Presentan pedidos de nulidad de elecciones por ampliación de votación y fallas en instalación de mesas

Seis pedidos de nulidad de elecciones por la ampliación de la votación al lunes 13 de abril y las fallas en instalación de mesas durante las elecciones generales 2026 fueron presentados el pasado 14 de abril. Los recursos fueron ingresados ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) Lima Centro 1 y 2; y Lima Oeste 1 y 3, donde solicitan anular el proceso por considerar que se vulneró la ley electoral y la Constitución.

Uno de los escritos fue presentado por Colin Fernández Méndez, militante del partido político Prin, quien solicitó la nulidad absoluta de las mesas que no llegaron a instalarse al JEE Lima Centro 1. En su documento, sostuvo que varias mesas no abrieron antes del mediodía del domingo 12 de abril, lo que impidió que miles de ciudadanos emitieran su voto. Citó el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones como sustento legal.

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Fernández indicó que la falta de material electoral no puede justificar la no instalación de mesas. Señaló que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tenía la obligación de garantizar cédulas y equipos con anticipación. Además, cuestionó que se haya planteado una nueva jornada electoral fuera del plazo previsto por ley.

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Otro recurso fue presentado por Carlos Quinto Céspedes, militante del partido Ahora Nación, ante los JEE Lima Centro 1 y 2, así como a los de Lima Oeste 3 y 1. En su solicitud, pidió la nulidad total del proceso electoral por presuntas infracciones a la Constitución. Argumentó que los candidatos no habrían acreditado el goce del derecho de sufragio, requisito exigido para postular a cargos públicos.

En la misma línea, Céspedes cuestionó que la votación continúe el lunes 13 de abril. Indicó que la Constitución establece que las elecciones deben realizarse el segundo domingo de abril. Sostuvo que extender la jornada rompe el carácter único del acto electoral y afecta la validez del proceso.

Un tercer pedido fue presentado por Wolfgang Grozo, excandidato presidencial del partido Integridad Democrática, quien también solicitó la nulidad total de las elecciones. En su escrito, afirmó que la ampliación de la jornada electoral genera una ventaja indebida para los votantes del lunes, quienes ya conocen resultados preliminares del domingo.

Cuestionan ampliación de votación y ruptura del acto electoral

Los tres recursos coinciden en señalar que la ampliación de la jornada electoral al lunes vulnera el marco legal vigente. Según los documentos, la Ley Orgánica de Elecciones fija una fecha específica para los comicios y no contempla su extensión a otro día.

Wolfgang Grozo sostuvo que esta decisión rompe la “unicidad del acto electoral”. Explicó que el voto debe emitirse de manera simultánea en todo el país para garantizar igualdad. Afirmó que la continuidad del proceso en un día distinto genera una “asimetría informativa” entre los electores.

En esa línea, también advirtió que los votantes del lunes accedieron a información sobre tendencias y conteos rápidos difundidos el domingo. Según su argumento, esto afecta la libertad del sufragio y contamina la voluntad popular.

Fallas logísticas de ONPE y sustento legal de nulidad

Los documentos también responsabilizan a la ONPE por las fallas en la instalación de mesas. Señalan que hubo retrasos en la entrega de material electoral, lo que impidió el inicio oportuno de la votación en distintos locales.

Uno de los escritos menciona que más de 60.000 votantes resultaron afectados por la no apertura de mesas. En estos casos, se dispuso la exoneración de multas, lo que, según el denunciante, confirma que no pudieron ejercer su derecho al voto.

Los solicitantes sostienen que estas irregularidades encajan en causales de nulidad previstas en la ley. Además, invocan principios constitucionales como la legalidad, el debido proceso y la transparencia electoral. En conjunto, los pedidos buscan que el JEE Lima Centro 1 y 2, y Lima Oeste 1 y 3, evalúe la validez del proceso y determine si corresponde su anulación.

José Tello, abogado electoral: “No tienen sustento jurídico ni fáctico”

El abogado electoral José Tello cuestionó los pedidos de nulidad presentados tras las elecciones y señaló que estos no cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Explicó que el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones regula la nulidad de mesas de sufragio de forma específica y no permite solicitudes generales. “Esa nulidad es de la mesa de sufragio (…) y la interpone el personero para que lo absorba el Jurado Electoral Especial”, precisó.

En esa línea, remarcó que los recursos deben identificar con claridad las mesas afectadas. Indicó que no es válido presentar solicitudes amplias sin sustento concreto. “No se puede pedir un escrito donde simplemente se hace de manera genérica sin ubicar siquiera las mesas”, sostuvo, al advertir que este tipo de pedidos no está contemplado en la normativa electoral vigente.

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Tello también rechazó lo que denominó “nulidades sábana”, es decir, aquellas que buscan abarcar múltiples mesas sin precisión. “No existe ese tipo de pedidos de nulidad sábana que involucran a una cantidad indeterminada de mesas de sufragio”, afirmó. Añadió que es responsabilidad del solicitante sustentar adecuadamente su pedido y no de la autoridad electoral determinar qué mesas podrían anularse.

El especialista consideró que estas solicitudes carecen de fundamento sólido. “Este pedido de nulidad no tiene ningún tipo de asidero, ni jurídico ni fáctico”, señaló. Incluso advirtió que este tipo de acciones puede afectar el proceso electoral y evidenciar una conducta indebida. “No podemos interponer este tipo de recursos por hacerlo (…) se puede generar una mala fe procesal”, concluyó.