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Política

Hermano de Pedro Castillo irá al Senado y su hija política a la Cámara de Diputados

José Castillo lidera la votación al Senado con 75,891 votos y Yenifer Paredes supera los 16,514 votos en la Cámara de Diputados por Cajamarca, en conteo aún no definitivo.

Hermano de Pedro Castillo irá al Senado y su hija política a la Cámara de Diputados
Hermano de Pedro Castillo irá al Senado y su hija política a la Cámara de Diputados | Composición LR | Foto: composición LR

Los familiares del expresidente Pedro Castillo obtendrán un lugar en el nuevo Congreso bicameral. José Castillo Terrones, su hermano, encabeza la votación de su lista al Senado por Juntos por el Perú, mientras que Yenifer Paredes Navarro, su hija política, figura entre las candidatas más votadas a la Cámara de Diputados por Cajamarca, según el avance de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 33% y 20%, respectivamente.

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Con el conteo aún en proceso, José Castillo registra 75.891 votos en la elección senatorial; es decir, lidera la preferencia dentro de su organización política. En tanto, Yenifer Paredes alcanza 16.514 votos en Cajamarca y supera ampliamente a otros candidatos de su lista. Aunque los resultados no son definitivos, ambos perfiles se encaminan a ocupar escaños en el Legislativo para el periodo 2026–2031.

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Semanas atrás se viralizó un video de Arnold Castillo, hijo del exmandatario hoy recluido en el penal Barbadillo por intento de rebelión, en el que le da todo su apoyo a la candidatura de Paredes. “Seguiremos caminando juntos, mantente firme, tu dignidad siempre hablará por ti”, se le escucha decir.

José Castillo

José Castillo

Yenifer Paredes

Yenifer Paredes

Ella es egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca y bachiller en Administración de Empresas. La madre de Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo, falleció cuando ella era niña, por lo que Yenifer fue criada por familiares cercanos. Con el tiempo, fue acogida como parte del entorno familiar del exmandatario y tratada como hija.

Cabe recordar que Paredes fue investigada por la Fiscalía por presuntos delitos como organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias relacionados con obras públicas en distritos rurales de Cajamarca. Según la tesis fiscal, habría actuado como intermediaria en coordinaciones entre funcionarios y empresarios.

En 2022 fue detenida de manera preliminar como parte de estas investigaciones, aunque posteriormente continuó el proceso en libertad. Hasta la fecha, no cuenta con una sentencia firme.

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Resultados oficiales de ONPE al 75%: Roberto Sánchez supera a Ricardo Belmont

Con el avance del conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 75% de actas procesadas, el candidato Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) logra posicionarse por encima de Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras) y con esto marca una diferencia respecto a las proyecciones iniciales de la encuestadora Datum, que lo ubicaban en una posición inferior.

De acuerdo con los resultados oficiales, Sánchez asciende al cuarto lugar en la contienda, supera a Belmont y reduce la distancia frente a los candidatos que lo anteceden. Este desempeño no solo contradice el conteo rápido, sino que evidencia una tendencia al alza conforme avanza el procesamiento de actas.

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Aún con cerca del 25% de actas pendientes, el candidato de Juntos por el Perú se encuentra a aproximadamente 235.000 votos de Jorge Nieto y a unos 350.000 de Rafael López Aliaga, lo que mantiene abierta la disputa por los primeros lugares.

Además, regiones clave como Cajamarca y Amazonas, en las que Sánchez lidera con amplia ventaja, registran alrededor del 50% de actas procesadas, lo que podría seguir impulsando su crecimiento en los resultados finales. No obstante, para una comparación definitiva con las proyecciones de Datum, será necesario esperar al cierre del conteo al 100%.

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