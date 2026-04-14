César Acuña sufre debacle histórica: pierde la inscripción electoral y no pasa del 3% de los votos en La Libertad

César Acuña obtuvo su peor derrota electoral. Con el 80% de los votos contabilizados por la ONPE, el líder de Alianza para el Progreso (APP) apenas registra 150.000 votos a su favor a nivel nacional. A todas luces, Acuña perderá la inscripción electoral y, con ello, APP no tendría representación en el próximo Congreso. Además, La Libertad, región que vio el auge del empresario como figura política y bastión histórico de su partido, le ha dado la espalda: solo el 3% de los liberteños ha votado por su exgobernador regional.

La debacle es considerable. En 2021, Acuña consiguió un total de 867.025 votos a nivel nacional —un 6% del total favoreció a la tienda apepista—. Con la mayoría de actas procesadas, Acuña no se acerca a esa cifra: apenas alcanza aproximadamente 142.000 votos.

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En La Libertad, Acuña fue el candidato más votado en la contienda anterior; hoy, ocupa el undécimo lugar. En 2021, obtuvo el respaldo de 166.000 liberteños en la primera vuelta, apoyo que se refrendó en las elecciones regionales, donde fue elegido gobernador. En el conteo actual, no supera los 24.000 votos en su región.

Pavel Aguilar, profesor trujillano de Sociología Política en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sostiene que la caída de APP marca el cierre de un ciclo en la política nacional y, especialmente, en la política liberteña.

“En algún momento, Alianza para el Progreso trajo aire fresco a una región que padecía crónicamente al anquilosado APRA. Estoy convencido de que muchos de quienes hoy le dieron la espalda a César Acuña consideran que su primer gobierno municipal fue más que rescatable. Sin embargo, luego de varias reelecciones, del copamiento de la política local, de las promesas incumplidas, de su participación en la coalición autoritaria que gobierna y de una gestión partidaria de la región y de la ciudad de Trujillo poco menos que funesta, esos mismos ciudadanos han decidido confiar en otras opciones, las cuales, a su vez, se han construido políticamente en oposición al acuñismo”, señaló.

Estrategias fallidas

¿Cómo se gestó la caída de APP? La campaña registró gastos por S/7.235.165,60 en publicidad digital, lo que la convirtió en la que más invirtió en este espacio durante el proceso electoral. En términos comunicacionales, la estrategia de César Acuña apuntó a un público específico: los jóvenes.

Acuña participó en diversas transmisiones en vivo con figuras conocidas del entorno digital peruano, como Neutro, CristoRata y Sacha Uzumaki. A ello se sumó su presencia en plataformas como TikTok, donde difundía con frecuencia contenidos publicitarios alineados a tendencias de la red social. En conjunto, buscó proyectar una imagen más cercana y desenfadada, con el objetivo de captar el voto joven, estimado en más de seis millones de electores.

Esta estrategia tenía sustento: las figuras elegidas por el equipo de APP acumulaban, en conjunto, más de tres millones de seguidores en TikTok. Sin embargo, el resultado fue adverso: el voto joven se dispersó en favor de candidatos como Jorge Nieto, Ricardo Belmont, Carlos Espá o Marisol Pérez Tello, entre otros.

Aguilar considera que la estrategia tenía una intención inicial positiva, pero que no logró su cometido debido al propio Acuña: “Lejos de posicionarlo como un candidato viable entre el público joven, creo que más bien le restó credibilidad y seriedad. Algo que no fue muy difícil, considerando lo ‘memeable’ que es el señor Acuña. Y, si bien es cierto que en ocasiones los fenómenos virales pueden generar simpatías políticas —como ocurrió con el Frepap—, el éxito de esta estrategia es altamente circunstancial”.

Disputa entre clanes familiares

“¡Hoy murió APP! (…) Los Fernández ganaron a los Acuña. Hoy se proclama nuestra segunda libertad en La Libertad”, declaró Rosario Fernández tras conocerse los resultados del flash electoral del 12 de abril. Fernández, candidata presidencial del partido Un Camino Diferente, es además hermana del exalcalde de Trujillo, Arturo Fernández. Pese a obtener menos del 1% de los votos a nivel nacional, logró el tercer lugar en La Libertad, superando a APP en su bastión regional.

Las tensiones entre los Fernández y los Acuña han marcado el escenario político liberteño en los últimos años. Arturo Fernández —quien militó en APP— dejó el cargo de alcalde tras ser declarado reo contumaz, luego de una condena por difamación. Desde entonces, ha acusado a Acuña de influir en el sistema judicial en su contra.

Aguilar sostiene que la irrupción de Un Camino Diferente contribuyó a erosionar el liderazgo de APP en la región: “La señora Fernández es el avatar de su hermano. En ese sentido, representa el rechazo hacia el aparato político y administrativo acuñista que gobierna la región, varios municipios y que, además, se articula con los intereses del conglomerado empresarial de la familia Acuña”.

No obstante, esto no implica una reivindicación de dicha plataforma política. Aguilar advierte que el estilo de Arturo Fernández —conocido como ‘El Loco de Moche’— lo posiciona como un exponente de la antipolítica, lo que también puede representar riesgos para la democracia: “Su estilo confrontacional, a menudo hilarante y antiinstitucional, lo convirtió en uno de los outsiders más visibles, incluso a nivel nacional. Y, aunque actualmente está impedido de ejercer cargos públicos, mantiene un capital político en crecimiento que conviene observar”.

El futuro de APP

El politólogo trujillano y vicedecano del Colegio de Politólogos de La Libertad, Martín Ueda, señaló que APP aún tiene una carta por jugar: las elecciones regionales. De sus resultados dependerá el futuro de la organización.

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“El partido de Acuña tiene dos opciones: reconstruir su maquinaria política, evitando el transfuguismo de algunos de sus cuadros, o que el propio César Acuña mantenga un perfil bajo durante un nuevo periodo. Ambas decisiones dependen únicamente de él”, apuntó.

Ueda añadió que la organización ha demostrado ser altamente personalista: “El partido es César Acuña. Si se jubila o fallece, el partido también desaparecerá. No hay ningún cuadro que pueda emular su liderazgo. Acuña ha sido uno de los actores políticos más influyentes en el Congreso: ha tenido capacidad para incidir en la conformación de gabinetes o sostener gobiernos. Sin su presencia en el Senado, perderá ese margen de maniobra. Podría intentar mantener influencia a través de su capital económico y sus redes de contactos, especialmente sobre partidos sin una línea política definida, como Obras”.