Hallan restos de niño asesinado en 1984 por efectivos de la Marina en Ayacucho

Emilia Ticlla Figueroa acompañó la diligencia de búsqueda en el cerro Ventanayuq Orqo, en Tambo, Ayacucho, donde ayudó a ubicar el lugar en que su hermano Francisco fue enterrado clandestinamente en 1984. | Foto: Ministerio Público

Emilia Ticlla Figueroa acompañó la diligencia de búsqueda en el cerro Ventanayuq Orqo, en Tambo, Ayacucho, donde ayudó a ubicar el lugar en que su hermano Francisco fue enterrado clandestinamente en 1984. | Foto: Ministerio Público

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Al mediodía del jueves 21 de mayo, Emilia Ticlla Figueroa volvió a mirar las faldas del cerro Ventanayuq Orqo buscando recordar una escena que por décadas no se ha borrado de su memoria. Entre pastizales y tierra húmeda, intentaba ubicar el punto exacto donde su hermano, Francisco Ticlla Figueroa, fue enterrado hace 42 años.

Francisco tenía 8 años cuando murió, el 7 de noviembre de 1984, en el centro poblado de Acco, distrito de Tambo, provincia de La Mar, Ayacucho. Ese día se encontraba pastando animales en los cerros, junto a su hermana, cuando fue alcanzado por disparos atribuidos a una patrulla de la Marina de Guerra del Perú.

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La investigación fiscal sostiene que los agentes pudieron haber confundido a Francisco Ticlla con presuntos integrantes de Sendero Luminoso. El menor murió en el lugar por impactos de proyectiles de arma de fuego, a la altura de la cintura y el abdomen.

Tras el hecho, la tropa se retiró de la zona. Emilia Ticlla volvió al pueblo para avisar a sus padres. Luego, familiares y comuneros llegaron hasta el paraje Ventanayuq Orqo, recogieron el cuerpo del niño y lo enterraron cerca del lugar donde cayó. Lo hicieron con la ropa que llevaba puesta, en una fosa improvisada, sin denuncia formal ni despedida pública. En esos años, el miedo a nuevas represalias de las fuerzas del orden condicionaba las formas del sepelio de las víctimas.

El Equipo Forense Especializado realizó trabajos de excavación en la zona señalada por la familia Ticlla Figueroa. | Foto: Ministerio Público

REENCUENTRO DE HERMANOS

Cuarenta y dos años después, Emilia Ticlla volvió al mismo cerro para guiar a los equipos de búsqueda. La diligencia fue encabezada por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho, con participación del Equipo Forense Especializado y por encargo de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Durante más de cinco horas, el fiscal adjunto provincial Richard Ataucusi Saccsara, el perito arqueólogo Fredy Yaranga Loayza, personal forense y familiares de la recorrieron el área. La memoria de Emilia Ticlla fue la principal referencia para ubicar la fosa.

Finalmente, se encontraron las prendas conservadas por el tiempo, un pequeño recipiente colocado junto al entierro y un chullo que cubría parte del cráneo de Francisco Ticlla. Esos elementos permitieron confirmar que los restos correspondían a un niño enterrado en las condiciones relatadas por la familia.

Los restos de Francisco Ticlla Figueroa fueron hallados en una fosa clandestina en el cerro Ventanayuq Orqo, donde su familia lo enterró en 1984 por temor a represalias durante el periodo de violencia. | Foto: Ministerio Público

EL ÚLTIMO ADIÓS

El hallazgo tuvo un peso familiar difícil de contener. Personal presente en la diligencia dio cuenta de la emoción de Emilia Ticlla al reencontrarse con los restos de su hermano menor, a quien vio morir cuando ambos eran niños. Francisco Ticlla tendría hoy alrededor de 50 años.

Los restos fueron trasladados al Laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho, donde serán sometidos a pericias para su identificación genética y análisis forense. También se buscará determinar las circunstancias precisas de la muerte, incluida la trayectoria y cantidad de disparos que recibió el menor.

Hasta el momento la investigación atribuye el hecho a efectivos de la Marina de Guerra, pero no existe una identificación individual de los responsables. El caso forma parte de las investigaciones humanitarias orientadas a recuperar, identificar y restituir los restos de víctimas del periodo de violencia (1980-2000).

La diligencia en Acco se desarrolló durante horas. Para la familia Ticlla Figueroa, la recuperación de los restos no cierra la historia, pero abre una posibilidad postergada durante 42 años: que Francisco deje de ser un niño enterrado en la clandestinidad y reciba una sepultura con nombre, memoria y dignidad.