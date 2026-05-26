Jazmín Pinedo gana juicio a Latina tras cuatro años de proceso legal, obligando a la televisora a pagarle más de S/600.000 en indemnización. | Fotos: Instagram.

Jazmín Pinedo gana juicio a Latina tras cuatro años de proceso legal, obligando a la televisora a pagarle más de S/600.000 en indemnización. | Fotos: Instagram.

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Jazmín Pinedo fue noticia la semana pasada por sus dimes y diretes con su excuñado Jota Benz, por lo que 'Amor y fuego' fue en busca de la conductora para que diera detalles de este distanciamiento. Fue así como se enteraron de que la popular Chinita le ganó un juicio a Latina, tras cuatro años de proceso legal.

"Cuando ella dice ‘he venido a cobrar’, se está refiriendo al juicio que le acaba de ganar a Latina", comentó Rodrigo González en su programa de este martes 26 de mayo. Como se recuerda, la Chinita abrió un proceso judicial contra el canal de Jesús María en 2022 y hace unos días se dictó sentencia en última instancia.

Latina tendría que pagar importante suma a Jazmín Pinedo

Después de cuatro años de proceso legal entre Jazmín Pinedo y Latina, el Poder Judicial resolvió a favor de la presentadora de 'Más Espectáculos' y la televisora deberá pagarle una importante indemnización monetaria de forma inmediata, con lo que quedan sin efecto los pedidos que hizo el canal para realizar los pagos a plazos y por varios años.

"Según fuentes muy cercanas, le han tenido que pagar una cifra mayor a S/600.000. El juicio lo ganó en enero, pero ellos pidieron el plazo de cinco años para poder pagarlo y les han dicho no. Tienen 48 horas", reveló Rodrigo González, quien deslizó que él podría seguir los pasos de Jazmín Pinedo y también denunciar al canal de San Felipe. "Allá les voy. ¡Agárrense que no es broma!", dijo.

Cabe recordar que Jazmín Pinedo, quien cuestionó a Jota Benz por sus actitudes, se desempeñó en Latina como conductora desde 2016 hasta 2020 y destacó en programas como 'Los reyes del playback', 'Los 4 finalistas', 'Yo soy', 'Espectáculos de Latina' y 'Mujeres al mando'.

En 2020, Jazmín Pinedo ingresó a América Televisión para conducir el reality 'Esto es guerra' y de inmediato Latina tomó acciones legales contra la exchica reality. Este hecho desencadenó que ambas partes se demandaran judicialmente y mantengan aún procesos abiertos.