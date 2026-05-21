HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo
Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     Ignacio Buse ganó a Ugo Humbert y clasificó a la semifinal del ATP 500 de Hamburgo     
EN VIVO

UNMSM en crisis, masajes en el Congreso y citación de Rafael López Aliaga en la Fiscalía | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Multa por no votar en la segunda vuelta: conoce cuanto debes pagar si falta el 7 de junio

Los ciudadanos que no acudan a votar en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio deberán pagar multas que van desde S/27,50 hasta S/110, dependiendo del distrito donde tengan registrado su domicilio en el DNI.

Revisa cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026. Foto: Gemini IA
Revisa cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Generales Perú 2026. Foto: Gemini IA
Escuchar
Resumen
Compartir

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 se realizará el domingo 7 de junio y, al igual que en la primera jornada electoral, el voto seguirá siendo obligatorio para todos los ciudadanos habilitados. Por ello, quienes no acudan a sufragar sin una justificación válida recibirán nuevamente una sanción económica.

Únete a nuestro canal de política y economía

El monto de la multa electoral varía según el votante. La cifra depende de la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el Documento Nacional de Identidad (DNI), según la categorización elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

TE RECOMENDAMOS

¡RAFAEL LÓPEZ ALIAGA, INVESTIGADO POR EL PJ! Y ENCUESTA DE IPSOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además de la multa económica, no regularizar la situación electoral puede generar dificultades para realizar trámites administrativos y acceder a determinados servicios del Estado.

PUEDES VER: Podemos Perú disuelve su bancada en el Congreso y anuncia “reestructuración total”

lr.pe

¿Cuánto debes pagar si no votas el 7 de junio?

La multa por no participar en la segunda vuelta se mantiene bajo el mismo esquema aplicado durante la primera jornada electoral. Los montos establecidos son los siguientes:

  • S/110 para ciudadanos que viven en distritos no pobres
  • S/55 para quienes residen en distritos pobres no extremos
  • S/27,50 para electores de distritos en pobreza extrema

La clasificación del distrito se determina automáticamente con los datos oficiales del INEI y la dirección registrada por el ciudadano en su DNI.

PUEDES VER: Yonhy Lescano anuncia que su partido apoyará a Roberto Sánchez: "Para que el Perú no caiga en la dictadura de Fujimori"

lr.pe

¿Qué pasa si no pagas la multa electoral?

No cancelar la multa por omisión al sufragio puede traer consecuencias administrativas para el ciudadano. Entre las principales restricciones figuran impedimentos para efectuar trámites en entidades públicas y dificultades para acceder a servicios estatales.

Asimismo, mantener deudas electorales pendientes puede generar problemas en diversos trámites oficiales. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recomienda regularizar el pago lo antes posible.

Los ciudadanos pueden consultar si tienen multas electorales pendientes mediante las plataformas digitales habilitadas por las autoridades electorales.

PUEDES VER: Toma de San Marcos: Centro Federado de Derecho y Ciencia Política rechaza presencia de Roberto Sánchez en protesta

lr.pe

¿Por qué habrá segunda vuelta en Perú?

La legislación peruana establece que un candidato presidencial debe obtener más del 50% de los votos válidos para ganar en primera vuelta. Debido a que ningún postulante alcanzó ese porcentaje en las Elecciones Generales 2026, será necesario realizar una nueva jornada electoral.

La segunda vuelta enfrentará a los dos candidatos más votados en la primera etapa y se llevará a cabo el domingo 7 de junio en todo el país.

Durante esta jornada, la ciudadanía volverá a acudir a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Video de mujer de Puno que señala que no apoyará la candidatura de Roberto Sánchez no es real: fue generado con IA

Video de mujer de Puno que señala que no apoyará la candidatura de Roberto Sánchez no es real: fue generado con IA

LEER MÁS
Encuesta presidencial Ipsos: Keiko Fujimori sube un 1% en intención de voto en Lima, pero se estanca en regiones

Encuesta presidencial Ipsos: Keiko Fujimori sube un 1% en intención de voto en Lima, pero se estanca en regiones

LEER MÁS
Pedro Francke sobre Julio Velarde: "Hay que buscar la continuidad (...) Sí pediría su ratificación"

Pedro Francke sobre Julio Velarde: "Hay que buscar la continuidad (...) Sí pediría su ratificación"

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ejército estaba obligado a “conciliar” con empresa rusa para no perder helicópteros

Ejército estaba obligado a “conciliar” con empresa rusa para no perder helicópteros

LEER MÁS
Toma de San Marcos: Centro Federado de Derecho y Ciencia Política rechaza presencia de Roberto Sánchez en protesta

Toma de San Marcos: Centro Federado de Derecho y Ciencia Política rechaza presencia de Roberto Sánchez en protesta

LEER MÁS
Podemos Perú disuelve su bancada en el Congreso y anuncia “reestructuración total”

Podemos Perú disuelve su bancada en el Congreso y anuncia “reestructuración total”

LEER MÁS
Junín: Hallan restos humanos de 9 personas, víctimas del conflicto armado en los 90’

Junín: Hallan restos humanos de 9 personas, víctimas del conflicto armado en los 90’

LEER MÁS
Yonhy Lescano anuncia que su partido apoyará a Roberto Sánchez: "Para que el Perú no caiga en la dictadura de Fujimori"

Yonhy Lescano anuncia que su partido apoyará a Roberto Sánchez: "Para que el Perú no caiga en la dictadura de Fujimori"

LEER MÁS
Carlos Bruce: graban al alcalde de Surco usando una pistola eléctrica contra su asesor

Carlos Bruce: graban al alcalde de Surco usando una pistola eléctrica contra su asesor

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025