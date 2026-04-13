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Resultados ONPE al 50%: Keiko Fujimori 16,9% | Rafael López Aliaga 14,9% | Jorge Nieto 13,0%
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Elecciones 2026: segunda jornada de votación se realiza hoy | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

ONPE al 50%: Renovación Popular, Buen Gobierno y Fuerza Popular tendrían mayoría en el Senado y Cámara de Diputados

Ahora Nación, de Alfonso López Chau, y OBRAS, de Ricardo Belmont, también lograrían representación.

ONPE al 50%: Renovación Popular, Buen Gobierno y Fuerza Popular tendrían mayoría en el Senado y Cámara de Diputados
ONPE al 50%: Renovación Popular, Buen Gobierno y Fuerza Popular tendrían mayoría en el Senado y Cámara de Diputados

De acuerdo con los resultados al 50% de la ONPE, Renovación Popular, Buen Gobierno y Fuerza Popular tendrían mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados.

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En el conteo oficial para la Cámara de Senadores en el distrito electoral único nacional, el partido de López Aliaga ocupa el primer lugar con 19% de votos. Le sigue Buen Gobierno con 15% y Fuerza Popular con 14%.

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Luego aparecen Ahora Nación, Partido Cívico Obras, Partido País para Todos y Primero la Gente.

Los resultados en la Cámara de Diputados son similares. Renovación Popular se impone en el primer lugar con 20%, le sigue Buen Gobierno con 15% y Fuerza Popular con 13%. Después, sigue Ahora Nación, Obras, País para Todos y Primero la Gente.

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