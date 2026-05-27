Luz Pacheco renuncia a la presidencia del Tribunal Constitucional antes de culminar su mandato
Pacheco Zerga continuará como magistrada del máximo interprete de la Constitución. Helder Dominguez Haro asumiría la presidencia del TC.
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Luz Pachecho presentó su renuncia irrevocable al cargo de presidenta del Tribunal Constitucional. Pacheco Zerga se mantendrá como magistrada del máximo interprete constitucional. Helder Dominguez Haro sería el magistrado encargado de asumir la presidencia del Tribunal Constitucional.
Noticia en desarollo…