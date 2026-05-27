Ernesto Zunini revela que le dijo Rosangella Barbarán al encararlo tras debate: "Se acercó a reclamarme por las leyes procrimen"

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Ernesto Zunini, secretario de Juntos por el Perú y virtual diputado de esta agrupación, reveló qué le dijo Rosangella Barbarán, representante de Fuerza Popular, tras el debate técnico celebrado el domingo 24 de mayo en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según relató, la virtual diputada fujimorista se acercó a cuestionarlo luego de que él afirmara que Fuerza Popular fue uno de los principales impulsores de las denominadas 'leyes procrimen' en el Congreso.

“Se acercó a reclamarme por las leyes procrimen. Me dijo: ‘¿Por qué ustedes dicen que Sánchez no ha votado por las leyes procrimen si hay una ley por la que sí ha votado?’. Entonces yo le respondí que esa norma tiene que ver con el uso de maquinaria y explosivos por parte de mineros artesanales, y no ilegales, que por no contar con contratos formales con la gran minería no pueden acceder a ella. En esa ley, Roberto votó a favor”, declaró Zunini en el pódcast 'Pitucos Marrones'.

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Zunini y Barbarán intercambiaron posiciones en el bloque de juventud y deporte durante el debate técnico. El dirigente de Juntos por el Perú señaló, entre risas junto a los panelistas del programa, que la representante fujimorista incluso habría admitido su respaldo a este grupo de iniciativas legislativas.

“Y yo le dije: ‘¿Ustedes defienden las leyes procrimen?’. Y ella me respondió: ‘Sí, las defendemos’. Entonces le dije: ‘Síganle diciendo eso a la gente’, y ahí fue cuando me retiré. (...) Terminaron aceptando que estaban de acuerdo con las leyes procrimen”.

Rosangella Barbarán encaró a Ernesto Zunini tras debate técnico

Tras el debate de los equipos técnicos realizado en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se registró un momento de tensión entre representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Rosangella Barbarán, congresista fujimorista que participó en el bloque de juventud y deporte, se acercó a Ernesto Zunini, integrante técnico de Juntos por el Perú en esa misma mesa.

En las imágenes difundidas se observa a Barbarán dirigiéndose brevemente a Zunini antes de retirarse del lugar, mientras que el vocero de Juntos por el Perú respondió únicamente con una sonrisa. Asimismo, según se aprecia en los videos, la parlamentaria también habría intentado confrontar a Gustavo Guerra García, representante de Juntos por el Perú en temas de infraestructura.

Durante el intercambio entre ambos equipos, no faltaron las críticas cruzadas. Barbarán cuestionó las propuestas económicas planteadas por Juntos por el Perú, mientras que Zunini —además de indicar el apoyó a las leyes procrimen de esta organización— respondió recordando la actuación del fujimorismo en el Congreso durante los últimos años y señalando su participación en vacancias presidenciales y su influencia desde el Parlamento.