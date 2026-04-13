Salió el conteo rápido de Ipsos-Transparencia al 95,7% de actas procesadas. Keiko Fujimori encabeza la votación con un 17,1%; segundo, Roberto Sánchez (12,4%); tercero, Rafael López Aliaga (11,3%); y cuarto, Jorge Nieto (10,4%). Según la encuestadora, estos últimos se encuentran en un empate técnico. Ipsos señaló que el orden entre el segundo, tercer y cuarto puesto podría variar en las próximas horas, y precisó que estos resultados cuentan con un nivel de confianza del 95%.

De acuerdo con Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, el primer lugar está definido y que Fujimori tendría seguro su lugar en la segunda vuelta. No obstante, el segundo, tercer y cuarto puesto está en el limbo y depende del margen de error.

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Sánchez cuenta con un margen de error de +/-1,3%, López Aliaga +/-1,2% y Nieto +/-0,9%. El candidato que quedó descartado para una eventual segunda vuelta es Ricardo Belmont; Ipsos lo coloca en el quinto puesto con 10,2% y un margen de error de +/-0,5%.

Henzler recalcó que existe un empate técnico por el segundo lugar y que, con los datos disponibles, no se puede definir qué candidato avanzará a la segunda vuelta. En ese sentido, pidió a la ciudadanía “esperar con tranquilidad los resultados finales”.

Reiteró que se trata de una “muestra estabilizada”, por lo que tienen plena confianza en los resultados. Agregó que, por ahora, las cifras no coinciden con el conteo de la ONPE debido a que este sistema da prioridad a las actas provenientes de Lima, Callao y las provincias cercanas. Por su parte, el director de Ipsos, Alfredo Torres, recalcó que el segundo lugar aún no está definido, ya que tres candidatos se encuentran en un empate técnico. En ese sentido, indicó que será necesario esperar el cómputo oficial de la ONPE para conocer quién avanzará a la segunda vuelta.

Por otro lado, en relación con las elecciones realizadas este 13 de abril en 211 mesas de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, Henzler señaló que los 52.000 votos en cuestión, según sus estimaciones, no modificarán el orden de los resultados de su conteo rápido. Por su parte, Torres explicó que incluso si todos esos votos se inclinaran por una sola agrupación, el impacto en los porcentajes sería mínimo, de apenas unas décimas, ya que aproximadamente cada 25.000 votos equivale a una décima porcentual.

Los resultados de IPSOS en la zona rural

Según IPSOS, Keiko Fujimori cuenta con un 17,8% de votos en Lima Metropolitana, López Aliaga con un 19,9% y Jorge Nieto con un 15,1%. En regiones, Sánchez cuenta con un mayor respaldo (17,1%) por delante de Fujimori (16,8%) y Belmont (10,7%).

En la zona rural, precisa IPSOS, el apoyo a Sánchez es casi el doble (33,8%) en comparación con Fujimori (15,9%). López Aliaga a las justas llega a un 3%, Nieto solo a 2,9%.

En la costa, Fujimori gana con un 19,7%; en la sierra y selva, Sánchez con 23,9% y 22,7%.

Actualización de la ONPE

Los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúan en movimiento y no hay certeza de qué candidato acompañaría a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) a la segunda vuelta: podría ser Jorge Nieto (Buen Gobierno), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) o Roberto Sánchez (Juntos por el Perú). Hasta el cierre de esta nota, la ONPE ha procesado el 57,078% de actas y ubica a Fujimori con 16,927%, López Aliaga 14,163% y Nieto 12,631% en los primeros puestos.

A las 4.36 de la mañana del lunes 13, el ente electoral informó que la candidata fujimorista tenía el 17,01% de intención de voto, López Aliaga el 15,08% y Nieto el 13,09%.

A las 2.36, la ONPE informó que contabilizó el 44,86% de actas. El avance colocaba primera a Fujimori con 17,07%, segundo al exalcalde de Lima con 15,68% y tercero a Nieto con 13,42%.

En los cortes que da la ONPE cada 15 minutos, casi 130 votos separan a López Aliaga y Nieto. Hasta el momento, el exburgomaestre le gana el enfrentamiento por el segundo lugar.

Por otro lado, las actas observadas y que son derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) cambiarían el rumbo de los comicios. Hasta el 53,596% de actas procesadas, se enviaron 137 actas a los distintos JEE. Los entes electorales podrían realizar un nuevo conteo de votos para absolver las dudas que puedan haber surgido durante el escrutinio en las mesas de votación.

El ausentismo juega un papel trascendente

Según la ONPE, hasta el 56,318% de actas procesadas, 3.372.990 peruanos no votaron en las Elecciones 2026, mientras que 11.987.400 sí lo hicieron. Hasta el momento, el ente electoral ha reportado que en el Perú no acudieron a las urnas 3.282.766 personas, mientras que en el extranjero fueron 90.224.

En general, hasta el momento, el 43,869% de los peruanos acudió a votar, mientras que el 12,344% no lo hizo. A la ONPE aún le falta procesar más del 46% de actas que arrojarán las cifras de peruanos que no votaron.

En las regiones que más asistencia hubo fue en el Callao, Lima, Moquegua, Tumbes, Tacna, Puno, Apurímac, Junín, Pasco, Cusco y Lambayeque. En Loreto, Ucayali, Cajamarca, Amazonas, Madre de Dios, Huánuco, Huancavelica, La Libertad, Piura y Áncash hubo menor afluencia.

No obstante, Ipsos indicó que, a diferencia del 2021, 81,3% de ciudadanos participó de estas elecciones (+/-1,8% de margen de error).

Elecciones 2026: ¿cómo va el voto en las regiones del Perú, según la ONPE?

En el Callao, la intención de voto juega, por ahora, a favor de Keiko Fujimori (20,601%), Jorge Nieto (15,112%) y Rafael López Aliaga (15,104%). Muy por debajo están Carlos Álvarez, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau. En Lima, López Aliaga se ubica en el primer lugar, mientras que Fujimori y Nieto en el segundo y el tercero.

En Moquegua la votación fue distinta que en Lima, pero más reñida. Belmont se mantiene primero, Roberto Sánchez segundo, Nieto tercero y López Chau cuarto. En Tumbes, Fujimori aún está en primer lugar, seguida por Álvarez y Sánchez Palomino.

En Tacna, Belmont lidera la intención de voto por delante de Nieto, Sánchez y López Chau. Fujimori y López Aliaga merodean entre el séptimo y octavo puesto. En el sur (Puno), Sánchez se ubica primero, segundo Belmont y tercero López Chau; en el cuarto y quinto puesto están Yonhy Lescano y Ronald Atencio. En Cusco, los primeros tres lugares que en Puno se repiten por delante de Nieto.

En Cajamarca, Sánchez le gana a Fujimori por una amplia votación. La lideresa fujimorista quedó segunda por poco margen por Belmont, Nieto y López Chau. En Amazonas, Madre de Dios, Huánuco, Huancavelica y Apurímac, el líder de JPP también le gana a Fujimori.

Descartan fraude

Por otro lado, el representante de Transparencia rechazó que haya ocurrido un presunto fraude como lo que dijo en su momento López Aliaga. Henzler señaló que no se hallaron pruebas de irregularidades significativas en el proceso electoral y que no es válido sostener la existencia de manipulación en mesa. Asimismo, afirmó que no existe evidencia que respalde dichas acusaciones y que tanto el conteo de votos como el traslado de actas se desarrollaron con normalidad.

“Nuestros observadores a nivel nacional no han reportado ningún tipo de irregularidad. En regiones hubo una demora regular; en Lima sí tardó más y por ello el Jurado Nacional de Elecciones extendió la votación”, explicó.