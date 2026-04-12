Resultados Elecciones 2026 en Puno: senadores y diputados electos hoy 12 de abril
Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Puno y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Puno tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.
Resultados de las Elecciones 2026 en Puno: quiénes fueron electos senadores y diputados
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 en Puno a partir de las 5:00 p. m. de hoy, domingo 12 de abril.
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Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.
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Candidatos a Diputados por Puno en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan a la Cámara de Diputados por Puno en los comicios de 2026:
AHORA NACIÓN
Helard Bladimir Sonco Villanueva
Karim Mavel Castro Quilly
Fredy Dante Calisaya Quispe
Mirella Shirley Camapaza Quispe
Juan Jose Espinoza Barrantes
Lady Rosmery Ccopa Acrota
ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS
Willian Rodrigo Lauracio Apaza
Haydee Elizabeth Arapa Condori
Alberto Eugenio Quintanilla Chacon
Adelma Quispe Condori
Luis Felipe Quispe Yana
ALIANZA PARA EL PROGRESO (APP)
Walter Jilapa Santander
Irene Carcausto Huanca
Kleber Neri Espezua Palacios
Claudia Zenaida Esteba Apaza
Jose Sucacahua Lipa
Margarita Pachiño Quispe
AVANZA PAÍS
Nilda Yaneth Suca Apaza
Alex Salvador Lopez Paredes
Elena Aurora Enriquez Pacheco
Jorge Luis Ruelas Mamani
Maria Consuelo Arguedas Sandoval
FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERU (FREPAP)
Sara Ana Luque Perez
Felix Francisco Yucra Roque
Dany Gladys Gomez Anco
Willy Javier Llanos Almoguera
Miguelina Ccama Diaz
Edgar Agustin Qquincho Trelles
FUERZA POPULAR
Betty Tinta Ccoa
Henry Máximo Salinas Aco
Kateryn Franssi Guerra Maron
Jesus Chura Cuno
Elisa Yolanda Chambilla Flores
Jesus Obed Alvarez Quispe
FUERZA Y LIBERTAD
Ivan Joel Flores Quispe
Graciela Hilda Quispe Chambi
Yuly Medalith Quispe Huaman
Edwin Rodrigo Ticona Paucar
Fiorella Fidelia Ricra Lavado
JUNTOS POR EL PERÚ (JPP)
Remigio Condori Flores
Jessica Sadith Perez Quispe
Cesar Hugo Tito Rojas
Brigida Curo Bustincio
Henry Calizaya Mamani
Sammy Yessica Checa Amanqui
LIBERTAD POPULAR
Isabel Roxana Parisaca Chavez
Merly Milagros Carcasi Alanoca
PARTIDO APRISTA PERUANO
Pedro Ronald Yampara Aquise
Matilde Quispe Pacompia
Maria Antonieta Morales Vigo
Ruben Jesus Salas Madueño
PARTIDO CÍVICO OBRAS
Dina Irene Hancco Hancco
Salomon Coaquira Gomez
Nicole Jazmin Ruiz Paredes
Hector Apaza Ñaupa
Serly Mamani Ccollana
Percy Ingalla Machaca
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES
Pedro Miguel Mango Mango
Ruth Elizabeth Ccalli Hancco
Fermin Mestas Pacompia
Roman Machaca Larico
PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO
Abel Carlos Huarcaya Montaño
Julia Juaquina Frisancho Santander
Jhonatan Daniel Apaza Mamani
Yanet Quimber Chambi
Luis Alberto Codarlupo Saenz
Nancy Yanet Cruz Zegarra
PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ
Luzbelinda Alvarado Mamani
Tomas Paccara Huaricallo
Yessica Callata Quispe
PARTIDO DEMÓCRATA VERDE
Denilson Medina Sanchez
Raul Gallegos Ojeda
Octavio Eliseo Palero Calloapaza
PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL
Maria Mery Galdos Tutucayo
Jose Antonio Portada Colquehuanca
Andrea Estefany Chuquitarqui Puma
Wilber Murillo Ccotaccallapa
Rossmery Marlit Chino Huaman
Juan Ruben Romario Zela Coila
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Hermes Evelio Cauna Morales
Maria Elena Mamani Apaza
Jhomira Noheli Jimenez Jalire
Wido Willam Condori Castillo
Angelica Delmazo Calderon
PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021
Jimny Tiña Calla
Lucila Vilma Meza Inofuente
Armando Manuel Lezano Carreon
Julia Quispe Huaracallo
Ernesto Rufo Gauna Mamani
Yesica Quispe Condori
PARTIDO PAÍS PARA TODOS
Leonidas Salluca Huaraya
Lisdenia Flores Mendoza
Richard Martin Cahuana Anccota
Martin Maque Rivas
Maritza Noemi Gomez Gomez
PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ
Natali Abad Illacutipa Mamani
Noemi Tabita Ortega Martinez
Cesar Hernan Quispe Malca
Noemi Afaraya Luque
Mary Isabel Fernandez Murillo
PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR
Oscar Gonzales Huaman
Milagros Shantall Samillan Sanga
Cesar Felix Quispe Calsin
Rosa Maria Perez Mendoza
Rolando Zapata Vilca
Karina Lizeth Alva Ravines
PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA
Javier Concori Cerezo
Raul Enrique Lara Pajuelo
Gleny Anel Cardenas Collazos
Edson Guillermo Tolentino Millones
Rufina Lima Villanueva
PARTIDO POLÍTICO PERÚ LIBRE
Mateo Ramos Conde
Eva Gomez Mamani
Ruben Dario Apaza Añamuro
Reyna Ponce Ccopa
John Lopez Ccama
Virginia Milagros Arias Tapia
PARTIDO POLÍTICO PRIN
Walter Alfaro Sosa
Maribel Yesenia Pauro Parrillo
Percy Yoe Limache Huancco
Diana Marisol Huanca Apaza
PERÚ MODERNO
Juan Luque Mamani
PODEMOS PERÚ
Saulo Nicolas Apaza Quispe
Presentacion Flora Zela Maraza
Raul Sabino Huarsaya Huarsaya
Stefany Nereyda Machaca Quispe
Liu Gabriel Monge Fonseca
Ana Laura Mamani
PRIMERO LA GENTE
Vicente Fredy Soncco Quispe
Orlando Hilario Rios Cisneros
Caroll Noemi Flores Flores
Marcial Jhon Flores Quispe
PROGRESEMOS
Dino Pastor Chambi Quispe
Senilda Yana Luque
Joel Chambilla Mamani
Cleny Aleyda Halanoca Paricoto
Juan Caljaro Condori
RENOVACIÓN POPULAR
Javier Alcides Bernal Salas
Yanet Quispe Quispe
Wilbert Ivan Arosquipa Ibañez
Sheila Estrella Angles Canlla
German Rafael Espinoza Rivas
Lucia Edita Betshy Orihuela Pasaca
UN CAMINO DIFERENTE
Dante Hernan Valdivia Yucra
Fanny Polo Chuquimango
Ronal Tito Zavaleta Moreno
Maritza Ajalli Mamani
Fredy Limachi Sarmiento
Rebeca Solano Quiroz
UNIDAD NACIONAL
Michael David Churata Tila
Maribel Mamani Aquise
Javier Martin Inquilla Bravo
Margarita Concepcion Velasquez Cabrera
Carmen Mercedes Zea Jara
Candidatos a Senadores por Puno en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Puno en los comicios de 2026:
AHORA NACIÓN
Jorge Enrique Sotomayor Perales
Alejandrina Quispe Poma
ALIANZA PARA EL PROGRESO (APP)
Walter Guido Chambi Quispe
Yony Sonia Flores Salinas
AVANZA PAÍS
Rodolfo Fredy Arpasi Chura
Rosa Clara Condori Cora
FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ (FREPAP)
Lorenzo Flores Yapu
Albina Huaylla Lima
FUERZA POPULAR
Aristides Ramon Serruto Colque
Manuela Vela Rengifo
FUERZA Y LIBERTAD
Guido Misme Medina
Gladis Paucara Huaraya
JUNTOS POR EL PERÚ (JPP)
Jose Moises Chipana Chipana
Rosa Emiliana Luque Sandoval
LIBERTAD POPULAR
Yhon Carlos Fuentes Gomez
PARTIDO APRISTA PERUANO
Julian Isaac Barra Catacora
Marianela Lizbeth Rodriguez Palacios
PARTIDO CÍVICO OBRAS
John Alexander Torres Rosello
Juana Tecla Alejo Flores
PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO
Dometila Cutipa Copa
Julio Ernesto Castro Huayapa
PARTIDO DEMOCRÁTICO VERDE UNIDO
Valeriano Yucra Yucra
PARTIDO DEMÓCRATA VERDE
Edgar Maglio Eguilas Napuri
PARTIDO DEMOCRÁTICO FEDERAL
Vicente Zea Chura
Gianina Solis Cartolin
PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Alfredo Ucharico Uruchi
Ilda Nancy Bedoya Vera
PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021
Luciano Quispe Huaracallo
Sandra Jaen Calderon
PARTIDO PAÍS PARA TODOS
Ramiro Díaz Tupa
PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR
Jesus Orlando Arapa Roque
Juana Gonzalo Choque
PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA
Gregorio Cama Pajsi
Irene Elsa Lopez Parrales
PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE
Ruben Aleman Gonzales
Marilu Zulema Yanarico Apaza
PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO
Jorge Arturo Alvarez Mendoza
Sirvitas Huarcaya Gomez
PARTIDO POLÍTICO PRIN
Angel Gumercindo Huanca Yampara
PODEMOS PERÚ
Yessica Marisela Apaza Quispe
Renee Alberto Flores Apaza
PRIMERO LA GENTE
Bladimiro Centeno Herrera
PROGRESEMOS
David Ccasa Cucho
Pastora Huanca Gonzales
RENOVACIÓN POPULAR
Mao Tsetung Machaca Aviles
Felicitas Quispe Vilca
UN CAMINO DIFERENTE
Franklin Henry Muñoz Floriano
Margarita Milagros Herrera Silupu
UNIDAD NACIONAL
Herbert Larry Flores Reategui
Tania Libertad Castillo Ortega
Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana).