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Implican al jefe de Administración de la ONPE en contratación de Galaga

El exgerente de Gestión Electoral, el detenido José Samamé Blas, relató a la fiscalía que Edward Alarcón Gonzáles firmó el acuerdo comercial con la empresa de transporte pese a sus antecedentes de incumplimiento, y fue a quien le avisó que faltaban vehículos para distribuir el material electoral.

Jose Samamé, reveló que camiones de Galaga no cumplieron con trasladar todo el material electoral. Foto: composición LR
Jose Samamé, reveló que camiones de Galaga no cumplieron con trasladar todo el material electoral. Foto: composición LR

El jefe de Administración de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Edward Alarcón Gonzáles, fue quien adjudicó y firmó el contrato con la empresa Servicios Generales Galaga para la distribución del material electoral, declaró a la fiscalía el exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas.

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Según las evidencias acopiadas por la fiscalía, Galaga fue contratada no obstante que contaba con antecedentes por incumplimiento e incluso recibió varias sanciones, además de que su propuesta económica era más alta respecto a otros proveedores.

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El lunes 13 de abril, Samamé fue arrestado y su domicilio allanado como presunto responsable de las deficiencias durante las elecciones presidenciales, ocasionadas por el incumplimiento del contrato por parte de Servicios Generales Galaga, encargada del suministro de la logística necesaria para la instalación de las mesas de votación.

De acuerdo con la versión de José Samamé ante las autoridades, advirtió que la empresa proveedora no contaba con los vehículos necesarios para el transporte del material electoral, un día antes de los comicios presidenciales.

En compañía de su abogada Patricia Aguilar, el exgerente de la ONPE precisó al fiscal Agustín Ysla Almonacid que el responsable de la supervisión de la salida de los vehículos con el material electoral es el subgerente de Producción, Juan Phang Sánchez.

Al ser consultado sobre las medidas que adoptó cuando tuvo conocimiento de que el material electoral no llegaba a las mesas de sufragio, Samamé manifestó que cumplió con reportar el incidente.

"Me comuniqué con el jefe de Administración, Edward Alarcón, quien me indicó que podía contratar unidades móviles por la suma de 48 mil soles bajo un procedimiento denominado 'asignación de dinero por encargo'. Ante lo cual instruí personalmente a Juan Phang Sánchez para que así lo hiciera”, declaró Samamé.

El exgerente de Gestión Electoral aceptó que recomendó al jefe de Administración, Edward Alarcón, que la empresa Galaga siga proveyendo el servicio hasta que se encuentre un nuevo contratista. Dicha decisión también fue comunicada a Juan Phang.

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