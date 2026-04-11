Estos son los candidatos al Senado y Diputados por Pasco en Elecciones Generales 2026
¿Votas en Pasco? Consulta la lista completa de candidatos al Senado y Diputados en las Elecciones 2026 y elige informado antes de acudir a las urnas.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Pasco. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Pasco y cómo quedaron conformadas las postulaciones.
Candidatos al Senado por Pasco en Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Pasco en los comicios de 2026:
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Entrevista Candidatos Presidenciales 2026
Ahora Nación
- Joel Miguel Cordova Ponce (1)
- Agustina Victoria Aroapaza Ramos (2)
Alianza Electoral Venceremos
- Oscar Sudario Remigio (1)
- Rafaela Tapia Medrano de Quintana (2)
Alianza para el Progreso
- Nancy Trujillo Bravo (1)
- Eduardo Ruben Carhuaricra Meza (2)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Julio Cesar Sanchez Atencio (1)
Frente Popular Agricola FIA del Perú
- Moises de la Cruz Cardenas (1)
- Edilberta Yace de Velasquez (2)
Fuerza Popular
- Roy Ernesto Ventura Angel (1)
- Madeleina Rivera Fabian (2)
Fuerza y Libertad
- Jhovany Mantari Lopez (1)
Juntos por el Perú
- Percy Herbert Osorio Palpan (1)
Partido del Buen Gobierno
- Arevalo Carlos Beltran Torres (1)
- Julia Francisca Lozada Silva (2)
Partido Demócrata Verde
- Marco Antonio Vargas Soto (1)
- Aida Gomez Capcha (2)
Partido Democrático Federal
- Fidel Ezequiel Quintanilla Machao (1)
- Olga Dina Huancho Dominote (2)
Partido Democrático Somos Perú
- Hilda Victoria Blas Flores (1)
- Luis Manuel Caceres Bustamante (2)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Edwin Rodriguez Guizado (1)
- Genoveva Ayala Bazan (2)
Partido Morado
- Edna Marietta Bustamante Moreno (1)
- Samuel Alberto Chevarria Palomino (2)
Partido País para Todos
- Rene Camilla Teniente (1)
- Evelin Monica Mendo Briceño (2)
Partido Político Cooperación Popular
- Angel Anibal Espinoza Altez (1)
- Edit Maribel Rojas Tello (2)
Partido Político Integridad Democrática
- Arcangel Ramos Berrospi Uribe (1)
- Doris Rina Jimenez de Canales (2)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Arturo Sergio Ñañez Ordoñez (1)
- Ofelia Rios Pacheco (2)
Partido Político Perú Primero
- Juan Luis Grados Poma (1)
- Hermilia Condor Lagunas (2)
Podemos Perú
- Rudy Edwin Callupe Gora (1)
Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Hugo Mendieta Quispe (1)
- Emilia Mauricio Rosas Vda. de Gallardo (2)
Renovación Popular
- Miriam Laureano Mauricio (1)
- Franz Antonio Westreicher Flores (2)
Un Camino Diferente
- Eva Margot Espinoza Esquivel (1)
- Raymundo Torres Ponte (2)
Unidad Nacional
- Angel Alejandro Valdivia Aparicio (1)
- Nelly Olga Leon Quispe (2)
PUEDES VER: Multa por no votar Elecciones 2026: lo que pagarás si no acudes a las urnas el 12 de abril
Candidatos a Diputados por Pasco en Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Pasco en los comicios de 2026:
Ahora Nación - AN
- Jesus Jhonny Canta Hilario (1)
- Jazmin Yoselin Jara Carhuaricra (2)
- Marco Antonio Berrospi Arrieta (3)
- Vanesa Nelly Copa Gutierrez (4)
Alianza Electoral Venceremos
- Jhonny Froy Solis Luis (1)
- Lucero De Belen Pinedo Huerta (2)
- Alex Yuliño Huacho Hermitaño (3)
- Lisbeth Julia Quintana Tapia (4)
Alianza para el Progreso
- Isaac Raul Huamali Sanchez (1)
- Jissel Yessica Barrera Poma (2)
- Nelson Wilder Palacios Matos (3)
- Noemi Ruth Trinidad Orizano (4)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Ronald Wilder Castillo Rojas (1)
- Andrea Del Rosario Joello Fernandez (2)
- Edgar Jorge Quispe Chipana (3)
Frente Popular Agricola FIA del Perú
- Felix Jorge Valenzuela Muñique (1)
- Medalith Tapia Torres (2)
- Jose Silva Zelada (3)
- Cris Magaly Ccorisoncco Villanueva (4)
Fuerza Popular
- Kim Tami Muñoz Yurivilca (1)
- Jhonn Brayam Valqui Ordoñez (2)
- Civia Quirica Ponce Vda de Rivera (3)
- Cayo Condezo Meza (4)
Fuerza y Libertad
- Diego Alberto Gomez Nieves (1)
- Nurit Ibet De La Cruz Aranda (2)
- Ana Maria Fabian Vega (4)
Libertad Popular
- Angelo Antony Huaman Rodriguez (1)
- Yesenia Jhasmin Vento Castañeda (4)
Partido Aprista Peruano
- Juan Chavin Galarza (1)
- Elsa Adalberta Alban Frech (2)
- Daniel Alcides Gomez Fuentes (3)
- Edith Margarita Sosa Rivera (4)
Partido Cívico Obras
- Edin Richar Valencio Canango (1)
- Ervila Chonquiri Quisichi (2)
- Gedeon Pachari Pascual (3)
- Magda Madelaine Mendoza Caballero (4)
Partido Demócrata Unido Perú
- Biscop Abel Lopez Shicshe (3)
Partido Demócrata Verde
- Anghelo Jefferson Rios Espinoza (1)
- Cecilia Elizabeth Ipanaque Machaca (2)
- Juan Gabriel Abarca Araujo (3)
- Raquel Bilha Flores Alejandro (4)
Partido Democrático Somos Perú
- Nancy Zoraida Diaz Tamara (1)
- Walter Tiza Rivera (2)
- Victoria Carranza Huaman (3)
- Eduard Gerty Andia Alarcon (4)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Gavino Matamoros Villanueva (1)
- Gianella Liseth Martinez La Torre (2)
- Saul Alejandro Soto Custodio (3)
- Jem Geena Jurado Huanca (4)
Partido Morado
- Carlos Enrique Lora Loza (1)
- Sandra Miriam Huaman Gutierrez (2)
- Nelson Hernan Camac Puente (3)
Partido País para Todos
- Rolando Apolinario Inocencio Sumaran (1)
- Yuli Yanet Carusso Sumaran (2)
- James Jefferson Meza Valencia (3)
Partido Político Cooperación Popular
- Silvia Raquel Mishari Astete (1)
- Jonas Cespedes Martin (2)
- Olga Fermina Rojas Tello (3)
- Emerson Palma Acosta (4)
Partido Político Integridad Democrática
- Victor Rolando Carbajal Marcelo (1)
- Luis Ayala Marchan (3)
- Yanet Rocio Magallan Rojas (4)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Gilfredo Muñoz Palacios (1)
- Juan Carlos Ñañez Ordoñez (3)
- Maria De Los Angeles Cerron Jorge (4)
Partido Político Perú Primero
- Hector Joel Pizarro Rios (1)
- Winny Kimbherly Leon Espinoza (2)
- Jhon Hitler Torres Sanchez (3)
- Savina Aguida Rivera Vacas (4)
Partido Político Prin
- Jannet Pilar Paredes Sanchez (1)
- Suan Ching Durand Yon (3)
Podemos Perú
- Joel Gerson Camones Medrano (1)
- Luz Mary Elena Calsin Llacuachaque (2)
- Frederick Lui Huaman Espinoza (3)
- Elizabet Rufina Chamorro Cervantes (4)
Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Brayan Antonik Mendieta Nuñez (1)
- Jhoel Daniel Claro Sanchez (3)
Progresemos
- Mayor Mayori Chavez Andrade (2)
- Luis Alberto Guevara Manrique (3)
- Ada Silvia Gomez Suarez (4)
Renovación Popular
- Brando Josinio Capdevila Salazar (1)
- Uriel Eduardo Peralta Lume (3)
- Marcela Olinda Entazu Trinidad (4)
Un Camino Diferente
- Jose Luis De La Cruz Solano (1)
- Ana Karina Cruz Alvarez (2)
- Santos Ramiro Vega Rodriguez (3)
- Betty Teresita Solis Gutierrez (4)
Unidad Nacional
- Antonio Wilber Reynaga Valencia (1)
- Arnold Bruce Limaco Quispe (3)
- Leyda Samaniego Zevallos (4)
Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber
Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.
Link para saber si eres miembro de mesa en Pasco en las Elecciones 2026
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.
Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Pasco
La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.
El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.
Guía completa para las Elecciones Generales 2026. (Infografía vía Nano Banana de Gemini)