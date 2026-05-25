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Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

La decisión, publicada en abril de 2026, establece que ya no hay controversias judiciales que impidan la evaluación por parte de Sunedu. La universidad había perdido su licencia en 2019 por incumplir 31 indicadores de calidad.

Sunedu levanta suspensión de licenciamiento de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega tras seis años
Sunedu levanta suspensión de licenciamiento de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega tras seis años | Composición LR.
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La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) levantó la suspensión del procedimiento de licenciamiento institucional de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) y permitió que la casa de estudios continúe con la evaluación para recuperar la autorización de funcionamiento, seis años después de la denegatoria emitida en 2019.

La decisión quedó establecida en la Resolución del Consejo Directivo N.° 0017-2026-Sunedu-CD, publicada el 30 de abril de 2026. En el documento, la entidad concluyó que ya no existe una controversia judicial que impida continuar con el análisis del expediente presentado por la universidad en noviembre de 2023.

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La UIGV perdió su licencia institucional mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 130-2019-SUNEDU/CD, emitida el 7 de octubre de 2019. Sunedu determinó entonces el incumplimiento de 31 de los 55 indicadores exigidos dentro de las Condiciones Básicas de Calidad para ofrecer el servicio educativo universitario en el país. Posteriormente, la institución presentó recursos de reconsideración; sin embargo, el organismo ratificó la denegatoria en diciembre de ese mismo año.

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¿Por qué Sunedu suspendió el procedimiento?

Según la resolución publicada en 2026, Sunedu suspendió el procedimiento de licenciamiento en febrero de 2025 debido a dos procesos judiciales vinculados al exrector Luis Claudio Cervantes Liñán. La entidad sostuvo que ambas causas generaban incertidumbre respecto a la representación legal y administrativa de la universidad, aspecto que influía directamente en la evaluación de sostenibilidad y gobernanza institucional.

Uno de los expedientes correspondía a una demanda de amparo presentada por Cervantes contra la universidad y Sunedu. El Tribunal Constitucional resolvió finalmente el caso mediante la Sentencia 207/2025, emitida el 1 de diciembre de 2025, en la que declaró improcedente la demanda y concluyó que el exrector ya no cumplía las condiciones necesarias para ejercer el cargo.

La resolución también detalló que otra medida cautelar que otorgaba provisionalmente la administración universitaria a Cervantes quedó sin efecto tras un fallo emitido por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima en noviembre de 2024. Posteriormente, el Poder Judicial declaró improcedente un recurso de casación e infundado un pedido de nulidad relacionado con ese proceso.

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Nueva evaluación continúa desde 2023

La Universidad Inca Garcilaso de la Vega presentó una nueva Solicitud de Licenciamiento Institucional el 2 de noviembre de 2023 bajo el reglamento aplicable a universidades con licencia denegada. Desde entonces, Sunedu realizó diligencias de actuación probatoria, solicitó información adicional y recibió documentación complementaria remitida por la institución entre 2024 y 2025.

Durante ese periodo, la entidad supervisora ejecutó inspecciones, notificó observaciones técnicas y revisó información vinculada a infraestructura, gestión institucional, sostenibilidad financiera y condiciones académicas.

En la resolución más reciente, Sunedu concluyó que “ha dejado de existir una cuestión contenciosa en sede judicial cuya resolución previa sea indispensable para la continuación del procedimiento administrativo”. Con ello, el organismo retomará la evaluación del expediente para determinar si la UIGV cumple actualmente las Condiciones Básicas de Calidad requeridas para volver a operar en el sistema universitario peruano.

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