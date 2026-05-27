Cienciano vs Juventud EN VIVO por Copa Sudamericana 2026: dónde ver el partido por la clasificación a octavos de final
Los dirigidos por Horacio Melgarejo juegan una final en el Inca Garcilaso por la clasificación a octavos de final de Copa Sudamericana. Sigue la transmisión del Cienciano - Juventud.
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Partido Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY | Ambas escuadras se enfrentarán en el Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 5.00 p. m. (hora peruana), por la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. La transmisión estará a cargo de la señal de DSports; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todas las incidencias a través de la cobertura online gratis de La República Deportes.
Los dirigidos por Horacio Melgarejo necesitan ganar sí o sí para asegurar su pase a los octavos de final, pues se encuentran igualados en el primer lugar del grupo B con Atlético Mineiro y Academia Puerto Cabello, que se enfrentarán en el otro partido de la jornada.
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¿A qué hora juega Cienciano vs Juventud?
El partido Cienciano - Juventud está pactado desde las 5.00 p. m. (hora peruana) y 7.00 p. m. (hora uruguaya).
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (jueves 28).
¿Dónde ver Cienciano vs Juventud?
El partido entre Cienciano y Juventud, por la fase de grupos de Copa Sudamericana, será transmitido por la señal de DSports para territorio sudamericano. De igual forma, podrá visualizarse vía streaming mediante la plataforma de DGo.
Alineaciones Cienciano vs Juventud: posibles formaciones
El entrenador Horacio Melgarejo podrá contar con sus mejores jugadores para el duelo por el boleto a octavos de final de la Copa Sudamericana.
- Cienciano: Espinoza, Martinich, Becerra, Amondarain, Núñez, Barreto, Robles, Neri Bandiera, Alejandro Hohberg, Souza y Carlos Garcés.
- Juventud: Sosa, Morosini, Pernicone, Mas, Rabino, Cecchini, Cruz, Pérez, Roldán, Boselli y Mimbacas.
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Pronóstico de Cienciano vs Juventud
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Cienciano, que jugará de local en Cusco.
- Betsson: gana Cienciano (1,58), empate (3,70), gana Juventud (5,40)
- Betano: gana Cienciano (1,65), empate (4,15), gana Juventud (5,70)
- Bet365: gana Cienciano (1,60), empate (3,90), gana Juventud (5,75)
- 1XBet: gana Cienciano (1,65), empate (4,28), gana Juventud (5,54)
- Coolbet: gana Cienciano (1,65), empate (3,83), gana Juventud (5,47)
- Doradobet: gana Cienciano (1,58), empate (4,20), gana Juventud (5,50).
Últimos partidos de Cienciano
Así quedaron los últimos cinco partidos de Cienciano entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana.
- Sport Huancayo 2-2 Cienciano | 24.05.26
- Atlético Mineiro 2-0 Cienciano | 21.05.26
- Cienciano 0-1 Alianza Lima | 16.05.26
- Atlético Grau 1-2 Cienciano | 09.05.26
- Academia Puerto Cabello 3-0 Cienciano | 05.05.26.