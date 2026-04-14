Carlos Álvarez y Ricardo Belmont renuncian a la política y dejarían a sus diputados electos a la deriva

Los candidatos presidenciales Carlos Álvarez (País para Todos) y Ricardo Belmont (Cívico Obras) anunciaron su retiro de la política luego de reconocer su derrota en la elección presidencial 2026. En consecuencia, sus partidos, que conseguirían representación en la Cámara de Diputados del Congreso, no contarían con un líder que los dirija durante el periodo 2026-2031.

El primero en decir adiós fue el cómico Álvarez. A través de un video difundido en sus redes sociales, el humorista afirmó que su participación en la contienda llegó a final y descartó la posibilidad de volver a postular. No obstante, luego de agradecer a sus electores, criticó al mundo de la política y lo calificó como "un mundo sucio de traiciones". "Lo primero que comprobé es que se sacrifica la lealtad, política a la que yo ilusamente pretendía cambiar", dijo.

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"Hay cosas que no comprendo, que no logro entender; durante años nos venimos quejando y protestando y seguimos con los mismos (políticos). Si el peruano en una segunda vuelta tendría que elegir entre un dinosaurio y un meteorito, elige al meteorito", manifestó y reconoció el apoyo que le dio el partido, Vladimir Meza, Betsy Romero, Juan Sheput, Martín Soto, Carlos Cabanillas, entre otros.

El siguiente fue Belmont, quien decidió no votar el último domingo como un "acto de coherencia" y porque consideró que "era un fraude jamás visto en la historia del país". El exalcalde de Lima sostuvo que su "última batalla" fueron las elecciones que, por el momento, lo ubican en el quinto lugar, según el conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

"Yo me voy, como dije, es mi última batalla. Yo me voy tranquilo, ya terminó mi pelea. Ahora, la pelea es del pueblo que se siente callado, traicionado. Yo estoy agradecido al pueblo, a mi familia, especialmente a mi hijita menor", mencionó después de asegurar que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no ganará las elecciones en segunda vuelta.

“La señora Keiko (Fujimori), con todo respeto, puede ser una magnífica persona, pero políticamente no va a ganar en segunda vuelta. Es imposible", acotó.

Elecciones 2026: diputados quedarían a la deriva sin su líder presidencial

De acuerdo con el conteo de votos de la ONPE, el partido que llevaba a Carlos Álvarez a la Presidencia tendría posibilidades de tener representación en la Cámara de Diputados. Según el 68,769% de las actas contabilizadas, solo en Lima Metropolitana, País para Todos obtuvo más de 210.000 votos en las urnas. En Áncash más de 8.000, en Arequipa más de 7.400, en el Callao más de 33.000, en Ica más de 7.000, en Junín más de 4.400, en Lima Provincias más de 6.300, en Piura más de 3.000.

No obstante, en otras regiones el partido cuenta con menos del 1,5% de intención de voto, aunque aún falta más del 50% de las actas por contabilizar.

Sin embargo, en caso de que País para Todos llegue a meter diputados en el Congreso, la bancada no contaría con su líder presidencial debido a que se retiró de la vida política.

El mismo caso ocurriría con Cívico Obras. Hasta el momento, el partido político cuenta con 7,622% de intención de voto solo en Lima Metropolitana. A la agrupación le fue mejor que a País para Todos y obtuvo 263.594 en las urnas. En Lima Provincias consiguió 10.318, en San Martín más de 4.000, en Puno más de 16.000, en Piura más de 3.100, en Moquegua y Lambayeque más de 1.900, en La Libertad más de 4.000, en Junín más de 9.000, en Ica más de 8.000, en Huánuco más de 5.400, en Cusco más de 14.000, en el Callao más de 26.000, en Ayacucho y Arequipa más de 10.500.

De obtener representación en la Cámara de Diputados del Congreso, la bancada no contaría con su líder presidencial.

Sin embargo, tendría la esperanza de tenerlo en la cabeza en la Cámara de Senadores. Belmont postuló con el número 3 a senador por Lima Metropolitana. En esa circunscripción, Cívico Obras obtuvo, por ahora, 277.036 votos (8.340%, según la ONPE) y pasaría la valla electoral.

La agrupación debería esperar a la distribución de escaños que realizará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de que la ONPE promulgue los resultados al 100% de las actas contabilizadas.

Hernando de Soto, un caso similiar

Luego de quedar en cuarto lugar en las Elecciones 2021, Hernando de Soto renunció a Avanza País. “Lo hago en consideración de las decenas de miles de peruanos y centenares de aspirantes a candidatos cuya afiliación no ha sido inscrita y por respeto a las expectativas de mis electores", escribió en su cuenta de X. Por su parte, el partido lamentó la decisión de De Soto.

En la misiva de renuncia, De Soto criticó al partido porque habría incumplido un acuerdo que permitía inscribir a candidatos con miras a las elecciones regionales y municipales.

"A pesar de haber utilizado mi nombre y el de mis colegas para atraer candidatos, hasta hoy no tenemos una lista de los candidatos que ustedes van a proponer, ni sabemos si comparten nuestros ideales ni cuáles son los criterios empleados para su selección", dijo.