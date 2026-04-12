Resultados Elecciones 2026 en Loreto: senadores y diputados electos HOY, domingo12 de abril

Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Loreto y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.

Loreto elegirá Senador y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: diseño de la IA de Gemini)

Las elecciones generales 2026 en Perú marcan el regreso de la bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Cajamarca tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las elecciones generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. del domingo 12 de abril.

Los resultados se irán actualizando progresivamente en su página web y conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

Candidatos al Senado por Loreto en las elecciones 2026

Conoce quiénes postulan al Senado por Loreto en los próximos comicios:

Ahora Nación

  1. José Francisco Quispe Farro
  2. Betty del Carmen Ruiz Rengifo

Alianza Electoral Venceremos

  1. Carlos Rafael Meza Castro
  2. Nerlith Pizango Reátegui de Alarcón

Alianza para el Progreso (APP)

  1. Rosío Torres Salinas
  2. José Alberto Trujillo Paira

Avanza País - Partido de Integración Social

  1. Carlos Cenepo Reyna

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  1. Carmen Nalda Salcedo López
  2. Edilberto Araujo Cubas

Fuerza Popular

  1. Juan Carlos del Águila Cárdenas
  2. Ledy Sonia Zubiaurr Cerdeira

Fuerza y Libertad

  1. Guillermo Alexander Sánchez Alva
  2. Gloria Olivarez Tito

Juntos por el Perú

  1. Janina Denisse del Águila Gallardo de Asenjo
  2. Darwin Avendaño Tuanama

Libertad Popular

  1. Jorge Aldolfo Boullosa Chávez

Partido Aprista Peruano

  1. José Augusto Vargas Fernández
  2. Elizabeth Gil Macedo

Partido Cívico Obras

  1. Gaspar Cárdenas Cárdenas

Partido Demócrata Unido Perú

  1. Robinson Gómez Villanueva

Partido Demócrata Verde

  1. Jorge Adalberto Altamirano Flores
  2. Juanita Valdéz Reátegui vda. de Hurtado

Partido Democrático Federal

  1. Juan Larsen Mendoza Pizango
  2. Ariceli Vásquez Acubino

Partido Democrático Somos Perú

  1. Jorge Alberto Morante Figari
  2. Dora Elizabeth Mendoza López

Partido Frente de la Esperanza 2021

  1. Mariano Iberico Vela
  2. Tanith Angulo Marín

Partido Morado

  1. Hitler Francois Vásquez Arévalo
  2. Jessica García Acosta

Partido País para Todos

  1. Juan Alfredo Saldaña Picón
  2. Melita Curitima Puto

Partido Patriótico del Perú

  1. Juan Pedro Oblitas Ulloa

Partido Político Cooperación Popular

  1. Andrés Eduardo Mármol Rengifo
  2. Elizabeth Montano Viena

Partido Político Integridad Democrática

  1. Norma Luz García Guzmán

Partido Político Nacional Perú Libre

  1. Yoshi Levis Lam Eléspuru
  2. Lucila Torres Dava de Eléspuru

Partido Político Perú Acción

  1. Óscar Agapito Pérez Vásquez

Partido Político Perú Primero

  1. Luz Melita del Águila Macanilla
  2. Breno Cavalcanti Pérez

Perú Moderno

  1. Viviana del Pilar Meléndez Panaifo
  2. Abel SIlvano Mozombite

Podemos Perú

  1. Nelda Rojas Bardales

Progresemos

  1. Francisco Hildebrando Huamán Sedano
  2. Lucía Romaina Huiñapi

Renovación Popular

  1. Temis Jhon Rivas Ochoa

Un camino diferente

  1. Julio Gonza Salazar
  2. Ernesta Jesusa Goya Yupanqui

Unidad Nacional

  1. Jorge Armando Rengifo Panduro
  2. Frida Irene Vega Flores

Candidatos a Diputados por Loreto en las elecciones 2026

Conoce aquí quiénes postulan a Diputados por Loreto en los comicios de 2026:

Ahora Nación

  1. Polansky Rodríguez Yong
  2. Ylmer Elisa Pizango Gómez
  3. Vladimir Enzo Camones Jaimez
  4. Aldo Alida Guerra Teixeira

Alianza Electoral Venceremos

  1. Idelia Antonieta Calderón Ramos
  2. Luis Alberto Vargas Coral
  3. Walter Gerald Rodríguez Noriega

Alianza para el Progreso (APP)

  1. Rita Mercedes Chávez Paredes
  2. Frank Jackson Valderrama Chávez
  3. Juana Vela Valles de Santoyo
  4. Jorge Luis Monasi Franco

Avanza País - Partido de Integración Social

  1. Magno Caycho Espíritu
  2. Bertha Cristina Ahuite Cotrina
  3. Elmer Acho Panduro
  4. Alicia María del Castillo Delgado

Fe en el Perú

  1. Álex Edwar Mendoza Arévalo
  2. Rocío del Pilar Freitas Moreno
  3. Pablo Eli Taricuarima Pinedo
  4. Xuxa Leyssy da Silva Ruiz

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  1. Graciano Llanos Sangay
  2. Sara Alicia Ávila Valles
  3. Manuel Tarrillo Saldaña
  4. Delia Ccoscco Balladares

Fuerza Popular

  1. Moore Llens Brunner Ruiz
  2. Nary Benvinda Pinasco Montenrgro
  3. César Manuel Vidaurre Floridas
  4. Ana Luisa Yuffra Lugo

Fuerza y Libertad

  1. Patricia María Huamán Vásquez
  2. Dino Alfieri Degregori Pinedo
  3. Priscila Suylan Pinedo Ayllón
  4. Tito Miguel Pérez Elizalde

Juntos por el Perú

  1. Azucena Isla Rojas
  2. Matusael Zambrano Sandoval
  3. Lindomira Santana Martínez
  4. Héctor Minguillo Chanamé

Libertad Popular

  1. Jaime Soplin Perea
  2. Orocio Margoth Pezo García

Partido Aprista Peruano

  1. Ruth Andrea Garay Simons
  2. Pablo Martín Casuso Chávez
  3. Marcelo Zumaeta Peña

Partido Cívico Obras

  1. Alejandro Esquivel Pérez
  2. Dicire Patricia Álvarez Sánchez
  3. José Adrián Lavi Pila
  4. Rosa Meléndez Cárdenas

Partido del Buen Gobierno

  1. Kattia Caroly Jiménez Villacorta
  2. Rafael Alberto Vela Pinedo
  3. Berta Nicolás Flores
  4. César Gonzáles Arroyo

Partido Demócrata Verde

  1. Vivien Mercedes Altamirano Piro
  2. Mahatma Benito Varga Vargas
  3. Gabriela Patricia Altamirano Piro

Partido Democrático Federal

  1. Julio César Zumaeta Pinedo
  2. María Carmen Ríos Fonseca vda. de Valdéz
  3. Tito Torres Flores
  4. Jessica Sotelo Sotelo

Partido Democrático Somos Perú

  1. Ana Zadith Zegarra Saboya
  2. Jaime Marín García
  3. Almendra Yarame Montoya
  4. Neizher Franz Max Horna

Partido Frente de la Esperanza 2021

  1. Gerges Bocanegra Picón
  2. Mónica Maylis Rengifo Acosta
  3. Limber Zumba Vásquez
  4. Gaby Romayna Geman

Partido Morado

  1. César Neyzer Flores Vela
  2. Isis Janeth Rojas Salazar
  3. Rilke Chong Vela
  4. Ligia Beatriz Tello Ruiz

Partido País para Todos

  1. Fidel Amasifuén Vela
  2. Laudicia Silva Peña
  3. Junior de la Cruz Tushupe
  4. Lérida Rubí Silvano Upari

Partido Político Cooperación Popular

  1. Moisés Zarmiento Guedes
  2. Leily Melina Ramírez Vela
  3. Elmer Madrid Ríos Huazanga
  4. Merly García Pinedo

Partido Político Integridad Democrática

  1. Óscar Alonso Huamaní Manay
  2. Sly Fiorella Paredes Greffa
  3. Hilario Demetrio Velarde Maldonado
  4. Samanta Danae Valera Rojas

Partido Político Nacional Perú Libre

  1. Claudio Betman Pinedo Macedo
  2. Eva Lucía Matute Panaifo
  3. Fernando Ronald Paisig Vela
  4. Margarita María Fasanando Tigozo

Partido Político Perú Primero

  1. Jorge Enrique Meléndez Celis
  2. Raquel Rodríguez Suárez
  3. Julio Benites Mejía
  4. Patricia Vásquez Valderrama de Taricuarima

Perú Moderno

  1. Leonidas Sandoval Dávila
  2. Rosa Francisca Díaz Meléndez
  3. José Antonio Galán Pasmiño
  4. Andreita Manuyama Meléndez

Podemos Perú

  1. Rafael Pezo Díaz
  2. Cecilia Elizabeth Barzola Tapia
  3. Herbert Sánchez Riveyro
  4. Rosalina Miranda Chávez

Primero La Gente

  1. Luis Amadeo Páucar Luque
  2. Frank Antony Alado Huayta

Progresemos

  1. Orlando Alfredo Moreno Soto
  2. Martha Mariana Sinacay Zubiate
  3. Óscar Zea Choquechambi
  4. Gabriela Teresa de Jesús Burga Guerra

Renovación Popular

  1. George Anthony Mera Panduro
  2. Pilar Natorce Chota
  3. Víctor Juan de Dios Chung Garazatúa
  4. Evelyn Cárdenas Tafur

Salvemos al Perú

  1. Denis Alejandro Mosquera Merino

Un camino diferente

  1. Diego Armando Ribeiro Paiva
  2. Nelly Evangelina Ramos Velarde
  3. Carlos César Ferrel García
  4. Gladys Zavaleta de Cárdenas

Unidad Nacional

  1. Antony Alexander Cahuaza Maldonado
  2. Rommy Luz García Meléndez
  3. Washington Urteaga Tenazoa
  4. Elizabeth Guiamina Mayta Salinas
