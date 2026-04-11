HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Elecciones 2026 EN VIVO: locales de votación, dispensa, multas, candidatos y cómo votar para este 12 de abril

Las elecciones 2026 iniciaron con la apertura de la mesa de sufragio en Nueva Zelanda, por el cambio horario. Conoce aquí EN VIVO todas las incidencias y detalles de esta jornada democrática

Elecciones 2026 EN VIVO: minuto del minuto de los comicios de hoy.
Elecciones 2026 EN VIVO: minuto del minuto de los comicios de hoy.

Arrancaron las elecciones 2026 en Perú. Los comicios iniciaron con la apertura de la mesa de sufragio en Nueva Zelanda el sábado 11 de abril a las 2.00 p. m. (hora peruana). En esta nota conocerás todos los pormenores de esta jornada democrática, donde los peruanos escogerán a su próximo presidente, senadores y diputados. En Lima Metropolitana y las demás regiones, las puertas de los locales de votación recibirán desde las 7 de la mañana a los electores hasta las 5 de la tarde. La inasistencia injustificada a las urnas será pausible de una multa, por eso es importante que sepas dónde votar. Los primeros resultados oficiales saldrán a la medianoche del domingo, según informó la ONPE, pero a las 5 de la tarde se publicará el primer flash electoral. En esta nota todo lo que necesitas saber de las elecciones generales del 12 de abril.

Elecciones HOY en PERÚ: minuto a minuto

18:03
11/4/2026

Peruanos en Nueva Zelanda fueron los primeros en votar para las elecciones 2026

Las elecciones generales de 2026 iniciaron a las 2:00 p.m. (hora peruana) en Nueva Zelanda debido al cambio horario. Según informó la Cancillería de Perú, se registró el primer voto de un peruano en el extranjero en la ciudad de Wellington. De esta forma, otros países con mesas habilitadas también empezarán a emitir su voto.

 

 

Únete a nuestro canal de política y economía
Notas relacionadas
Piura: conoce candidatos al Senado y Diputados para Elecciones Perú 2026

Piura: conoce candidatos al Senado y Diputados para Elecciones Perú 2026

LEER MÁS
Elecciones 2026: así se aplicará la valla electoral para la cámara de Senado en estos comicios electorales

Elecciones 2026: así se aplicará la valla electoral para la cámara de Senado en estos comicios electorales

LEER MÁS
Cuánto es la multa por no votar en Elecciones de este domingo 12 de abril

Cuánto es la multa por no votar en Elecciones de este domingo 12 de abril

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuánto es la multa por no votar en Elecciones de este domingo 12 de abril

Cuánto es la multa por no votar en Elecciones de este domingo 12 de abril

LEER MÁS
Víctor Revoredo, general PNP, pide a los requisitoriados ir a votar: "La Policía los va a cuidar"

Víctor Revoredo, general PNP, pide a los requisitoriados ir a votar: "La Policía los va a cuidar"

LEER MÁS
¿A qué hora puedo ir a votar este domingo 12 de abril por Elecciones 2026?

¿A qué hora puedo ir a votar este domingo 12 de abril por Elecciones 2026?

LEER MÁS
Empezó la Ley Seca por Elecciones Perú 2026: restricciones y hasta cuándo rige

Empezó la Ley Seca por Elecciones Perú 2026: restricciones y hasta cuándo rige

LEER MÁS
Puno: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Puno: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Link para ver tu local de votación y si eres miembro de mesa 2026

Link para ver tu local de votación y si eres miembro de mesa 2026

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Link para ver tu local de votación y si eres miembro de mesa 2026

Este país de América Latina destaca como el mayor productor de pescado en el mundo junto a China: supera a EE.UU. y Rusia

Empezó la Ley Seca por Elecciones Perú 2026: restricciones y hasta cuándo rige

Política

Link para ver tu local de votación y si eres miembro de mesa 2026

Empezó la Ley Seca por Elecciones Perú 2026: restricciones y hasta cuándo rige

Gobierno designa a Benito Cabrera Quispe como nuevo director ejecutivo de la DINI

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Link para ver tu local de votación y si eres miembro de mesa 2026

Empezó la Ley Seca por Elecciones Perú 2026: restricciones y hasta cuándo rige

Elecciones 2026 EN VIVO: locales de votación, dispensa, multas, candidatos y cómo votar para este 12 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025