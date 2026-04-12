Resultados Elecciones 2026 en Ayacucho: senadores y diputados electos hoy 12 de abril
Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Ayacucho y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso del sistema bicameral, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. En este contexto, la región de Ayacucho participa activamente en la definición del nuevo mapa político del país. A continuación, te presentamos toda la información sobre los resultados a boca de urna y conteo oficial de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).
Resultados de las Elecciones 2026 en Ayacucho: quiénes fueron electos senadores y diputados
La ONPE tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril. Sin embargo, por el boca de urna o flash electoral, se podrá conocer un avance de resultados más amplio para definir quiénes serán los nuevos senadores y diputados por Ayacucho.
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Entrevista Candidatos Presidenciales 2026
Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.
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Candidatos al Senado por Ayacucho en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Ayacucho en los comicios de 2026:
Ahora Nación
- Antonio Jeri Chávez (1)
- Consuelo Saavedra de la Cruz (2)
Alianza Electoral Venceremos
- Julio Ernesto Valdez Cárdenas (1)
- Sonia Mallqui Fernández (2)
Alianza para el Progreso
- Luis Atilio Ledesma Estrada (1)
- Sandra Elizabeth Azpur Vergara (2)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Yuri Alberto Gutiérrez Gutiérrez (1)
Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Nancy Pomahuacre Najarro (1)
- Freddy Wilber Jayo Muñoa (2)
Fuerza Popular
- Yovana Patricia Díaz Vega (1)
- Luis Alberto Velarde Díaz (2)
Fuerza y Libertad
- Yuri Revollar Huamán (1)
- Alicia Esther Alva Alayo (2)
Juntos por el Perú
- Edyson Humberto Morales Ramírez (1)
- Eudocia Licla Pillaca (2)
Libertad Popular
- Rubén Escalante Bojórquez (2)
Partido Aprista Peruano
- Eduardo Octavio Morales Gálvez (1)
- Socorro Gamboa Zárate (2)
Partido Cívico Obras
- Tulio Alcides Chuchón Tenorio (1)
- Norma Violeta Prado Valdivia (2)
Partido del Buen Gobierno
- Juan Faustino Escobar Guardia (1)
- Rocío Elma Vargas Meza (2)
Partido Demócrata Unido Perú
- Hugo Luis Arévalo Carnica (1)
- Yanet Silva Santiago (2)
Partido Demócrata Verde
- Myriam Estela Cabrera Toullier (2)
Partido Democrático Federal
- Víctor Alfredo Holguín Reyes (1)
Partido Democrático Somos Perú
- José Antonio Urquizo Maggia (1)
- Gladys Sulca León (2)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Richard Germán Ortega Quispe (1)
- Alina Morote Contreras (2)
Partido País para Todos
- Carlos Alberto Velásquez Manrique (1)
Partido Político Cooperación Popular
- Alex Randu Flores Ramírez (1)
- Carmen Juana Moscoso Yaurivilca (2)
Partido Político Integridad Democrática
- Gaby Quispe Anaya (1)
- Guiliano Fernando Rojas Curi (2)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Ricardo Licla Meza (1)
- Aureliana Pusari Santaria (2)
Partido Político Perú Primero
- Carlos Johnny Barrientos Taco (1)
Podemos Perú
- Albino César Nieto Serpa (1)
- Hilda Sosa Loayza (2)
Progresemos
- Teodoro Urbano Ramírez Laurente (1)
- Mary Elena Ugarte Salazar (2)
Renovación Popular
- Héctor Hugo Chávez Chuchón (1)
- Jenny Teodosia Cáceres Herrera (2)
Salvemos al Perú
- Jaime Carmelo Aspur Barrientos (1)
Un Camino Diferente
- Wilfredo Ore Ávalos (1)
- Hilda Gonzales Martínez (2)
Unidad Nacional
- Silvestre Chicmana Gonzales (1)
PUEDES VER: Multa por no votar Elecciones 2026: lo que pagarás si no acudes a las urnas el 12 de abril
Candidatos a Diputados por Ayacucho en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Ayacucho en los comicios de 2026:
Ahora Nación
- Freshman Buitrón Martínez (1)
- Sary Medina Galindo (2)
- Carlos Alberto Rua Carbajal (3)
- Beatriz Liliana Aguilar Cervantes (4)
Alianza Electoral Venceremos
- Pedro Alex Chirre Tena (1)
- Silvestra Melania Canales Poma (2)
- Richard Meneses Huayanay (3)
- Myrea Noemy Alarcón Pérez (4)
Alianza para el Progreso
- Óscar Ore Curo (1)
- Guisela Ayvar Gutiérrez (2)
- César Augusto Lagos Taboada (3)
- Anita Cárdenas Curihuamán (4)
Avanza País - Partido de Integración Social
- George Christian Rafael Palomino (1)
- Maryleyda Donaire Cosinga (2)
- Akin Lene Tutaya Tineo (4)
Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Mariela Yesenia Loayza Aguilar (1)
- Edwin Rafael Tristán Quispe (2)
- Prudencia Huamán Rafaelo (3)
- Jorge Anderson Laura Huamán (4)
Fuerza Popular
- José Carlos Alarcón Cárdenas (1)
- Maritza Saccsara Meza (2)
- Quintiliano Delgado Andrade (3)
Fuerza y Libertad
- David Asencio Valdez Gonzales (1)
- Henry Saúl Huamán Paucar (3)
- Bertha Olimpia Chuquitaype Cervantes (4)
Juntos por el Perú
- Alejandro José Manay Pillaca (1)
- Pilar Sulca Castillo (4)
Libertad Popular
- Blumer Zialer Quispe Casafranca (1)
- Olivier Barrantes Casapia (3)
- Antonia Ogosi Fernández (4)
Partido Aprista Peruano
- Bertha Teodosia Cervantes Enciso (1)
- Roberto Aldoradín Valencia (4)
Partido Cívico Obras
- Luis Alberto García Fuentes (1)
- Cinthia Lizett Canales García (2)
- Kelly Roxana García Garibay (4)
Partido del Buen Gobierno
- Juan José Villarroel Cárdenas (1)
- Karina Sauñe Gamboa (2)
- Joan Oliver Huamán Basaldua (3)
- Pilar Barrientos Martínez (4)
Partido Demócrata Unido Perú
- Adolfa Guzmán Velásquez (1)
- Emerson Ñahui Canales (2)
- Anhela Mirella Delgadillo Sánchez (3)
- Eli Eder Hinostroza Valenzuela (4)
Partido Demócrata Verde
- Edgar Jayo Medina (1)
- Abilio Delfín Obregón Cusicahua (3)
- María del Rosario Vaez Alvarado (4)
Partido Democrático Federal
- Félix Ramírez Jiménez (1)
- Alcides Alex Condori Gavilán (3)
Partido Democrático Somos Perú
- Nilda Villavicencio Flores (1)
- José Romero Oscco (2)
- Liliam Sorayda Prado Huamani (3)
- Hernán Garagondo Balboa (4)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Magno Sosa Rojas (1)
- Nita Quispe Arroyo (2)
- Nene Flores Ichaccaya (3)
- Marisol Espino Gutiérrez (4)
Partido País para Todos
- Francisco Felipe Flores (1)
- Rocío Laines Chaviguri (2)
- Antonio López Cancho (3)
- Celestina Apanccoray Huaraca (4)
Partido Político Cooperación Popular
- Patricia Rosa Maxi Velázquez (1)
- Dasio Quispe Cuadros (2)
- Claudia Soledad Rojas Torres (3)
- Rodil Pillaca Ortega (4)
Partido Político Integridad Democrática
- Carmen Rosa Farach Huamán (1)
- Mario Tomás Letellier Castro (2)
- Roxana Bellido Gutiérrez (3)
- Wilfredo Gustavo Palomino Berrocal (4)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Diana Haydee Méndez Vicente (1)
- Paulino Fernández Uscata (2)
- Gladiza Gutiérrez Chalco (3)
- Roberto de la Cruz Jacinto (4)
Partido Político Perú Primero
- Jhony Ángel Vargas Quispe (1)
- Cate Giona de la Cruz Rojas (2)
- Willy Vladimir Villa Navarro (3)
Perú Moderno
- Michel Hinostroza Chauca (1)
- Annic Quispe Añaños (2)
- Deyanira Farfán Chauca (4)
Podemos Perú
- Yony Quispe Morales (1)
- Faustina Quispe Huamani (2)
- Jean Carlo Sinchitullo Montes (3)
- María del Pilar Gómez Huamán (4)
Progresemos
- Dante Félix Galindo Trigos (1)
- Anita Mendoza Canchari (2)
- Jhonatan Harold Martínez Reyes (3)
- Kasandra Yesenia Pérez Palomino (4)
Renovación Popular
- Perci Rivas Ocejo (1)
- Gremy Azocar Fajardo (2)
- Alberto Lino Suárez Ilizarbe (3)
- Sheyla Huayhua Levano (4)
Un Camino Diferente
- Tito Silvano de la Cruz Chuchón (1)
- Rosa Osmit Chihuala Rojas (2)
- José Fernando Álvarez Montalvo (3)
- Flor Nelly Quezada Ramírez (4)
Unidad Nacional
- Lourdes Fernández Godoy (2)
- Hugo Vidalon Palomino (3)
- Yulisa Cruzatt Espino (4)
Guía básica de las Elecciones Generales Perú 2026. (Foto: Infografía de Nano Banana)