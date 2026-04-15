Roberto Sánchez o López Aliaga: JEE revisará más de 4.000 actas observadas que definirán el pase a segunda vuelta

Más de 7.000 actas sin procesarse definirán qué candidato pasa a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Foto: Composición/LR

Más de 7.000 actas sin procesarse definirán qué candidato pasa a la segunda vuelta con Keiko Fujimori. Foto: Composición/LR

La definición del último cupo para la segunda vuelta de las Elecciones 2026 entra en su etapa final. Al 91,629% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 34.969 votos separan a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular), el que quede segundo definirá la Presidencia con Keiko Fujimori el 7 de junio. Sin embargo, aún faltan procesarse más de 7.765 actas, de las cuales 4.679 tendrán que ser definidas por el Jurado Electoral Especial (JEE).

Ahora bien, veamos los detalles. Solo en el Perú se han observado 4.460 actas y faltan contabilizarse 1.897, mientras que en el extranjero están pendientes 1.183 para contabilizarse y 220 para ser resueltas por el JEE.

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Las actas que serán definidas por los Jurados Electorales representan el 5,044% del total (92.766), mientras que las pendientes, el 3,327%.

Las principales razones por las que las actas fueron observadas son por estar sin datos, incompletas, con errores aritméticos (mala suma), ilegibilidad o por estar sin firmas de los miembros de mesa durante algún momento de la instalación, sufragio o escrutinio. Las actas también cuentan con votos impugnados, con solicitudes de nulidad o con dos o más observaciones, extraviadas o siniestradas.

Los errores registrados en las actas electorales, en su mayoría, son cometidos por los miembros de mesa. Para estos comicios electorales, según la ONPE, solo el 52,23% de ellos se capacitaron para cumplir con su labor cívica. Sin embargo, los miembros de mesa tienen a su disposición a los coordinadores de mesa de la ONPE, quienes son los encargados de brindarles asistencia técnica para evitar que las actas sean observadas.

En Lima Metropolitana, los miembros de mesa usaron el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) que, tal como anunció el ente electoral, serviría para facilitar el trabajo de los encargados de las mesas de votación. No obstante, en diversos colegios se reportó que se iba la luz y falta de tinta. Por esos motivos, se acudió a llenar las actas de manera convencional (a mano).

Los distritos con más actas observadas en Lima Metropolitana

Las regiones con mayor número de actas observadas son Lima (899), Piura (391), La Libertad (380), Loreto (334), Áncash (239), Cajamarca (227), Ica (226), Huánuco (210), Ucayali (186), Lambayeque (168), Junín (165), San Martín (162) y el Callao (123).

En Lima Metropolitana, los distritos con mayor número de actas observadas son Villa El Salvador (61), Santiago de Surco (57), Comas (44) y San Juan de Miraflores (43). En esta última circunscripción se reportaron problemas para la instalación y apertura de 3 locales de votación el 12 de abril. En San Martín de Porres (39), Lima (36), Villa María del Triunfo (32), Independencia y Pachacámac (30), La Victoria (27), Los Olivos (25), Lurín (23), Miraflores (22).

En el exterior, se registran 147 actas observadas en el continente americano y 72 en Europa, las cuales deberán ser evaluadas por los JEE.