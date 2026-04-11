Arrancaron las elecciones 2026 en Perú. Los comicios iniciaron con la apertura de la mesa de sufragio en Nueva Zelanda el sábado 11 de abril a las 2.00 p. m. (hora peruana). En esta nota conocerás todos los pormenores de esta jornada democrática, donde los peruanos escogerán a su próximo presidente, senadores y diputados. En Lima Metropolitana y las demás regiones, las puertas de los locales de votación recibirán desde las 7 de la mañana a los electores hasta las 5 de la tarde. La inasistencia injustificada a las urnas será pausible de una multa, por eso es importante que sepas dónde votar. Los primeros resultados oficiales saldrán a la medianoche del domingo, según informó la ONPE, pero a las 5 de la tarde se publicará el primer flash electoral. En esta nota todo lo que necesitas saber de las elecciones generales del 12 de abril.

Elecciones HOY en PERÚ: minuto a minuto 18:03 Peruanos en Nueva Zelanda fueron los primeros en votar para las elecciones 2026 Las elecciones generales de 2026 iniciaron a las 2:00 p.m. (hora peruana) en Nueva Zelanda debido al cambio horario. Según informó la Cancillería de Perú, se registró el primer voto de un peruano en el extranjero en la ciudad de Wellington. De esta forma, otros países con mesas habilitadas también empezarán a emitir su voto. 🗳️🇵🇪#TuVotoCruzaFronteras | ¡El Perú ya empezó a votar en el mundo! Desde Wellington, Nueva Zelanda, se registró el primer voto de un peruano en el exterior, marcando el inicio de esta jornada electoral. pic.twitter.com/8iB3qUNuKT — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) April 11, 2026