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Política

Resultados Elecciones 2026 en Puno: senadores y diputados electos hoy 12 de abril

Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Puno y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.

Puno elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Nano Banana)
Puno elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Nano Banana)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Puno tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.

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Resultados de las Elecciones 2026 en Puno: quiénes fueron electos senadores y diputados

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 en Puno a partir de las 5:00 p. m. de hoy, domingo 12 de abril.

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Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

PUEDES VER: Congresista, senador y diputado: estas son las diferencias para las Elecciones Generales Perú 2026

lr.pe

Candidatos a Diputados por Puno en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a la Cámara de Diputados por Puno en los comicios de 2026:

AHORA NACIÓN

Helard Bladimir Sonco Villanueva
Karim Mavel Castro Quilly
Fredy Dante Calisaya Quispe
Mirella Shirley Camapaza Quispe
Juan Jose Espinoza Barrantes
Lady Rosmery Ccopa Acrota

ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS

Willian Rodrigo Lauracio Apaza
Haydee Elizabeth Arapa Condori
Alberto Eugenio Quintanilla Chacon
Adelma Quispe Condori
Luis Felipe Quispe Yana

ALIANZA PARA EL PROGRESO (APP)

Walter Jilapa Santander
Irene Carcausto Huanca
Kleber Neri Espezua Palacios
Claudia Zenaida Esteba Apaza
Jose Sucacahua Lipa
Margarita Pachiño Quispe

AVANZA PAÍS

Nilda Yaneth Suca Apaza
Alex Salvador Lopez Paredes
Elena Aurora Enriquez Pacheco
Jorge Luis Ruelas Mamani
Maria Consuelo Arguedas Sandoval

FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERU (FREPAP)

Sara Ana Luque Perez
Felix Francisco Yucra Roque
Dany Gladys Gomez Anco
Willy Javier Llanos Almoguera
Miguelina Ccama Diaz
Edgar Agustin Qquincho Trelles

FUERZA POPULAR

Betty Tinta Ccoa
Henry Máximo Salinas Aco
Kateryn Franssi Guerra Maron
Jesus Chura Cuno
Elisa Yolanda Chambilla Flores
Jesus Obed Alvarez Quispe

FUERZA Y LIBERTAD

Ivan Joel Flores Quispe
Graciela Hilda Quispe Chambi
Yuly Medalith Quispe Huaman
Edwin Rodrigo Ticona Paucar
Fiorella Fidelia Ricra Lavado

JUNTOS POR EL PERÚ (JPP)

Remigio Condori Flores
Jessica Sadith Perez Quispe
Cesar Hugo Tito Rojas
Brigida Curo Bustincio
Henry Calizaya Mamani
Sammy Yessica Checa Amanqui

LIBERTAD POPULAR

Isabel Roxana Parisaca Chavez
Merly Milagros Carcasi Alanoca

PARTIDO APRISTA PERUANO

Pedro Ronald Yampara Aquise
Matilde Quispe Pacompia
Maria Antonieta Morales Vigo
Ruben Jesus Salas Madueño

PARTIDO CÍVICO OBRAS

Dina Irene Hancco Hancco
Salomon Coaquira Gomez
Nicole Jazmin Ruiz Paredes
Hector Apaza Ñaupa
Serly Mamani Ccollana
Percy Ingalla Machaca

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES

Pedro Miguel Mango Mango
Ruth Elizabeth Ccalli Hancco
Fermin Mestas Pacompia
Roman Machaca Larico

PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

Abel Carlos Huarcaya Montaño
Julia Juaquina Frisancho Santander
Jhonatan Daniel Apaza Mamani
Yanet Quimber Chambi
Luis Alberto Codarlupo Saenz
Nancy Yanet Cruz Zegarra

PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ

Luzbelinda Alvarado Mamani
Tomas Paccara Huaricallo
Yessica Callata Quispe

PARTIDO DEMÓCRATA VERDE

Denilson Medina Sanchez
Raul Gallegos Ojeda
Octavio Eliseo Palero Calloapaza

PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL

Maria Mery Galdos Tutucayo
Jose Antonio Portada Colquehuanca
Andrea Estefany Chuquitarqui Puma
Wilber Murillo Ccotaccallapa
Rossmery Marlit Chino Huaman
Juan Ruben Romario Zela Coila

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ

Hermes Evelio Cauna Morales
Maria Elena Mamani Apaza
Jhomira Noheli Jimenez Jalire
Wido Willam Condori Castillo
Angelica Delmazo Calderon

PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021

Jimny Tiña Calla
Lucila Vilma Meza Inofuente
Armando Manuel Lezano Carreon
Julia Quispe Huaracallo
Ernesto Rufo Gauna Mamani
Yesica Quispe Condori

PARTIDO PAÍS PARA TODOS

Leonidas Salluca Huaraya
Lisdenia Flores Mendoza
Richard Martin Cahuana Anccota
Martin Maque Rivas
Maritza Noemi Gomez Gomez

PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ

Natali Abad Illacutipa Mamani
Noemi Tabita Ortega Martinez
Cesar Hernan Quispe Malca
Noemi Afaraya Luque
Mary Isabel Fernandez Murillo

PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR

Oscar Gonzales Huaman
Milagros Shantall Samillan Sanga
Cesar Felix Quispe Calsin
Rosa Maria Perez Mendoza
Rolando Zapata Vilca
Karina Lizeth Alva Ravines

PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA

Javier Concori Cerezo
Raul Enrique Lara Pajuelo
Gleny Anel Cardenas Collazos
Edson Guillermo Tolentino Millones
Rufina Lima Villanueva

PARTIDO POLÍTICO PERÚ LIBRE

Mateo Ramos Conde
Eva Gomez Mamani
Ruben Dario Apaza Añamuro
Reyna Ponce Ccopa
John Lopez Ccama
Virginia Milagros Arias Tapia

PARTIDO POLÍTICO PRIN

Walter Alfaro Sosa
Maribel Yesenia Pauro Parrillo
Percy Yoe Limache Huancco
Diana Marisol Huanca Apaza

PERÚ MODERNO

Juan Luque Mamani

PODEMOS PERÚ

Saulo Nicolas Apaza Quispe
Presentacion Flora Zela Maraza
Raul Sabino Huarsaya Huarsaya
Stefany Nereyda Machaca Quispe
Liu Gabriel Monge Fonseca
Ana Laura Mamani

PRIMERO LA GENTE

Vicente Fredy Soncco Quispe
Orlando Hilario Rios Cisneros
Caroll Noemi Flores Flores
Marcial Jhon Flores Quispe

PROGRESEMOS

Dino Pastor Chambi Quispe
Senilda Yana Luque
Joel Chambilla Mamani
Cleny Aleyda Halanoca Paricoto
Juan Caljaro Condori

RENOVACIÓN POPULAR

Javier Alcides Bernal Salas
Yanet Quispe Quispe
Wilbert Ivan Arosquipa Ibañez
Sheila Estrella Angles Canlla
German Rafael Espinoza Rivas
Lucia Edita Betshy Orihuela Pasaca

UN CAMINO DIFERENTE

Dante Hernan Valdivia Yucra
Fanny Polo Chuquimango
Ronal Tito Zavaleta Moreno
Maritza Ajalli Mamani
Fredy Limachi Sarmiento
Rebeca Solano Quiroz

UNIDAD NACIONAL

Michael David Churata Tila
Maribel Mamani Aquise
Javier Martin Inquilla Bravo
Margarita Concepcion Velasquez Cabrera
Carmen Mercedes Zea Jara

Candidatos a Senadores por Puno en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Puno en los comicios de 2026:

AHORA NACIÓN

Jorge Enrique Sotomayor Perales
Alejandrina Quispe Poma

ALIANZA PARA EL PROGRESO (APP)

Walter Guido Chambi Quispe
Yony Sonia Flores Salinas

AVANZA PAÍS

Rodolfo Fredy Arpasi Chura
Rosa Clara Condori Cora

FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ (FREPAP)

Lorenzo Flores Yapu
Albina Huaylla Lima

FUERZA POPULAR

Aristides Ramon Serruto Colque
Manuela Vela Rengifo

FUERZA Y LIBERTAD

Guido Misme Medina
Gladis Paucara Huaraya

JUNTOS POR EL PERÚ (JPP)

Jose Moises Chipana Chipana
Rosa Emiliana Luque Sandoval

LIBERTAD POPULAR

Yhon Carlos Fuentes Gomez

PARTIDO APRISTA PERUANO

Julian Isaac Barra Catacora
Marianela Lizbeth Rodriguez Palacios

PARTIDO CÍVICO OBRAS

John Alexander Torres Rosello
Juana Tecla Alejo Flores

PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO

Dometila Cutipa Copa
Julio Ernesto Castro Huayapa

PARTIDO DEMOCRÁTICO VERDE UNIDO

Valeriano Yucra Yucra

PARTIDO DEMÓCRATA VERDE

Edgar Maglio Eguilas Napuri

PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL

Vicente Zea Chura
Gianina Solis Cartolin

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ

Alfredo Ucharico Uruchi
Ilda Nancy Bedoya Vera

PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021

Luciano Quispe Huaracallo
Sandra Jaen Calderon

PARTIDO PAÍS PARA TODOS

Ramiro Díaz Tupa

PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR

Jesus Orlando Arapa Roque
Juana Gonzalo Choque

PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA

Gregorio Cama Pajsi
Irene Elsa Lopez Parrales

PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE

Ruben Aleman Gonzales
Marilu Zulema Yanarico Apaza

PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO

Jorge Arturo Alvarez Mendoza
Sirvitas Huarcaya Gomez

PARTIDO POLÍTICO PRIN

Angel Gumercindo Huanca Yampara

PODEMOS PERÚ

Yessica Marisela Apaza Quispe
Renee Alberto Flores Apaza

PRIMERO LA GENTE

Bladimiro Centeno Herrera

PROGRESEMOS

David Ccasa Cucho
Pastora Huanca Gonzales

RENOVACIÓN POPULAR

Mao Tsetung Machaca Aviles
Felicitas Quispe Vilca

UN CAMINO DIFERENTE

Franklin Henry Muñoz Floriano
Margarita Milagros Herrera Silupu

UNIDAD NACIONAL

Herbert Larry Flores Reategui
Tania Libertad Castillo Ortega

Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana).

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