TLC con Brasil sigue trabado tras casi una década: exministra de Mincetur advierte riesgos de acelerar el acuerdo

Exministra del Mincetur advierte riesgos de aprobar “a la fuerza” acuerdo comercial con Brasil. | Composición LR/ Difusión

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La aprobación de la interpelación al titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), José Fernando Reyes, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que acompaña al Perú desde hace casi diez años: ¿por qué el Acuerdo de Profundización Económico-Comercial con Brasil, firmado en 2016, aún no entra en vigencia?

Para Teresa Mera, ex titular del Mincetur, la respuesta está directamente ligada a los escándalos de corrupción de constructoras brasileñas como Odebrecht y OAS, que obligaron al Estado peruano a replantear las condiciones del acuerdo.

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“Lo que el Estado peruano hizo fue evaluar y decidir que había que incorporar cláusulas vinculadas a integridad y anticorrupción más sólidas en el acuerdo para proteger los intereses del Estado peruano”, explicó en conversación con La República.

La exfuncionaria del Mincetur advirtió que el acuerdo firmado en 2016 aún tiene cabos sueltos en inversiones y compras públicas.

El impacto del caso Odebrecht en el acuerdo

Según Mera, el proceso de perfeccionamiento del tratado avanzaba tras su negociación entre 2015 y 2016, hasta que estalló el caso Lava Jato. Frente a ello, el Ejecutivo peruano optó por abrir conversaciones con las autoridades brasileñas para reforzar las garantías relacionadas con transparencia, integridad y contratación pública. “Haríamos mal en no aprender y ponernos a buen resguardo de acciones futuras que no se condigan con acciones íntegras”, sostuvo.

La exfuncionaria aseguró que esta posición no responde únicamente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sino que ha sido consensuada junto con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Cancillería.

Pese a que el acuerdo de profundización sigue pendiente, Mera aclaró que la relación comercial entre ambos países ya se encuentra consolidada gracias al acuerdo comercial firmado en 2006, el cual eliminó progresivamente los aranceles hasta llegar a 0% para el intercambio de bienes.

“Comercialmente estamos bastante bien. Nuestro comercio en 2006 era de 15 millones de dólares y el año pasado ascendió a 1.500 millones de dólares”, afirmó.

Además, destacó que el perfil exportador peruano hacia Brasil ha cambiado en los últimos años. Mientras antes el 80% del comercio estaba concentrado en materias primas y minerales, actualmente las agroexportaciones han ganado terreno.

“Ahora le exportamos a Brasil aceitunas, colorantes naturales, cacao y derivados, orégano y arándanos”, indicó, y precisó que muchos de estos productos provienen del sur del país.

Las observaciones pendientes: inversiones y compras públicas

La principal preocupación del Perú estaría centrada en los capítulos relacionados con inversiones y compras públicas, especialmente por las diferencias en las condiciones de acceso entre empresas peruanas y brasileñas.

Mera señaló que actualmente los inversionistas brasileños pueden participar en licitaciones del Estado peruano, mientras que las empresas peruanas enfrentan mayores restricciones para competir en Brasil.

“Las empresas peruanas, para poder entrar a concursar en una licitación en Brasil, tienen que consorciarse o formar algún tipo de alianza con una empresa brasileña. Hay un trato diferenciado”, advirtió.

Ante la presión parlamentaria, Mera fue directa sobre las consecuencias de forzar una aprobación sin cerrar primero las negociaciones técnicas: "Económicamente quedaríamos un poco expuestos, porque existen procesos de arbitraje e instancias internacionales vinculadas a los contratos que generaron el problema en 2016 y 2017. Debilitaría nuestra posición".

La exfuncionaria también aclaró un punto técnico que suele perderse en el debate político: no todos los acuerdos comerciales pasan por el Congreso para su ratificación. "Hasta el momento ni siquiera se ha determinado si este acuerdo requiere participación del Legislativo", precisó, y puso en cuestión el propio escenario sobre el que se articula la interpelación.

"Los acuerdos negociados de manera apresurada dejan cabos sueltos. El Perú firma cuando considera que todos sus intereses han sido satisfechos, no antes", concluyó.

Perú asegura que Brasil aún no responde formalmente

Otro de los puntos revelados por la exministra es que, hasta el momento, el Gobierno brasileño no ha respondido formalmente a las propuestas planteadas por el Perú para actualizar el acuerdo.

Mera indicó que cuando ocupó el cargo de viceministra, en febrero de 2023, el Ejecutivo peruano envió una propuesta oficial para trabajar un protocolo adicional que permitiera reforzar las cláusulas de integridad. Sin embargo, aseguró que la respuesta nunca llegó.

“Hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta formal”, señaló.

Añadió que incluso en febrero de este año se envió una nueva comunicación a las autoridades brasileñas tras la visita del canciller de Brasil al Perú, reiterando la disposición peruana para retomar las conversaciones técnicas.

