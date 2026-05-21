Multa por no votar en la segunda vuelta: conoce cuanto debes pagar si falta el 7 de junio

Revisa cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026. Foto: Gemini IA

Revisa cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026. Foto: Gemini IA

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La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 se realizará el domingo 7 de junio y, al igual que en la primera jornada electoral, el voto seguirá siendo obligatorio para todos los ciudadanos habilitados. Por ello, quienes no acudan a sufragar sin una justificación válida recibirán nuevamente una sanción económica.

El monto de la multa electoral varía según el votante. La cifra depende de la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI), según la categorización elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

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Además de la multa económica, no regularizar la situación electoral puede generar dificultades para realizar trámites administrativos y acceder a determinados servicios del Estado.

¿Cuánto debes pagar si no votas el 7 de junio?

La multa por no participar en la segunda vuelta se mantiene bajo el mismo esquema aplicado durante la primera jornada electoral. Los montos establecidos son los siguientes:

S/110 para ciudadanos que viven en distritos no pobres

S/55 para quienes residen en distritos pobres no extremos

S/27,50 para electores de distritos en pobreza extrema

La clasificación del distrito se determina automáticamente con los datos oficiales del INEI y la dirección registrada por el ciudadano en su DNI.

¿Qué pasa si no pagas la multa electoral?

No cancelar la multa por omisión al sufragio puede traer consecuencias administrativas para el ciudadano. Entre las principales restricciones figuran impedimentos para efectuar trámites en entidades públicas y dificultades para acceder a servicios estatales.

Asimismo, mantener deudas electorales pendientes puede generar problemas en diversos trámites oficiales. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recomienda regularizar el pago lo antes posible.

Los ciudadanos pueden consultar si tienen multas electorales pendientes mediante las plataformas digitales habilitadas por las autoridades electorales.

¿Por qué habrá segunda vuelta en Perú?

La legislación peruana establece que un candidato presidencial debe obtener más del 50% de los votos válidos para ganar en primera vuelta. Debido a que ningún postulante alcanzó ese porcentaje en las Elecciones Generales 2026, será necesario realizar una nueva jornada electoral.

La segunda vuelta enfrentará a los dos candidatos más votados en la primera etapa y se llevará a cabo el domingo 7 de junio en todo el país.

Durante esta jornada, la ciudadanía volverá a acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.