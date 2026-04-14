Nieto rechaza falsa narrativa de fraude: "Si no hay pruebas que se calle la boca porque le está haciendo daño al Perú"

Jorge Nieto hizo un llamado a la calma ante los recientes procedimientos abiertos tras la jornada electoral. El candidato presidencial señaló que el país requiere estabilidad y que cualquier cuestionamiento debe ser resuelto mediante los canales institucionales y no bajo presión política o social.

Nieto mencionó durante una conferencia de prensa desde su local partidario, que no se puede actuar al margen de la normativa vigente. “Si se ha abierto un procedimiento, que se otorguen todas las garantías y que, en el curso de la investigación, se respete el debido proceso. Estamos en contra de resolver todo a empujones; para eso tenemos la ley”.

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Para el candidato, el fortalecimiento de las entidades del Estado es la única vía para garantizar la tranquilidad ciudadana: “No podemos seguir destruyendo las instituciones como lo hemos hecho en los últimos diez años. Tenemos que cortar con eso. El Perú hoy quiere paz, y para eso están las instituciones”.

Rechazo a la demagogia

Nieto también advirtió sobre los peligros de alentar la violencia con fines electorales. “Yo no voy a hacer demagogia ni, por ganar cuatro o cinco votos más, permitir que la violencia se desborde en las calles”.

El líder del Partido del Buen Gobierno envió un mensaje directo a quienes promueven teorías de fraude sin evidencia: “Quien tenga acusaciones de fraude, que las pruebe; y si no las tiene, que se calle, porque le está haciendo daño al Perú y generando caos”, concluyó.