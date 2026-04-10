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Política

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa cuánto pagarás si faltas el 12 de abril

A pocas horas de las elecciones generales de 2026, los ciudadanos se informan sobre las multas por no votar. Las sanciones son según el nivel socioeconómico de cada distrito.

Estas son las multas que deberán pagar quienes no vayan a votar. Foto: composición de Omar Neyra / LR
Estas son las multas que deberán pagar quienes no vayan a votar. Foto: composición de Omar Neyra / LR

A pocas horas de los comicios generales de 2026, crece el interés de los ciudadanos por conocer las sanciones económicas que se aplican en caso de no acudir a votar. Según lo establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las multas vigentes no son uniformes, ya que se calculan en función del nivel socioeconómico del distrito donde está registrado el elector. Por ello, resulta importante revisar los montos actualizados para evitar inconvenientes tras la jornada electoral.

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¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones 2026?

El monto a pagar por no ejercer el voto depende de la clasificación del distrito:

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  • En distritos no considerados pobres, la multa es de S/110 (2% de la UIT).
  • En distritos pobres no extremos, la sanción asciende a S/55 (1% de la UIT).
  • En distritos en condición de pobreza extrema, el pago se reduce a S/27,50 (0,5% de la UIT).

Este cálculo se determina automáticamente con base en los datos del INEI y la dirección registrada en el DNI del ciudadano.

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¿Qué ocurre si un miembro de mesa no se presenta?

Las sanciones son más altas para quienes fueron elegidos como miembros de mesa y no cumplen con su función. En estos casos, tanto titulares como suplentes deberán pagar una multa de S/275 (5% de la UIT).

Cabe precisar que esta penalidad no sustituye la multa por no votar. Si el ciudadano incumple ambas obligaciones, los montos se acumulan. Por ejemplo, en un distrito no pobre, la deuda total podría alcanzar los S/385.

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¿Los miembros de mesa recibirán pago?

Sí. La ONPE ha dispuesto una compensación económica para quienes desempeñen este rol durante la jornada electoral. El monto será de S/165 por día.

En caso de una eventual segunda vuelta, el pago se repetirá. Además, quienes cumplan esta función tendrán derecho a un día de descanso remunerado el lunes siguiente a las elecciones, aplicable tanto en el sector público como privado.

El cobro se realizará mediante la plataforma digital que habilite la ONPE, donde se podrá elegir entre depósito en cuenta, billeteras electrónicas o retiro presencial.

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¿Cómo saber si eres miembro de mesa?

Para verificar si fuiste seleccionado:

  • Ingresa al portal oficial de consulta de la ONPE.
  • Coloca tu número de DNI.
  • Revisa el resultado que indicará si eres miembro de mesa.
  • Verifica tu rol (titular o suplente) y tu local de votación.

Este servicio está disponible desde el sorteo realizado el 29 de enero y permite a los ciudadanos informarse con anticipación.

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¿Qué pasa si no voto ni pago la multa?

Si una persona no vota y tampoco cancela la multa, será incluida en el registro de omisos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esto puede generar restricciones al momento de realizar trámites ante el Estado, como gestiones administrativas o solicitudes de documentos.

La situación se mantiene hasta que el ciudadano regularice su estado, ya sea pagando la multa o solicitando una dispensa válida.

Entre las razones que permiten justificar la inasistencia figuran problemas de salud, viajes al extranjero o situaciones de fuerza mayor. En estos casos, se puede tramitar la dispensa ante el JNE dentro de los plazos establecidos.

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¿Cuál es el horario de votación?

Para las Elecciones Generales 2026, la ONPE estableció que la votación se desarrollará el domingo 12 de abril, desde las 7.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.

Los ciudadanos deberán acudir con su DNI vigente, ya sea en formato físico o electrónico. La normativa electoral no permite votar con el documento vencido.

Consulta tu local de votación

La ONPE también habilitó una plataforma virtual para que los electores verifiquen su local de votación:

  • Ingresa al portal oficial de consulta electoral.
  • Introduce tu número de DNI.
  • Revisa la información sobre tu local asignado.

La información corresponde al padrón definitivo, luego del proceso de tachas y reemplazos establecido en el cronograma electoral.

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