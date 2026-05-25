Segunda vuelta 2026: conoce tu local de votación tras los cambios de la ONPE en 7 distritos de Lima

Segunda vuelta 2026: conoce tu local de votación tras los cambios de la ONPE en 7 distritos de Lima

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La ONPE reubicó ciento treinta y seis mesas de sufragio de los distritos de Jesús María, Lince y Miraflores a fin de garantizar mayor seguridad. En la primera vuelta, algunos centros de votación se instalaron en parques, mientras que en esta segunda contienda electoral se desarrollarán en el interior de instituciones educativas.

Esta decisión se tomó por sugerencia de las Fuerzas Armadas y la reubicación se realizó en los lugares más cercanos al local inicial.

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Estos son los nuevos locales

A continuación, conoce los lugares:

Jesús María

Del parque Cáceres, ubicado en la cuadra 6 de la av. Cuba, se pasará a la IEP Saco Oliveros - Cuba, localizada en la av. Cuba 531-543.

Lince

Del parque Gran Mariscal Ramón Castilla, en el Jr. Joaquín Bernal, cuadra 7, se pasará al CE Parroquial Santa Rosa de Lima, en la calle Almirante Guisse 2150.

Del parque del Bombero, en la av. César Canevaro 1400, se pasará a la IE 1057 José Baquijano y Carrillo, en el Jr. Manuel Gómez 651.

Del parque Tnte. Crnel. Pedro Ruiz Gallo, en la av. Juan Pardo de Zela 500, se pasará a la IE 1059 María Inmaculada, en la av. Militar 1862.

Del parque Santos Dumont, en la calle Los Tulipanes 200, se pasará a la IEE 1070 Melitón Carbajal - Estadio, en la av. Prol. Iquitos 2139.

Miraflores

Del boulevard Tarata, en la av. José Larco, cdra. 6, se pasará a la IE 7003 Manuel Fernando Bonilla, en la calle Manuel Bonilla 282.

Del parque Miguel Grau, en el Malecón de la Marina s/n, se pasará a la IE 7008 Scipión E. Llona, en la calle Enrique Palacios s/n.

Del parque Tradiciones Peruanas, en la av. Casimiro Ulloa s/n, se pasará a la IE Federico Villareal, en la av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376.

Del parque Ramón Castilla, en la calle Pedro Venturo s/n, se pasará a la IE Federico Villareal, en la av. Mayor Enrique Caballero Orrego 376.

Del parque John F. Kennedy, en la av. Diagonal s/n, se pasará a la IEP Nuestra Señora del Carmen de Primaria, en la calle 15 de Enero 330.

Conoce tu local de votación

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