

Dina Irene Hancco Hancco

Salomon Coaquira Gomez

Nicole Jazmin Ruiz Paredes

Hector Apaza Ñaupa

Serly Mamani Ccollana

Percy Ingalla Machaca

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES

Pedro Miguel Mango Mango

Ruth Elizabeth Ccalli Hancco

Fermin Mestas Pacompia

Roman Machaca Larico

PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

Abel Carlos Huarcaya Montaño

Julia Juaquina Frisancho Santander

Jhonatan Daniel Apaza Mamani

Yanet Quimber Chambi

Luis Alberto Codarlupo Saenz

Nancy Yanet Cruz Zegarra

PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ

Luzbelinda Alvarado Mamani

Tomas Paccara Huaricallo

Yessica Callata Quispe

PARTIDO DEMÓCRATA VERDE

Denilson Medina Sanchez

Raul Gallegos Ojeda

Octavio Eliseo Palero Calloapaza

PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL

Maria Mery Galdos Tutucayo

Jose Antonio Portada Colquehuanca

Andrea Estefany Chuquitarqui Puma

Wilber Murillo Ccotaccallapa

Rossmery Marlit Chino Huaman

Juan Ruben Romario Zela Coila

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ

Hermes Evelio Cauna Morales

Maria Elena Mamani Apaza

Jhomira Noheli Jimenez Jalire

Wido Willam Condori Castillo

Angelica Delmazo Calderon

PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021

Jimny Tiña Calla

Lucila Vilma Meza Inofuente

Armando Manuel Lezano Carreon

Julia Quispe Huaracallo

Ernesto Rufo Gauna Mamani

Yesica Quispe Condori

PARTIDO PAÍS PARA TODOS

Leonidas Salluca Huaraya

Lisdenia Flores Mendoza

Richard Martin Cahuana Anccota

Martin Maque Rivas

Maritza Noemi Gomez Gomez

PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ

Natali Abad Illacutipa Mamani

Noemi Tabita Ortega Martinez

Cesar Hernan Quispe Malca

Noemi Afaraya Luque

Mary Isabel Fernandez Murillo

PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR

Oscar Gonzales Huaman

Milagros Shantall Samillan Sanga

Cesar Felix Quispe Calsin

Rosa Maria Perez Mendoza

Rolando Zapata Vilca

Karina Lizeth Alva Ravines

PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA

Javier Concori Cerezo

Raul Enrique Lara Pajuelo

Gleny Anel Cardenas Collazos

Edson Guillermo Tolentino Millones

Rufina Lima Villanueva

PARTIDO POLÍTICO PERÚ LIBRE

Mateo Ramos Conde

Eva Gomez Mamani

Ruben Dario Apaza Añamuro

Reyna Ponce Ccopa

John Lopez Ccama

Virginia Milagros Arias Tapia

PARTIDO POLÍTICO PRIN

Walter Alfaro Sosa

Maribel Yesenia Pauro Parrillo

Percy Yoe Limache Huancco

Diana Marisol Huanca Apaza

PERÚ MODERNO

Juan Luque Mamani

PODEMOS PERÚ

Saulo Nicolas Apaza Quispe

Presentacion Flora Zela Maraza

Raul Sabino Huarsaya Huarsaya

Stefany Nereyda Machaca Quispe

Liu Gabriel Monge Fonseca

Ana Laura Mamani

PRIMERO LA GENTE

Vicente Fredy Soncco Quispe

Orlando Hilario Rios Cisneros

Caroll Noemi Flores Flores

Marcial Jhon Flores Quispe

PROGRESEMOS

Dino Pastor Chambi Quispe

Senilda Yana Luque

Joel Chambilla Mamani

Cleny Aleyda Halanoca Paricoto

Juan Caljaro Condori

RENOVACIÓN POPULAR

Javier Alcides Bernal Salas

Yanet Quispe Quispe

Wilbert Ivan Arosquipa Ibañez

Sheila Estrella Angles Canlla

German Rafael Espinoza Rivas

Lucia Edita Betshy Orihuela Pasaca

UN CAMINO DIFERENTE

Dante Hernan Valdivia Yucra

Fanny Polo Chuquimango

Ronal Tito Zavaleta Moreno

Maritza Ajalli Mamani

Fredy Limachi Sarmiento

Rebeca Solano Quiroz

UNIDAD NACIONAL

Michael David Churata Tila

Maribel Mamani Aquise

Javier Martin Inquilla Bravo

Margarita Concepcion Velasquez Cabrera

Carmen Mercedes Zea Jara

Candidatos a Senadores por Puno en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Puno en los comicios de 2026:

AHORA NACIÓN

Jorge Enrique Sotomayor Perales

Alejandrina Quispe Poma

ALIANZA PARA EL PROGRESO (APP)

Walter Guido Chambi Quispe

Yony Sonia Flores Salinas

AVANZA PAÍS

Rodolfo Fredy Arpasi Chura

Rosa Clara Condori Cora

FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ (FREPAP)

Lorenzo Flores Yapu

Albina Huaylla Lima

FUERZA POPULAR

Aristides Ramon Serruto Colque

Manuela Vela Rengifo

FUERZA Y LIBERTAD

Guido Misme Medina

Gladis Paucara Huaraya

JUNTOS POR EL PERÚ (JPP)

Jose Moises Chipana Chipana

Rosa Emiliana Luque Sandoval

LIBERTAD POPULAR

Yhon Carlos Fuentes Gomez

PARTIDO APRISTA PERUANO

Julian Isaac Barra Catacora

Marianela Lizbeth Rodriguez Palacios

PARTIDO CÍVICO OBRAS

John Alexander Torres Rosello

Juana Tecla Alejo Flores

PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

Dometila Cutipa Copa

Julio Ernesto Castro Huayapa

PARTIDO DEMOCRÁTICO VERDE UNIDO

Valeriano Yucra Yucra

PARTIDO DEMÓCRATA VERDE

Edgar Maglio Eguilas Napuri

PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL

Vicente Zea Chura

Gianina Solis Cartolin

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ

Alfredo Ucharico Uruchi

Ilda Nancy Bedoya Vera

PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021

Luciano Quispe Huaracallo

Sandra Jaen Calderon

PARTIDO PAÍS PARA TODOS

Ramiro Díaz Tupa

PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR

Jesus Orlando Arapa Roque

Juana Gonzalo Choque

PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA

Gregorio Cama Pajsi

Irene Elsa Lopez Parrales

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE

Ruben Aleman Gonzales

Marilu Zulema Yanarico Apaza

PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO

Jorge Arturo Alvarez Mendoza

Sirvitas Huarcaya Gomez

PARTIDO POLÍTICO PRIN

Angel Gumercindo Huanca Yampara

PODEMOS PERÚ

Yessica Marisela Apaza Quispe

Renee Alberto Flores Apaza

PRIMERO LA GENTE

Bladimiro Centeno Herrera

PROGRESEMOS

David Ccasa Cucho

Pastora Huanca Gonzales

RENOVACIÓN POPULAR

Mao Tsetung Machaca Aviles

Felicitas Quispe Vilca

UN CAMINO DIFERENTE

Franklin Henry Muñoz Floriano

Margarita Milagros Herrera Silupu

UNIDAD NACIONAL

Herbert Larry Flores Reategui

Tania Libertad Castillo Ortega