Luz Pacheco renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional antes de culminar su mandato

Es falso que el magistrado Francisco Morales Saravia se haya quedado dormido en audiencia ante el Tribunal Constitucional LEER MÁS

Tribunal Constitucional incorpora a Delia Espinoza en demanda competencial de la JNJ contra el Poder Judicial LEER MÁS

Norma Yarrow: "Vamos a presentar la solicitud de nulidad ante el JNE, la Fiscalía y el Tribunal Constitucional" LEER MÁS

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito LEER MÁS

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026? LEER MÁS