LINK OFICIAL del JNE para ver EN VIVO cómo se resuelven las actas observadas en las Elecciones Generales 2026

El Jurado Electoral Especial (JEE), ente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ya resuelve más de 5.413 actas observadas de la elección presidencial del 12 y 13 de abril. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) derivó las actas al ente electoral para que resuelva las impugnaciones y contabilice los votos que definan si Roberto Sánchez o Rafael López Aliaga pasará a segunda vuelta.

El ente electoral publicará las resoluciones de las actas que irá resolviendo a través de la Plataforma Electoral. La ciudadanía podrá seguir en tiempo real los resultados de las actas observadas a través de este LINK.

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Luego de ingresar al LINK, deberás seleccionar la opción de “Expedientes” y luego “Búsqueda Avanzada de Expediente”.

Paso 1 para entrar al portal de resolución de actas observadas

Finalmente, debes seleccionar en “Tipo de expediente” la opción “Acta electoral”; luego, en “Materia”, elegir “Observadas” y, en “Jurado Electoral”, el que corresponda a tu localidad. Para este ejemplo, se selecciona “Lima Centro 1” y se hace clic en “Buscar”. A continuación, se desplegarán todos los expedientes y podrás verificar cómo resolvió el JEE el acta observada de tu mesa.

Paso 2

LINK OFICIAL para ver los resultados de la elección presidencial en tiempo real

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó un link para seguir en tiempo real la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales 2026. El ente electoral actualizará cada 15 minutos las cifras de las actas que se irán procesando progresivamente.

Para visualizar los resultados de la ONPE sobre los candidatos presidenciales, puedes hacer click AQUÍ.