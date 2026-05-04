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Política

Elecciones 2026: ¿Cuándo es la segunda vuelta de las presidenciales en Perú?

Conoce cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones 2026, quiénes participarán y cómo se definirá al próximo presidente. Revisa la fecha oficial, el proceso y todo lo que debes saber para esta etapa decisiva.

La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 se llevará a cabo el domingo 7 de junio. (Imagen creada por la IA de ChatGPT)
La segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2026 se llevará a cabo el domingo 7 de junio. (Imagen creada por la IA de ChatGPT)
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Tras la primera jornada de las Elecciones Generales, el escenario político en el Perú entra en su fase decisiva: la segunda vuelta presidencial, que se realizará el domingo 7 de junio de 2026. Este proceso se activa cuando ningún candidato logra más del 50% de los votos válidos, lo que obliga a una nueva votación entre los dos postulantes con mayor respaldo ciudadano.

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En medio del conteo oficial y la expectativa por los resultados oficiales de la ONPE, miles de ciudadanos siguen atentos al calendario electoral, ya que esta etapa no solo definirá al próximo presidente, sino que también marcará el rumbo político del país en los próximos años. Hasta el momento, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) se verán las caras en la siguiente instancia.

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¿Cuándo será la segunda vuelta de las presidenciales en Perú 2026?

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales se realizará el domingo 7 de junio de 2026 en todo el territorio nacional.

En esta jornada, los peruanos volverán a acudir a las urnas para elegir al jefe de Estado entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta. Este proceso suele concentrar mayor atención mediática y política, debido a que define de manera directa al ganador de la contienda electoral.

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¿Qué pasa si ningún candidato supera el 50% de los votos?

Cuando ningún postulante alcanza la mayoría absoluta en la primera vuelta, el sistema electoral peruano establece automáticamente una segunda elección.

En esta nueva etapa participan únicamente los dos candidatos con mayor votación, quienes continúan en campaña para captar el respaldo de los electores que apoyaron a otras agrupaciones políticas. Este mecanismo busca garantizar que el presidente electo cuente con legitimidad y un respaldo mayoritario.

¿Qué cargos se eligen en las Elecciones Perú 2026?

En las Elecciones Generales 2026, los ciudadanos no solo eligen al presidente de la República, sino también a los integrantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Por un lado, se define la fórmula presidencial completa —presidente y vicepresidentes— inscrita ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Además, se renueva el Congreso bajo un sistema bicameral, con la elección de diputados y senadores, lo que marca el retorno de este modelo parlamentario tras varias décadas.

Asimismo, los votantes eligen a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino, quienes cumplen funciones de representación internacional dentro del sistema andino.

Segunda vuelta 2026: por qué es clave para el futuro político del Perú

La segunda vuelta no solo define al próximo presidente, sino que también reconfigura alianzas, estrategias de campaña y el comportamiento del electorado. En este escenario, los candidatos deberán ampliar su base de apoyo para alcanzar la mayoría necesaria.

Con el avance del conteo oficial y la cercanía de esta etapa decisiva, el país se encamina a una elección final que marcará el rumbo político, económico e institucional del Perú.

La segunda vuelta no solo define al próximo presidente, sino que también reconfigura alianzas, estrategias de campaña y el comportamiento del electorado.

La segunda vuelta no solo define al próximo presidente, sino que también reconfigura alianzas, estrategias de campaña y el comportamiento del electorado.

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