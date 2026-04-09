Ley seca Perú: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó sobre las disposiciones que empezaron a aplicarse desde el lunes 5 de abril en el marco de las Elecciones Generales 2026, previstas para el domingo 12. Estas medidas buscan garantizar el orden durante el proceso electoral en todo el país.

Asimismo, el organismo electoral alertó que no respetar estas normas puede derivar en sanciones severas, que incluyen multas que van desde una hasta 100 UIT, así como penas privativas de libertad que pueden alcanzar los dos años.

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Elecciones 2026: ¿cuándo se aplica la Ley Seca?

La llamada Ley Seca estará vigente desde las 8.00 a. m. del sábado 11 de abril hasta la misma hora del lunes 13. Durante ese periodo estará prohibida la comercialización de bebidas alcohólicas y el funcionamiento de establecimientos dedicados exclusivamente a su venta, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones.

En caso de incumplimiento, la normativa contempla sanciones que pueden llegar hasta seis meses de prisión, además de una multa no menor al 10% del ingreso mínimo vital calculado sobre 30 días de multa (S/3.390).

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Restricciones sobre encuestas y propaganda política

Desde las 00.00 horas del lunes 6 de abril quedó prohibida la difusión de encuestas de intención de voto en medios de comunicación. Quienes incumplan esta disposición se exponen a multas que van entre 10 y 100 UIT, es decir, montos que oscilan entre S/55.000 y S/550.000.

De igual forma, la legislación establece que desde dos días antes de los comicios —viernes 10 desde la medianoche— no se pueden realizar reuniones o manifestaciones de carácter político. Esta falta puede ser sancionada con penas de cárcel que van desde tres meses hasta dos años.

A ello se suma que, desde 24 horas antes de la votación —sábado 11 a las 00.00—, queda prohibida cualquier forma de propaganda electoral. El incumplimiento de esta medida puede implicar penas de prisión no menores de dos años.

Prohibiciones durante el día de votación

El mismo domingo 12 de abril, día en que se desarrollan las elecciones, no está permitido que los electores se concentren entre las 7.00 a. m. y las 5.00 p. m. a menos de 100 metros de los centros de votación.

Estas y otras sanciones están contempladas en el Título XVI de la Ley Orgánica de Elecciones, que regula los delitos y las penalidades en materia electoral.

En ese contexto, el JNE anunció que desplegará fiscalizadores en diversas regiones del país con el fin de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones y asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral.