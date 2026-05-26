Rechazo masivo a Keiko Fujimori en Huancayo: PNP usa bombas lacrimógenas para dispersar a manifestantes

Rechazo masivo a Keiko Fujimori en Huancayo: PNP usa bombas lacrimógenas para dispersar a manifestantes

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Decenas de ciudadanos rechazaron la visita de Keiko Fujimori en Huancayo. La Policía intentó aplacar las manifestaciones con bombas lacrimógenas.

Desde el 25 de mayo, un grupo de manifestantes se concentró en la plaza de Concepción para expresar su rechazo a la visita de la lideresa de Fuerza Popular, quien se encontraba en la provincia para celebrar su cumpleaños a puerta cerrada.

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El grupo anunció que también protestaría este 26 de mayo, fecha en la que Fuerza Popular programó un mitin. Así ocurrió. La noche de este martes, decenas de ciudadanos hicieron sentir su rechazo a la candidata.