Julio Velarde a días de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez: "No hay una política monetaria de izquierda o derecha"
Durante la ceremonia en Ayacucho, donde recibió el doctorado honoris causa de la UNSCH, Velarde subrayó que la política monetaria no tiene ideología política.
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El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, recibió este martes el título de doctor honoris causa otorgado por la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (UNSCH) y, en su discurso, defendió la autonomía de la entidad como condición innegociable para una política monetaria responsable, sin importar el signo político del próximo gobierno.
"Lo importante es la autonomía. Una autonomía solo se puede mantener si hay un consenso en el que no se realizan políticas que terminen siendo perjudiciales. Y esto no es de izquierda o derecha, no hay una política monetaria de izquierda o derecha", afirmó durante su discurso.
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El reconocimiento fue entregado por el rector Emilio Ramírez Roca, quien expresó: "Para mí es una profunda satisfacción, en mi condición de rector, entregarle el diploma que lo acredita como Doctor Honoris Causa". La UNSCH, considerada la segunda universidad más antigua del Perú, destacó que, bajo el liderazgo de Velarde, el país ha registrado uno de los periodos de inflación más baja y estable de América Latina.
La ceremonia se realizó desde las 11.00 a. m. en el Centro Cultural de la universidad y contó con la presencia de autoridades, estudiantes y ciudadanos.
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Velarde también se dirigió a los jóvenes y repasó la historia monetaria reciente del país. Destacó que el sol es este martes más sólido que hace dos décadas: "El tipo de cambio hoy en sol está 4% más fuerte de lo que estaba en 2000". Como contrapunto, recordó el colapso de la moneda en el último cuarto del siglo XX: "Entre el setenta y cinco y el 2000, el tipo de cambio se devaluó 10.000 millones por ciento; estoy hablando de diez ceros".
Al retirarse, fue ovacionado y recibió muestras de afecto de residentes de Ayacucho, incluidas imágenes de Jesús Nazareno, patrono de la ciudad.