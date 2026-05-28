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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 28 de mayo, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, la salud y el dinero? No te pierdas el horóscopo de hoy, con las predicciones más acertadas de Jhan Sandoval.

Horóscopo de Jhan Sandoval hoy 28 de mayo | Composición LR
Horóscopo de Jhan Sandoval hoy 28 de mayo | Composición LR | Foto: Composición LR
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¿Este jueves 28 de mayo estará marcado por oportunidades o retos para tu signo? Revisa las predicciones del tarotista Jhan Sandoval y descubre lo que le depara el destino a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El horóscopo de hoy podría darte la respuesta que estabas buscando.

¿Qué dice el horóscopo de este jueves 28 de mayo?

  • Aries: Se viene un cambio inevitable en tu vida laboral. Aunque no puedas hacer mucho para evitar esta situación, lo nuevo será muy favorable. Deja que la vida y el destino te sorprendan. Paciencia.
  • Tauro: Te detendrás para planificar bien tus próximos pasos. En pocos días iniciarás un plan mucho más estratégico y triunfarás. Solo evita presionar a tus compañeros. Actúa con más tolerancia.
  • Géminis: Tendrás en manos una labor que requiere de análisis y una observación muy minuciosa. No te distraigas y mantén la máxima atención en lo que desarrolles. Solo así encontrarás las soluciones.
  • Cáncer: Una amistad te recomendará para un puesto donde se necesita de tu perfil profesional. Brillarás por tu capacidad. En el amor, esa persona no quiere alejarse de ti y te buscará para conciliar.
  • Leo: Tu mente estará llenas de ideas creativas que tratarás de incluir en las actividades que realizas. Los cambios que vendrán sorprenderán a todos lo que te rodean. Será un día muy productivo.
  • Virgo: La pasión con la que desarrollabas tus actividades está siendo reemplaza por la rutina y el cansancio. Es posible que apuestes por un cambio y una nueva dirección laboral. Paciencia, no te precipites.
  • Libra: Tus ideas serán brillantes, sumado a tu capacidad de convencimiento, hoy conseguirás que otros aprueben tus proyectos. En el amor, no digas medias verdades. Esa persona luego lo descubrirá.
  • Escorpio: Podrías rechazar nuevas ofertas por miedo al cambio. Lo que tienes te aporta seguridad, pero evalúa si además te brinda la opción de crecimiento. No te estanques y apuesta por más.
  • Sagitario: En tu mente nacen ideas para iniciar actividades diferentes. Aprovecha tu tiempo libre para averiguar sobre cursos o talleres que te permitan una inmersión en eso que tanto anhelas. Anímate.
  • Capricornio: Tendrás que realizar una actividad grupal. Hoy tienes la oportunidad de demostrar tu capacidad. Solo evita imponerte y escucha las sugerencias de los demás. Necesitas trabajar en armonía.
  • Acuario: Tendrás que tomar decisiones arriesgadas para resolver una situación caótica que se presentará. Esto podría incluir viajes o desplazamientos inesperados. Cree en ti y todo lo resolverás.
  • Piscis: Un compañero que tiende al análisis y a la reflexión te haría dudar de una decisión que habías tomado en lo laboral. Ahora deberás de replantearte todo debido a esta nueva información.
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