Resultados Elecciones 2026 en Loreto: senadores y diputados electos HOY, domingo12 de abril
Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Loreto y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.
Las elecciones generales 2026 en Perú marcan el regreso de la bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados.
Resultados de las elecciones 2026 en Loreto: conoce quiénes fueron electos senadores y diputados
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las elecciones generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. del domingo 12 de abril.
Los resultados se irán actualizando progresivamente en su página web y conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.
Candidatos al Senado por Loreto en las elecciones 2026
Conoce quiénes postulan al Senado por Loreto en los próximos comicios:
Ahora Nación
- José Francisco Quispe Farro
- Betty del Carmen Ruiz Rengifo
Alianza Electoral Venceremos
- Carlos Rafael Meza Castro
- Nerlith Pizango Reátegui de Alarcón
Alianza para el Progreso (APP)
- Rosío Torres Salinas
- José Alberto Trujillo Paira
Avanza País - Partido de Integración Social
- Carlos Cenepo Reyna
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
- Carmen Nalda Salcedo López
- Edilberto Araujo Cubas
Fuerza Popular
- Juan Carlos del Águila Cárdenas
- Ledy Sonia Zubiaurr Cerdeira
Fuerza y Libertad
- Guillermo Alexander Sánchez Alva
- Gloria Olivarez Tito
Juntos por el Perú
- Janina Denisse del Águila Gallardo de Asenjo
- Darwin Avendaño Tuanama
Libertad Popular
- Jorge Aldolfo Boullosa Chávez
Partido Aprista Peruano
- José Augusto Vargas Fernández
- Elizabeth Gil Macedo
Partido Cívico Obras
- Gaspar Cárdenas Cárdenas
Partido Demócrata Unido Perú
- Robinson Gómez Villanueva
Partido Demócrata Verde
- Jorge Adalberto Altamirano Flores
- Juanita Valdéz Reátegui vda. de Hurtado
Partido Democrático Federal
- Juan Larsen Mendoza Pizango
- Ariceli Vásquez Acubino
Partido Democrático Somos Perú
- Jorge Alberto Morante Figari
- Dora Elizabeth Mendoza López
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Mariano Iberico Vela
- Tanith Angulo Marín
Partido Morado
- Hitler Francois Vásquez Arévalo
- Jessica García Acosta
Partido País para Todos
- Juan Alfredo Saldaña Picón
- Melita Curitima Puto
Partido Patriótico del Perú
- Juan Pedro Oblitas Ulloa
Partido Político Cooperación Popular
- Andrés Eduardo Mármol Rengifo
- Elizabeth Montano Viena
Partido Político Integridad Democrática
- Norma Luz García Guzmán
Partido Político Nacional Perú Libre
- Yoshi Levis Lam Eléspuru
- Lucila Torres Dava de Eléspuru
Partido Político Perú Acción
- Óscar Agapito Pérez Vásquez
Partido Político Perú Primero
- Luz Melita del Águila Macanilla
- Breno Cavalcanti Pérez
Perú Moderno
- Viviana del Pilar Meléndez Panaifo
- Abel SIlvano Mozombite
Podemos Perú
- Nelda Rojas Bardales
Progresemos
- Francisco Hildebrando Huamán Sedano
- Lucía Romaina Huiñapi
Renovación Popular
- Temis Jhon Rivas Ochoa
Un camino diferente
- Julio Gonza Salazar
- Ernesta Jesusa Goya Yupanqui
Unidad Nacional
- Jorge Armando Rengifo Panduro
- Frida Irene Vega Flores
Candidatos a Diputados por Loreto en las elecciones 2026
Conoce aquí quiénes postulan a Diputados por Loreto en los comicios de 2026:
Ahora Nación
- Polansky Rodríguez Yong
- Ylmer Elisa Pizango Gómez
- Vladimir Enzo Camones Jaimez
- Aldo Alida Guerra Teixeira
Alianza Electoral Venceremos
- Idelia Antonieta Calderón Ramos
- Luis Alberto Vargas Coral
- Walter Gerald Rodríguez Noriega
Alianza para el Progreso (APP)
- Rita Mercedes Chávez Paredes
- Frank Jackson Valderrama Chávez
- Juana Vela Valles de Santoyo
- Jorge Luis Monasi Franco
Avanza País - Partido de Integración Social
- Magno Caycho Espíritu
- Bertha Cristina Ahuite Cotrina
- Elmer Acho Panduro
- Alicia María del Castillo Delgado
Fe en el Perú
- Álex Edwar Mendoza Arévalo
- Rocío del Pilar Freitas Moreno
- Pablo Eli Taricuarima Pinedo
- Xuxa Leyssy da Silva Ruiz
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
- Graciano Llanos Sangay
- Sara Alicia Ávila Valles
- Manuel Tarrillo Saldaña
- Delia Ccoscco Balladares
Fuerza Popular
- Moore Llens Brunner Ruiz
- Nary Benvinda Pinasco Montenrgro
- César Manuel Vidaurre Floridas
- Ana Luisa Yuffra Lugo
Fuerza y Libertad
- Patricia María Huamán Vásquez
- Dino Alfieri Degregori Pinedo
- Priscila Suylan Pinedo Ayllón
- Tito Miguel Pérez Elizalde
Juntos por el Perú
- Azucena Isla Rojas
- Matusael Zambrano Sandoval
- Lindomira Santana Martínez
- Héctor Minguillo Chanamé
Libertad Popular
- Jaime Soplin Perea
- Orocio Margoth Pezo García
Partido Aprista Peruano
- Ruth Andrea Garay Simons
- Pablo Martín Casuso Chávez
- Marcelo Zumaeta Peña
Partido Cívico Obras
- Alejandro Esquivel Pérez
- Dicire Patricia Álvarez Sánchez
- José Adrián Lavi Pila
- Rosa Meléndez Cárdenas
Partido del Buen Gobierno
- Kattia Caroly Jiménez Villacorta
- Rafael Alberto Vela Pinedo
- Berta Nicolás Flores
- César Gonzáles Arroyo
Partido Demócrata Verde
- Vivien Mercedes Altamirano Piro
- Mahatma Benito Varga Vargas
- Gabriela Patricia Altamirano Piro
Partido Democrático Federal
- Julio César Zumaeta Pinedo
- María Carmen Ríos Fonseca vda. de Valdéz
- Tito Torres Flores
- Jessica Sotelo Sotelo
Partido Democrático Somos Perú
- Ana Zadith Zegarra Saboya
- Jaime Marín García
- Almendra Yarame Montoya
- Neizher Franz Max Horna
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Gerges Bocanegra Picón
- Mónica Maylis Rengifo Acosta
- Limber Zumba Vásquez
- Gaby Romayna Geman
Partido Morado
- César Neyzer Flores Vela
- Isis Janeth Rojas Salazar
- Rilke Chong Vela
- Ligia Beatriz Tello Ruiz
Partido País para Todos
- Fidel Amasifuén Vela
- Laudicia Silva Peña
- Junior de la Cruz Tushupe
- Lérida Rubí Silvano Upari
Partido Político Cooperación Popular
- Moisés Zarmiento Guedes
- Leily Melina Ramírez Vela
- Elmer Madrid Ríos Huazanga
- Merly García Pinedo
Partido Político Integridad Democrática
- Óscar Alonso Huamaní Manay
- Sly Fiorella Paredes Greffa
- Hilario Demetrio Velarde Maldonado
- Samanta Danae Valera Rojas
Partido Político Nacional Perú Libre
- Claudio Betman Pinedo Macedo
- Eva Lucía Matute Panaifo
- Fernando Ronald Paisig Vela
- Margarita María Fasanando Tigozo
Partido Político Perú Primero
- Jorge Enrique Meléndez Celis
- Raquel Rodríguez Suárez
- Julio Benites Mejía
- Patricia Vásquez Valderrama de Taricuarima
Perú Moderno
- Leonidas Sandoval Dávila
- Rosa Francisca Díaz Meléndez
- José Antonio Galán Pasmiño
- Andreita Manuyama Meléndez
Podemos Perú
- Rafael Pezo Díaz
- Cecilia Elizabeth Barzola Tapia
- Herbert Sánchez Riveyro
- Rosalina Miranda Chávez
Primero La Gente
- Luis Amadeo Páucar Luque
- Frank Antony Alado Huayta
Progresemos
- Orlando Alfredo Moreno Soto
- Martha Mariana Sinacay Zubiate
- Óscar Zea Choquechambi
- Gabriela Teresa de Jesús Burga Guerra
Renovación Popular
- George Anthony Mera Panduro
- Pilar Natorce Chota
- Víctor Juan de Dios Chung Garazatúa
- Evelyn Cárdenas Tafur
Salvemos al Perú
- Denis Alejandro Mosquera Merino
Un camino diferente
- Diego Armando Ribeiro Paiva
- Nelly Evangelina Ramos Velarde
- Carlos César Ferrel García
- Gladys Zavaleta de Cárdenas
Unidad Nacional
- Antony Alexander Cahuaza Maldonado
- Rommy Luz García Meléndez
- Washington Urteaga Tenazoa
- Elizabeth Guiamina Mayta Salinas