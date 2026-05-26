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JNJ arremete contra la justicia: suspenderá a Concepción Carhuancho

En tanto, el exfiscal José Domingo Pérez acusa a la Junta Nacional de Justicia y a su presidenta, María Teresa Cabrera, de hostigar a los jueces que no se han sometido al poder de las mafias políticas.

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Por presión del pacto corrupto que controla el Congreso y el Ejecutivo, la Junta Nacional de Justicia avanza en su plan de hostigar y perseguir a los jueces que no se someten al poder y defienden su independencia y autonomía.

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Esto quedó claro en las audiencias públicas del proceso disciplinario que se realizaron para evaluar y definir la situación del exfiscal José Domingo Pérez y del exjuez Richard Concepción Carhuancho, ambos vinculados al caso Lava Jato.

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Sobre Pérez pesa la confirmación de su no ratificación en el Ministerio Público. En tanto, se dio a conocer un pedido para suspender al juez Concepción Carhuancho por cantar la conocida canción 'Triciclo Perú' y dar charlas académicas sobre su experiencia en la magistratura.

Ambos magistrados tienen en común haber intervenido en el caso Cócteles. Pérez pidió prisión preventiva para la hoy candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. En tanto, Concepción acogió ese pedido.

Además, se debe precisar que la investigación disciplinaria contra el juez de investigación preparatoria nacional se inició luego de que el actual presidente del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, pidiera expulsarlo del Poder Judicial por negarse a aplicar la ley de prescripción en delitos de lesa humanidad atribuidos a militares acusados de asesinatos crueles y desaparición forzada de personas.

Pacto mafioso

El exfiscal y actual vocero del partido político Juntos por el Perú se presentó ante la Junta para cuestionar su no ratificación.

“No tengo confianza en ustedes, pues existen elementos objetivos que permiten vincular su proceder al pacto mafioso, por lo que no recurro con expectativas de justicia”, les increpó el exfiscal.

Insistió en que desde la JNJ se desarrolla una política de hostigamiento contra magistrados que no se someten al poder, y recordó los casos de la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, el juez superior Oswaldo Ordóñez y la situación del juez Richard Concepción Carhuancho.

Luego, el abogado señaló que mantiene la fe en que muy pronto se alcanzará un escenario en el que todos, juntos por el Perú, haremos prevalecer la justicia, la independencia institucional, la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

“Confío que la ciudadanía y las instituciones democráticas exigirán respuestas por los abusos de poder cometidos por quienes se subordinan al pacto mafioso”, anotó.

Suspensión de 6 meses

Antes de la intervención de José Domingo Pérez, el pleno de la JNJ evaluó una propuesta para suspender al juez Richard Concepción Carhuancho por seis meses en el ejercicio de sus funciones como juez de investigación preparatoria.

La institución liderada por María Teresa Cabrera investiga al magistrado por cuatro presuntas faltas a la carrera judicial: mostrar la fotografía de Nicanor Boluarte durante una charla virtual, pedir que se elimine ese fragmento del video en internet, dictar conferencias en institutos no universitarios y cantar 'Triciclo Perú' en un festival cultural.

Al respecto, el abogado del juez, Juan Monroy, calificó la posible sanción como una medida desproporcionada.

La defensa explicó que la ley exige razones muy graves para apartar a un juez de su cargo, en tanto que los cargos presentados por la JNJ carecen incluso de sustento legal. Monroy enfatizó que, por el tema de Nicanor Boluarte, ya hubo una investigación por parte de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que no encontró nada irregular.

Sobre los otros puntos, el abogado señaló que la ley autoriza a los jueces a dar charlas académicas sin precisar si estas se realizan en universidades u otras instituciones.

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