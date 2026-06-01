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Ciencia

Oculto a 2 kilómetros bajo el hielo de la Antártida: científicos descubrieron un mundo intacto de 34 millones de años

Valles y canales bajo el hielo de la Antártida se conservaron sin verse afectados por la erosión desde la era del Eoceno.

Debajo del hielo de la Antártida se esconde un paisaje que ha permanecido intacto durante millones de años. Foto: Ralph Lewis /Cool Antarctica
Debajo del hielo de la Antártida se esconde un paisaje que ha permanecido intacto durante millones de años. Foto: Ralph Lewis /Cool Antarctica
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Bajo la densa capa de hielo de la Antártida Oriental, geólogos descubrieron un paisaje prehistórico que permaneció sin cambios durante más de 34 millones de años. Este relieve, formado por ríos antiguos, existió antes de que el continente quedara cubierto por el hielo polar.

La investigación realizada por la Universidad de Durham, junto con el proyecto ICECAP, utilizó el satélite RADARSAT, que permite visualizar con gran detalle una región de gran tamaño que se mantuvo casi sin alterar desde la transición Eoceno-Oligoceno, cuando se inició la glaciación de la Antártida.

Glaciar Vanderford en la Antártida Oriental. Foto: Richard Jones

El glaciar Vanderford en la Antártida Oriental. Foto: Richard Jones

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¿Cómo es el paisaje oculto bajo la Antártida?

Los investigadores identificaron, a casi dos kilómetros de profundidad, valles, crestas y canales que no corresponden con las dinámicas actuales del flujo glacial. Los análisis, publicados en Nature, revelan que la región estuvo activa antes del crecimiento del casquete de hielo y que los procesos erosivos se detuvieron al formarse el escudo glaciar.

El mapeo de los bloques del paisaje subglacial revela una red de valles. Foto: Nature

El mapeo de los bloques del paisaje subglacial revela una red de valles. Foto: Nature

La antigüedad del hielo antártico ha permitido que esta zona se conserve en condiciones excepcionales, sin ser alterada por los flujos de hielo y la erosión posteriores.

"Lo que hallamos es una superficie fluvial antigua, conservada como si el tiempo se hubiera detenido", afirmó Stewart Jamieson, geólogo y especialista en evolución del hielo antártico.

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Desde Gondwana hasta la glaciación

Hace decenas de millones de años, la Antártida no era el desierto helado que conocemos hoy. Formaba parte de Gondwana, un supercontinente que incluía a África, Sudamérica y Australia. En aquella época, el clima era templado, con ríos antiguos bajo la Antártida que moldeaban una geografía verde, rica en vida y vegetación.

Evolución y congelación del paisaje antiguo de la Antártida. Foto: Nature

Evolución y congelación del paisaje antiguo de la Antártida. Foto: Nature

Durante la transición Eoceno-Oligoceno, hace aproximadamente 34 millones de años, una fuerte caída en los niveles de dióxido de carbono provocó un enfriamiento global. Este evento climático marcó el inicio de la glaciación de la Antártida. En zonas elevadas, como las montañas Transantárticas y las Gamburtsev, comenzó a acumularse el hielo que acabaría cubriendo el continente.

La historia geológica de la Antártida también registra fluctuaciones importantes. Durante el Mioceno y el Plioceno, periodos más cálidos causaron el retroceso del hielo, dejando huellas visibles en la topografía subglacial. Estas oscilaciones climáticas permitieron reconstruir cómo evolucionó el casquete polar y qué partes fueron más vulnerables a la pérdida de masa glaciar.

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Tecnología satelital y estudios geofísicos

La misión RADARSAT permitió analizar pequeñas variaciones en la pendiente del hielo superficial, lo que reveló irregularidades en el terreno. A esto se sumaron estudios con radar del programa ICECAP, que confirmaron la existencia de una topografía subglacial erosionada por antiguos cauces fluviales.

Los científicos también utilizaron modelos para evaluar si los bloques elevados de la región formaron parte de una misma superficie en el pasado. Los resultados sugieren que esta tierra oculta fue fragmentada por procesos geológicos posteriores, como la incisión de los ríos y el levantamiento tectónico, antes de quedar cubierta por el hielo.

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