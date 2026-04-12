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Política

Resultados Elecciones 2026 en Tacna: senadores y diputados electos hoy 12 de abril

Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Tacna y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.

Tacna elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Open AI)
Tacna elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Open AI)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso del sistema bicameral, en el que los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. En este contexto, la región de Tacna participa activamente en la definición del nuevo mapa político del país. A continuación, te presentamos toda la información sobre los resultados a boca de urna y conteo oficial de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales).

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Resultados de las Elecciones 2026 en Tacna: quiénes fueron electos senadores y diputados

La ONPE tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. de este domingo 12 de abril. Sin embargo, por el boca de urna o flash electoral, se podrá conocer un avance de resultados más amplio para definir quiénes serán los nuevos senadores y diputados por Tacna.

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Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

PUEDES VER: Congresista, senador y diputado: estas son las diferencias para las Elecciones Generales Perú 2026

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Candidatos al Senado por Tacna en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Tacna en los comicios de 2026:

Ahora Nación

  • Rosa María Requelme Ibáñez (1)
  • Jaime Silvert Montalico Ccalla (2)

Alianza Electoral Venceremos

  • Manuel Anchapuri Canaza (1)

Alianza para el Progreso (APP)

  • Roger Wilson Zavala Vicente (1)
  • Rina María Álvarez Becera (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Javier Héctor Mamani Catacora (1)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  • Manuel Yanapa Mamani (1)
  • Teresa Rosa Llano Paco (2)

Fuerza Popular

  • Waldo Martín Valencia Berlanga (1)
  • Elsa Santusa Condori Gallegos (2)

Fuerza y Libertad

  • Pablo Víctor Salas Coronado (1)
  • Maribel Aida Poma Huaynates (2)

Juntos por el Perú

  • Carlos Franko Llanos (1)
  • Patricia Yennyfer Navarro Peña (2)

Libertad Popular

  • Juan Arturo Hurtado Rossi (1)

Partido Aprista Peruano

  • Grover Germán Pango Vildoso (1)
  • Rosa María Morales Ordoñez de Muñoz (2)

Partido Cívico Obras

  • Juan Guisella Ticona Cohaila (1)
  • Pedro Antonio de la Cuba Ordoñez (2)

Partido del Buen Gobierno

  • Wilma Julia Melchora Cohaila (1)
  • Fernan Ángel Cuadros Montoya (2)

Partido Demócrata Unido Perú

  • José Flores Mamani (1)

Partido Demócrata Verde

  • Marleny Vizcarra Rojas (1)
  • Domingo Ismael Lagos Rivera (2)

Partido Democrático Somos Perú

  • Néstor Armando Pari Gonzales (1)
  • Giovanna Carolina Berríos Valdez (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Genes Anderson Tolentino Huamán (1)
  • Sonia Matilde Huaylla Marcos (2)

Partido Morado

  • Gonzalo Fernán Zegarra Ramírez (1)
  • Erika Gloria Choquegonza Quispe (2)

Partido País para Todos

  • Mercedes Beatriz Ruíz Llanco (1)

Partido Político Cooperación Popular

  • Gerardo Mamani Ordoñez (1)
  • Maribel Libertad Soria Reátegui (2)

Partido Político Integridad Democrática

  • Martha Inés Calderón Colque (1)
  • Franco Vásquez Quispe (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Herminia Sarmiento Chambi (1)
  • Isaac Mita Alanoca (2)

Partido Político Perú Acción

  • Alex Edilberto Maquera Jahuira (1)
  • Clelia Nancy Claros de Pauca (2)

Partido Político Perú Primero

  • Oscar Tito Apaza Capaquera (1)
  • Rosa Melba Sánchez Villegas (2)

Podemos Perú

  • Milca Rosario Vásquez Mamani (1)
  • Eleuterio Javier Cardenas Limache (2)

Primero La Gente

  • Verushka Yasmine Hidalgo Apaza (1)

Progresemos

  • Franco Vargas Sánchez (1)
  • Elena Benito Mamani (2)

Renovación Popular

Gino José Lombardi Gambetta (1)

Un camino diferente

  • Paulo Valentino Poemape Flores (1)
  • Maritza Elizabeth Chávez Prado (2)

Unidad Nacional

  • Jorge Enroque Ruíz Vidal (1)
  • Gema Elena de Lourdes Viacava Pulgar (2)

PUEDES VER: Multa por no votar Elecciones 2026: lo que pagarás si no acudes a las urnas el 12 de abril

lr.pe

Candidatos a Diputados por Tacna en las Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Tacna en los comicios de 2026:

Ahora Nación

  • Óscar Yoni Maquera Maquera (1)
  • Sara Velásquez Coaquira (2)
  • Miguel Ángel Canqui Colque (3)
  • Evelyn Milagros Vizcacho Jiménez (4)

Alianza Electoral Venceremos

  • Mario Anselmo Mamani Mamani (1)
  • Elena María Ticona Cárdenas (2)
  • Esteban Mamani Ordoñez (3)
  • Maricielo Milagros Escobar Quinteros (4)

Alianza para el Progreso (APP)

  • Sujey Yuliana Pintado Castillo (1)
  • Ruperto Fileto Huayta Yugra (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Marcela Carolina Urteaga Paredes (1)
  • Mario Villalva Anchapuri (2)
  • Rosa Betzabeth Chambilla Mamani (3)
  • Jhon Wilson Calcina Huancollo (4)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  • Sabina Arocutipa Arratia (1)
  • Virgilio Flores Tanta (2)
  • Jackeline Cristina Vilca Llanque (3)
  • David Elmer Llanqui Chino (4)

Fuerza Popular

  • Favio Espinoza Chucuya (1)
  • Rocío del Pilar Cuzcano Cuzcano (2)
  • Luis Omar Calderón Luyo (3)
  • María Nori Garayar Zamora (4)

Fuerza y Libertad

  • Jhonatan Wilber Muñoz Solórzano (1)
  • Kareen Deifilia Ríos Valdez (2)
  • Víctor Manuel García Sandoval (3)
  • Luisa Gabriela Sánchez Ramos (4)

Juntos por el Perú

  • Svieta Valia Fernández González (1)
  • René Nicolás Loma Tonconi (2)
  • Lila Miluska Viza Condori (3)

Libertad Popular

  • Américo Amerin Figueroa Vargas (1)

Partido Aprista Peruano

  • Lewis Eliseo Cruz Barton (1)
  • Smildzinia Úrsula Díaz Alay (2)
  • Juan Carlos Tejada Vizcarra (3)
  • Almendra Giraldine Rivera Flores (4)

Partido Cívico Obras

  • Juan César Cabrera Nieto (1)
  • Sandra Vanesa Churata Lupaca (2)
  • Almendra Luz Mamani Delgado (4)

Partido del Buen Gobierno

  • Jorge Ramos Mamani (1)
  • Anyela Macarena Cueto Mamani (2)
  • Edgar Paredes Huanca (3)
  • Vanessa Tone Gómez (4)

Partido Demócrata Verde

  • Anshella Tania Núñez Díaz (1)
  • Frank Roger Mamani Maquera (2)
  • María Azucena Alata Sernaque de Márquez (3)

Partido Democrático Federal

  • Gianella Araceli Pillco Baldeón (2)
  • Lizzete Noemí Baldeón Cordero (4)

Partido Democrático Somos Perú

  • Wilmer Cristtian Cabrera Delmazo (1)
  • Gloria Cristina Calderón Flores (2)
  • Rosvelt Hugo Huariza Cauna (3)
  • Ninoschka Katerine Gordillo Bedoya (4)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Fernando José Rodríguez Chura (1)
  • Zíngara Leonor Ruth Aparicio Loayza (2)
  • Hugo Ramos Mendoza (3)
  • María Rosa Cortez Soto (4)

Partido País para Todos

  • Rubén Darío Cervantes Mansilla (1)
  • Walter Arroyo Pareja (3)

Partido Político Cooperación Popular

  • Neyellko Gutiérrez Quispe (1)
  • Yolanda Mamani Ordoñez (2)
  • John Olivera Mayorga (3)
  • Abigail Erika Echevarría Alanya (4)

Partido Político Integridad Democrática

  • Rina del Aguila Coral (1)
  • Carlos Paul Velasque Valencia (2)
  • Francine Ozlem Gonzales Quicaño (3)
  • Manuel Reinaldo Robles Soria (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Henry Efraín Gonzales Mamani (1)
  • Edith Huiza Ramos (2)
  • David Anselmo Turpo Condori (3)
  • Nélida Aracely Villalobos Flores (4)

Partido Político Perú Acción

  • Javier Armando Farías Portales (1)
  • Lady Rebeca Laqui Rodríguez (2)
  • Sergio Andrés Laqui Rodríguez (3)
  • Carmen Luz Híjar Catalán (4)

Partido Político Perú Primero

  • Edith Diana Ramírez Charca (1)
  • Miguel Ángel Loza Mamani (2)
  • Noemí Castillo Chagua (3)
  • Pedro Ulises Dávalos Gómez (4)

Partido SÍCREO

  • Hugo Alberto Conde Cuzcano (1)
  • Herber Boris Sifuentes Chávez (3)

Podemos Perú

  • Josué Nelvin Murguía Berrio (1)
  • Verónica Milagros Durán Ttica (2)
  • René Choque Arocutipa (3)
  • Dina Janeth Choque Luna (4)

Primero La Gente

  • Arturo Martín Loayza Linian (1)
  • Ángel Zapata Sedaño (3)

Progresemos

  • Víctor Napoleón Cabrera Zolla (1)
  • Maristella Victoria Navarro Angulo (2)
  • Bryan Enrique Monroy Quispe (3)
  • Ana María Llanos Mamani (4)

Renovación Popular

  • Luz Delia Huancapaza Cora (1)
  • Yorka Yashira Castillo Silva (3)
  • César Alejandro Murillo Salas (4)

Un camino diferente

  • Guzmán Mamani Manuelo (1)
  • Lidia Luz Oscco Huacoto (2)
  • Pedro Simón Linares Ramos (3)
  • Aracela Coarita Cosi (4)

Unidad Nacional

  • Percy Jesús Solís Flores (1)
  • Flor de María Miranda Socasaire (2)
  • Miguel Ángel Huamán Guzmán (3)
  • Yanet Rebeca Apolinaria Palza Levano (4)
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