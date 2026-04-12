Resultados Elecciones 2026 en Ayacucho: senadores y diputados electos hoy 12 de abril

Ayacucho elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Open AI)

Ayacucho elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Open AI)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso del sistema bicameral, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. En este contexto, la región de Ayacucho participa activamente en la definición del nuevo mapa político del país. A continuación, te presentamos toda la información sobre los resultados a boca de urna y conteo oficial de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

Resultados de las Elecciones 2026 en Ayacucho: quiénes fueron electos senadores y diputados

La ONPE tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril. Sin embargo, por el boca de urna o flash electoral, se podrá conocer un avance de resultados más amplio para definir quiénes serán los nuevos senadores y diputados por Ayacucho.

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Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

Candidatos al Senado por Ayacucho en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Ayacucho en los comicios de 2026:

Ahora Nación

Antonio Jeri Chávez (1)

Consuelo Saavedra de la Cruz (2)

Alianza Electoral Venceremos

Julio Ernesto Valdez Cárdenas (1)

Sonia Mallqui Fernández (2)

Alianza para el Progreso

Luis Atilio Ledesma Estrada (1)

Sandra Elizabeth Azpur Vergara (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

Yuri Alberto Gutiérrez Gutiérrez (1)

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Nancy Pomahuacre Najarro (1)

Freddy Wilber Jayo Muñoa (2)

Fuerza Popular

Yovana Patricia Díaz Vega (1)

Luis Alberto Velarde Díaz (2)

Fuerza y Libertad

Yuri Revollar Huamán (1)

Alicia Esther Alva Alayo (2)

Juntos por el Perú

Edyson Humberto Morales Ramírez (1)

Eudocia Licla Pillaca (2)

Libertad Popular

Rubén Escalante Bojórquez (2)

Partido Aprista Peruano

Eduardo Octavio Morales Gálvez (1)

Socorro Gamboa Zárate (2)

Partido Cívico Obras

Tulio Alcides Chuchón Tenorio (1)

Norma Violeta Prado Valdivia (2)

Partido del Buen Gobierno

Juan Faustino Escobar Guardia (1)

Rocío Elma Vargas Meza (2)

Partido Demócrata Unido Perú

Hugo Luis Arévalo Carnica (1)

Yanet Silva Santiago (2)

Partido Demócrata Verde

Myriam Estela Cabrera Toullier (2)

Partido Democrático Federal

Víctor Alfredo Holguín Reyes (1)

Partido Democrático Somos Perú

José Antonio Urquizo Maggia (1)

Gladys Sulca León (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Richard Germán Ortega Quispe (1)

Alina Morote Contreras (2)

Partido País para Todos

Carlos Alberto Velásquez Manrique (1)

Partido Político Cooperación Popular

Alex Randu Flores Ramírez (1)

Carmen Juana Moscoso Yaurivilca (2)

Partido Político Integridad Democrática

Gaby Quispe Anaya (1)

Guiliano Fernando Rojas Curi (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

Ricardo Licla Meza (1)

Aureliana Pusari Santaria (2)

Partido Político Perú Primero

Carlos Johnny Barrientos Taco (1)

Podemos Perú

Albino César Nieto Serpa (1)

Hilda Sosa Loayza (2)

Progresemos

Teodoro Urbano Ramírez Laurente (1)

Mary Elena Ugarte Salazar (2)

Renovación Popular

Héctor Hugo Chávez Chuchón (1)

Jenny Teodosia Cáceres Herrera (2)

Salvemos al Perú

Jaime Carmelo Aspur Barrientos (1)

Un Camino Diferente

Wilfredo Ore Ávalos (1)

Hilda Gonzales Martínez (2)

Unidad Nacional

Silvestre Chicmana Gonzales (1)

Candidatos a Diputados por Ayacucho en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Ayacucho en los comicios de 2026:

Ahora Nación

Freshman Buitrón Martínez (1)

Sary Medina Galindo (2)

Carlos Alberto Rua Carbajal (3)

Beatriz Liliana Aguilar Cervantes (4)

Alianza Electoral Venceremos

Pedro Alex Chirre Tena (1)

Silvestra Melania Canales Poma (2)

Richard Meneses Huayanay (3)

Myrea Noemy Alarcón Pérez (4)

Alianza para el Progreso

Óscar Ore Curo (1)

Guisela Ayvar Gutiérrez (2)

César Augusto Lagos Taboada (3)

Anita Cárdenas Curihuamán (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

George Christian Rafael Palomino (1)

Maryleyda Donaire Cosinga (2)

Akin Lene Tutaya Tineo (4)

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Mariela Yesenia Loayza Aguilar (1)

Edwin Rafael Tristán Quispe (2)

Prudencia Huamán Rafaelo (3)

Jorge Anderson Laura Huamán (4)

Fuerza Popular

José Carlos Alarcón Cárdenas (1)

Maritza Saccsara Meza (2)

Quintiliano Delgado Andrade (3)

Fuerza y Libertad

David Asencio Valdez Gonzales (1)

Henry Saúl Huamán Paucar (3)

Bertha Olimpia Chuquitaype Cervantes (4)

Juntos por el Perú

Alejandro José Manay Pillaca (1)

Pilar Sulca Castillo (4)

Libertad Popular

Blumer Zialer Quispe Casafranca (1)

Olivier Barrantes Casapia (3)

Antonia Ogosi Fernández (4)

Partido Aprista Peruano

Bertha Teodosia Cervantes Enciso (1)

Roberto Aldoradín Valencia (4)

Partido Cívico Obras

Luis Alberto García Fuentes (1)

Cinthia Lizett Canales García (2)

Kelly Roxana García Garibay (4)

Partido del Buen Gobierno

Juan José Villarroel Cárdenas (1)

Karina Sauñe Gamboa (2)

Joan Oliver Huamán Basaldua (3)

Pilar Barrientos Martínez (4)

Partido Demócrata Unido Perú

Adolfa Guzmán Velásquez (1)

Emerson Ñahui Canales (2)

Anhela Mirella Delgadillo Sánchez (3)

Eli Eder Hinostroza Valenzuela (4)

Partido Demócrata Verde

Edgar Jayo Medina (1)

Abilio Delfín Obregón Cusicahua (3)

María del Rosario Vaez Alvarado (4)

Partido Democrático Federal

Félix Ramírez Jiménez (1)

Alcides Alex Condori Gavilán (3)

Partido Democrático Somos Perú

Nilda Villavicencio Flores (1)

José Romero Oscco (2)

Liliam Sorayda Prado Huamani (3)

Hernán Garagondo Balboa (4)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Magno Sosa Rojas (1)

Nita Quispe Arroyo (2)

Nene Flores Ichaccaya (3)

Marisol Espino Gutiérrez (4)

Partido País para Todos

Francisco Felipe Flores (1)

Rocío Laines Chaviguri (2)

Antonio López Cancho (3)

Celestina Apanccoray Huaraca (4)

Partido Político Cooperación Popular

Patricia Rosa Maxi Velázquez (1)

Dasio Quispe Cuadros (2)

Claudia Soledad Rojas Torres (3)

Rodil Pillaca Ortega (4)

Partido Político Integridad Democrática

Carmen Rosa Farach Huamán (1)

Mario Tomás Letellier Castro (2)

Roxana Bellido Gutiérrez (3)

Wilfredo Gustavo Palomino Berrocal (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

Diana Haydee Méndez Vicente (1)

Paulino Fernández Uscata (2)

Gladiza Gutiérrez Chalco (3)

Roberto de la Cruz Jacinto (4)

Partido Político Perú Primero

Jhony Ángel Vargas Quispe (1)

Cate Giona de la Cruz Rojas (2)

Willy Vladimir Villa Navarro (3)

Perú Moderno

Michel Hinostroza Chauca (1)

Annic Quispe Añaños (2)

Deyanira Farfán Chauca (4)

Podemos Perú

Yony Quispe Morales (1)

Faustina Quispe Huamani (2)

Jean Carlo Sinchitullo Montes (3)

María del Pilar Gómez Huamán (4)

Progresemos

Dante Félix Galindo Trigos (1)

Anita Mendoza Canchari (2)

Jhonatan Harold Martínez Reyes (3)

Kasandra Yesenia Pérez Palomino (4)

Renovación Popular

Perci Rivas Ocejo (1)

Gremy Azocar Fajardo (2)

Alberto Lino Suárez Ilizarbe (3)

Sheyla Huayhua Levano (4)

Un Camino Diferente

Tito Silvano de la Cruz Chuchón (1)

Rosa Osmit Chihuala Rojas (2)

José Fernando Álvarez Montalvo (3)

Flor Nelly Quezada Ramírez (4)

Unidad Nacional

Lourdes Fernández Godoy (2)

Hugo Vidalon Palomino (3)

Yulisa Cruzatt Espino (4)