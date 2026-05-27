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No se instaló juicio oral contra Roberto Sánchez: PJ evaluará pedido de nulidad el 4 de junio

A pocos días de la segunda vuelta, el juez Adolfo Farfán reprogramó la audiencia contra Roberto Sánchez por presunta falsa declaración ante la ONPE.

Poder Judicial reprogramó audiencia de Roberto Sánchez para el 4 de junio.
Poder Judicial reprogramó audiencia de Roberto Sánchez para el 4 de junio. | Composición/LR
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El Poder Judicial reprogramó para el próximo jueves 4 el inicio del juicio contra el candidato a la presidencia Roberto Sánchez. El aplazamiento se dio porque el abogado de Sánchez, Carlos García, consideró un error que la Fiscalía notificara y citara al legislador por el delito de fraude empresarial, caso que ya se cerró a su favor en el pasado.

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Al candidato de Juntos por el Perú se le investiga por brindar información falsa ante la ONPE sobre los aportes económicos que recibió para sus campañas electorales en 2018 y 2020.

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Al respecto, la defensa de Sánchez señaló que la Sala Superior de Apelaciones resolvió previamente que el congresista y su hermano, William Sánchez, quedaban libres de toda culpa por el delito de fraude en la administración de empresas.

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“[Roberto Sánchez] él ya no tiene nada que ver en el caso. No tiene nada pendiente. Solo tenía una imputación de delito de fraude de administración de personas jurídicas y eso se ha declarado fundada una acción de improcedencia de acción. Por ende, está excluido del caso. No debería presentarse y menos figurar su nombre en un requerimiento sobreseimiento”, declaró el abogado de Sánchez, Carlos García.

En el caso de su hermano, ese era el único cargo en su contra, por lo que su expediente se archivó por completo. Sin embargo, Roberto Sánchez todavía debe afrontar un juicio por los delitos de falsa declaración en trámite público y por ocultar datos sobre el dinero de sus campañas.

La postura de la Fiscalía

La fiscal Gladys Huete aclaró que no se busca acusar de nuevo a Roberto Sánchez por el tema empresarial.

“El requerimiento de sobreseimiento no es contra el señor Roberto Sánchez ni su hermano William Sánchez (...). La Sala declaró fundada una impugnación por una improcedencia de acción (...) solamente en el extremo del delito de fraude en administración de la persona jurídica, ordenando el sobreseimiento”, explicó la magistrada.

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Pedido de nulidad

El abogado Armando Rivera, defensa de otro de los acusados, exigió anular parte de las notificaciones debido a que la Fiscalía no le entregó las 160 pruebas que sustentan la acusación. El letrado pidió que le envíen todos los documentos completos y que le den 10 días más de plazo para revisar la información, lo que retrasará el avance del caso.

Por su parte, Huete respondió que no existen pruebas nuevas y que esa defensa conoce el expediente porque presentó observaciones antes. Además, también solicitó que “no sea amparado su solicitud de nulidad”. Sin embargo, el juez decidió no resolver este reclamo de inmediato.

Cronograma de la sesión

El magistrado decidió reprogramar la sesión porque tenía programada otra audiencia urgente a las 10.00 a. m. sobre la extradición de Nadeska Widausky.

En ese marco, la nueva audiencia se dará el jueves 4 de junio de 2026 a las 3:30 de la tarde. En la sesión, el juez resolverá si acepta o rechaza el pedido de nulidad.

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