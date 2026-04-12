Resultados elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont lideran el flash electoral
El flash electoral de Ipsos para las Elecciones Generales 2026 se llevará a cabo a las 6:00 pm debido a problemas en la instalación de mesas de votación.
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MOMENTOS DESTACADOS
Resultados a boca de urna: Keiko Fujimori (16,6%) y Roberto Sánchez (12,1) irían a segunda vuelta
Según Ipsos, Keiko Fujimori obtuvo 16,6%, mientras que Roberto Sánchez obtuvo 12,1%. Les sigue Ricardo Belmont con 11,8%; Rafael López Aliaga con 11% y Jorge Nieto con 10,7%.
El flash electoral de Ipsos para las Elecciones Generales 2026 se programaron para las 6.00 p. m., tras los inconvenientes por la falta de instalación de mesas de sufragio en varios locales de votación. Conoce los resultados según Ipsos y Datum.
Resultados IPSOS EN VIVO
Resultados a boca de urna en Amazonas: Roberto Sánchez lidera con 28,9%
Se conocieron los resultados a boca de urna en Amazonas. El candidato Roberto Sánchez Palomino lidera el flash electoral con 28,9%, seguido de Keiko Fujimori con 13%. Les siguen Ricardo Belmont con 11%; Rafael López Aliaga con 6,4% y Alfonso López-Chau con 6,3%.
Boca de urna según Datum: Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga ocupan el primer y segundo lugar
De acuerdo con Datum, la lideresa de Fuerza Popular consiguió 16,6%, mientras que Rafael López Aliaga obtuvo 12,8%. Les sigue Jorge Nieto Montesinos con 11,6% y Ricardo Belmont con 10,5%.
Flash electoral presidencial a boca de urna, según Datum. Captura: América.
Boca de urna según Ipsos: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez Palomino lideran flash electoral
Flash electoral presidencial a boca de urna, según Ipsos. Captura: Latina.
Resultados a boca de urna según Datum: Keiko Fujimori (16,5%) y Rafael López Aliaga (12,8%) lideran el flash electoral
Según Datum, Keiko Fujimori obtuvo 16,6%, mientras que Rafael López Aliaga consiguió 12,8%. Les sigue Jorge Nieto Montesinos con 11,6% y Ricardo Belmont con 10,5%.
Resultados a boca de urna: Keiko Fujimori (16,6%) y Roberto Sánchez (12,1) irían a segunda vuelta
Según Ipsos, Keiko Fujimori obtuvo 16,6%, mientras que Roberto Sánchez obtuvo 12,1%. Les sigue Ricardo Belmont con 11,8%; Rafael López Aliaga con 11% y Jorge Nieto con 10,7%.
¿Qué pasa si no pago la multa por no votar en las Elecciones Perú 2026?
Si el ciudadano decide no pagar la multa tras no haber votado, no solo acumula una deuda, sino que también enfrenta limitaciones para realizar gestiones ante el Estado.
Entre las principales consecuencias están:
-Imposibilidad de realizar trámites en entidades públicas
-Limitaciones para obtener documentos oficiales
-Restricciones en gestiones administrativas ante el Estado.
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 en Perú?
La fecha para la segunda vuelta en Perú es el domingo 7 de junio de 2026, siguiendo el calendario habitual establecido por los organismos electorales. Durante este periodo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organiza una nueva jornada de votación a nivel nacional, en la que los ciudadanos vuelven a acudir a las urnas para definir al próximo presidente de la República.