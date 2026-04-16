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Jaime Bayly sobre López Aliaga: "No hay fraude. Me dio vergüenza. No está a la altura para ser presidente"

El candidato presidencial Rafael López Aliaga amenazó públicamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones bajo una falsa narrativa de fraude y llamó a la "insurgencia".

El candidato presidencial Rafael López Aliaga amenazó públicamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones bajo una falsa narrativa de fraude y llamó a la "insurgencia".
El candidato presidencial Rafael López Aliaga amenazó públicamente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones bajo una falsa narrativa de fraude y llamó a la "insurgencia". | Composición LR | Composición LR

Jaime Bayly criticó al candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, por lanzar amenazas contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, bajo falsas acusaciones de fraude en las elecciones generales del 12 de abril.

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“Se supone que ha sido el representante de la derecha educada e ilustrada del Perú. Se supone que la gente de clase alta en el Perú, principalmente en Lima ha votado por él. Un candidato presidencial no puede hablar así, no le puede decir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones ‘si no anulas los comicios -porque claro, él los está perdiendo- te voy a meter cosas por el culo, vamos a incendiar la pradera’. Me dio vergüenza, pensé que no está a la altura de quienes han confiado en él”, señaló.

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Asimismo, Bayly cuestionó que López Aliaga utilice su fe como una de sus principales banderas políticas. Señaló que existe una profunda contradicción entre el discurso religioso que promueve y las actitudes que evidencia públicamente, las cuales se alejan de los valores del catolicismo como la humildad, la compasión y el respeto al prójimo.

“Si es religioso debería ser humilde, compasivo, debería amar el prójimo. No demuestra esas cosas. Habla como un matón, como un canalla. Amenaza a Corvetto con matarlo y amenaza a Burneo con sodomizarlo, ¿quién se ha creído? Él dice que ha ocurrido un fraude. No ha ocurrido un fraude. Hubo pequeñas irregularidades, no un fraude, si tiene pruebas de que ocurrió que las presente al Poder Judicial. Que demuestre con pruebas, pero no las tiene. Nos toma por tontos”, sostuvo.

“Recordé que Rosa María Palacios ha denunciado que López Aliaga en ocho ocasiones ha enviado a sus matones a la casa de la señora. A arrojar bolsas con excrementos, ¿este señor quiere ser presidente? No está a la altura. Hay gente que pide que se convoquen a nuevos comicios. Eso no debe ocurrir, no hay razones. Estoy en contra de llamar a insurgencia, rebelión popular, guerra civil”, agregó.

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