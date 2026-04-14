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Política

Junta Nacional de Justicia inicia investigaciones para destituir a Piero Corvetto

La JNJ notificó a Corvetto sobre el inicio de las investigaciones, otorgándole un plazo de 10 días para que pueda dar sus descargos.

Corvetto podría ser destituído como presidente de la ONPE | Composición: LR.
Corvetto podría ser destituído como presidente de la ONPE | Composición: LR.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, tras los errores logísticos ocurridos durante la jornada electoral. La JNJ notificó a Corvetto sobre el inicio del proceso, otorgándole un plazo de 10 días para presentar sus descargos.

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A través de un comunicado, la institución informó que viene recibiendo diversas denuncias por parte de ciudadanos relacionadas con estos hechos. Asimismo, señaló que dichas denuncias serán evaluadas de acuerdo con el reglamento de su Dirección de Procedimientos Disciplinarios.

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Corvetto declaró ante el Congreso

Horas antes de que se anunciara el inicio de estas investigaciones, Corvetto fue citado al Congreso de la República por la Comisión de Fiscalización. El jefe de la ONPE sostuvo que se tomaron las medidas necesarias para afrontar los problemas logísticos reportados.

“Nos hemos enfrentado a la elección más compleja de la historia (…) Se ha cometido una falla en el caso de 13 locales, lo que ha comprometido a un número importante de electores. Pedimos las disculpas del caso; es un hecho que en la ONPE no se volverá a repetir. Sin embargo, gracias a las coordinaciones, se ha podido realizar una elección complementaria. La ONPE ha actuado en todo momento con profesionalismo e integridad, y los resultados publicados en la página web son el fiel reflejo de la voluntad popular. Estos resultados están sustentados en cada una de las actas”, señaló.

Además, Corvetto aseguró que se ha identificado el origen del problema: “El problema se ha suscitado en la Gerencia de Gestión Electoral y en la Subgerencia de Producción Electoral (…) Esta elección generaba retos y dificultades, configurando un escenario complejo que, desde la ONPE, hemos abordado adecuadamente”, apuntó.

Corvetto también ha sido denunciado penalmente por la JNE

La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) interpuso una denuncia penal contra Corvetto, además de tres trabajadores de la ONPE y el representante de la empresa Galaga, debido a las irregularidades vinculadas al retraso en la entrega del material electoral durante las elecciones del 12 de abril de 2026.

La acusación se basa en la presunta comisión de delitos que afectan el derecho al voto, así como en infracciones contra la administración pública —por omitir, negarse o demorar funciones propias del cargo— y en un delito electoral por interferir en el normal desarrollo del proceso electoral.

El documento presentado ante la Fiscalía también comprende al gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, Ricardo Saavedra Mavila; al gerente de Administración, Edward Alarcón González; al exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, actualmente detenido; y al representante legal de la empresa Galaga, Juan Alvarado Pfuyo.

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