Estos son los candidatos al Senado y Diputados por Pasco en Elecciones Generales 2026

Pasco elegirá Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)

Pasco elegirá Senadores y Diputados el 12 de abril en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Composición LR)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú entran en su etapa decisiva y uno de los puntos clave es conocer quiénes son los candidatos al Senado y Diputados por Pasco. En este departamento, diversas organizaciones políticas ya definieron a sus postulantes, quienes buscarán representar a la región en el nuevo Congreso bicameral. A continuación, revisa la lista completa de candidatos en Pasco y cómo quedaron conformadas las postulaciones.

Candidatos al Senado por Pasco en Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan al Senado por Pasco en los comicios de 2026:

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Ahora Nación

Joel Miguel Cordova Ponce (1)

Agustina Victoria Aroapaza Ramos (2)

Alianza Electoral Venceremos

Oscar Sudario Remigio (1)

Rafaela Tapia Medrano de Quintana (2)

Alianza para el Progreso

Nancy Trujillo Bravo (1)

Eduardo Ruben Carhuaricra Meza (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

Julio Cesar Sanchez Atencio (1)

Frente Popular Agricola FIA del Perú

Moises de la Cruz Cardenas (1)

Edilberta Yace de Velasquez (2)

Fuerza Popular

Roy Ernesto Ventura Angel (1)

Madeleina Rivera Fabian (2)

Fuerza y Libertad

Jhovany Mantari Lopez (1)

Juntos por el Perú

Percy Herbert Osorio Palpan (1)

Partido del Buen Gobierno

Arevalo Carlos Beltran Torres (1)

Julia Francisca Lozada Silva (2)

Partido Demócrata Verde

Marco Antonio Vargas Soto (1)

Aida Gomez Capcha (2)

Partido Democrático Federal

Fidel Ezequiel Quintanilla Machao (1)

Olga Dina Huancho Dominote (2)

Partido Democrático Somos Perú

Hilda Victoria Blas Flores (1)

Luis Manuel Caceres Bustamante (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Edwin Rodriguez Guizado (1)

Genoveva Ayala Bazan (2)

Partido Morado

Edna Marietta Bustamante Moreno (1)

Samuel Alberto Chevarria Palomino (2)

Partido País para Todos

Rene Camilla Teniente (1)

Evelin Monica Mendo Briceño (2)

Partido Político Cooperación Popular

Angel Anibal Espinoza Altez (1)

Edit Maribel Rojas Tello (2)

Partido Político Integridad Democrática

Arcangel Ramos Berrospi Uribe (1)

Doris Rina Jimenez de Canales (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

Arturo Sergio Ñañez Ordoñez (1)

Ofelia Rios Pacheco (2)

Partido Político Perú Primero

Juan Luis Grados Poma (1)

Hermilia Condor Lagunas (2)

Podemos Perú

Rudy Edwin Callupe Gora (1)

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Hugo Mendieta Quispe (1)

Emilia Mauricio Rosas Vda. de Gallardo (2)

Renovación Popular

Miriam Laureano Mauricio (1)

Franz Antonio Westreicher Flores (2)

Un Camino Diferente

Eva Margot Espinoza Esquivel (1)

Raymundo Torres Ponte (2)

Unidad Nacional

Angel Alejandro Valdivia Aparicio (1)

Nelly Olga Leon Quispe (2)

Candidatos a Diputados por Pasco en Elecciones 2026

Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Pasco en los comicios de 2026:

Ahora Nación - AN

Jesus Jhonny Canta Hilario (1)

Jazmin Yoselin Jara Carhuaricra (2)

Marco Antonio Berrospi Arrieta (3)

Vanesa Nelly Copa Gutierrez (4)

Alianza Electoral Venceremos

Jhonny Froy Solis Luis (1)

Lucero De Belen Pinedo Huerta (2)

Alex Yuliño Huacho Hermitaño (3)

Lisbeth Julia Quintana Tapia (4)

Alianza para el Progreso

Isaac Raul Huamali Sanchez (1)

Jissel Yessica Barrera Poma (2)

Nelson Wilder Palacios Matos (3)

Noemi Ruth Trinidad Orizano (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

Ronald Wilder Castillo Rojas (1)

Andrea Del Rosario Joello Fernandez (2)

Edgar Jorge Quispe Chipana (3)

Frente Popular Agricola FIA del Perú

Felix Jorge Valenzuela Muñique (1)

Medalith Tapia Torres (2)

Jose Silva Zelada (3)

Cris Magaly Ccorisoncco Villanueva (4)

Fuerza Popular

Kim Tami Muñoz Yurivilca (1)

Jhonn Brayam Valqui Ordoñez (2)

Civia Quirica Ponce Vda de Rivera (3)

Cayo Condezo Meza (4)

Fuerza y Libertad

Diego Alberto Gomez Nieves (1)

Nurit Ibet De La Cruz Aranda (2)

Ana Maria Fabian Vega (4)

Libertad Popular

Angelo Antony Huaman Rodriguez (1)

Yesenia Jhasmin Vento Castañeda (4)

Partido Aprista Peruano

Juan Chavin Galarza (1)

Elsa Adalberta Alban Frech (2)

Daniel Alcides Gomez Fuentes (3)

Edith Margarita Sosa Rivera (4)

Partido Cívico Obras

Edin Richar Valencio Canango (1)

Ervila Chonquiri Quisichi (2)

Gedeon Pachari Pascual (3)

Magda Madelaine Mendoza Caballero (4)

Partido Demócrata Unido Perú

Biscop Abel Lopez Shicshe (3)

Partido Demócrata Verde

Anghelo Jefferson Rios Espinoza (1)

Cecilia Elizabeth Ipanaque Machaca (2)

Juan Gabriel Abarca Araujo (3)

Raquel Bilha Flores Alejandro (4)

Partido Democrático Somos Perú

Nancy Zoraida Diaz Tamara (1)

Walter Tiza Rivera (2)

Victoria Carranza Huaman (3)

Eduard Gerty Andia Alarcon (4)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Gavino Matamoros Villanueva (1)

Gianella Liseth Martinez La Torre (2)

Saul Alejandro Soto Custodio (3)

Jem Geena Jurado Huanca (4)

Partido Morado

Carlos Enrique Lora Loza (1)

Sandra Miriam Huaman Gutierrez (2)

Nelson Hernan Camac Puente (3)

Partido País para Todos

Rolando Apolinario Inocencio Sumaran (1)

Yuli Yanet Carusso Sumaran (2)

James Jefferson Meza Valencia (3)

Partido Político Cooperación Popular

Silvia Raquel Mishari Astete (1)

Jonas Cespedes Martin (2)

Olga Fermina Rojas Tello (3)

Emerson Palma Acosta (4)

Partido Político Integridad Democrática

Victor Rolando Carbajal Marcelo (1)

Luis Ayala Marchan (3)

Yanet Rocio Magallan Rojas (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

Gilfredo Muñoz Palacios (1)

Juan Carlos Ñañez Ordoñez (3)

Maria De Los Angeles Cerron Jorge (4)

Partido Político Perú Primero

Hector Joel Pizarro Rios (1)

Winny Kimbherly Leon Espinoza (2)

Jhon Hitler Torres Sanchez (3)

Savina Aguida Rivera Vacas (4)

Partido Político Prin

Jannet Pilar Paredes Sanchez (1)

Suan Ching Durand Yon (3)

Podemos Perú

Joel Gerson Camones Medrano (1)

Luz Mary Elena Calsin Llacuachaque (2)

Frederick Lui Huaman Espinoza (3)

Elizabet Rufina Chamorro Cervantes (4)

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Brayan Antonik Mendieta Nuñez (1)

Jhoel Daniel Claro Sanchez (3)

Progresemos

Mayor Mayori Chavez Andrade (2)

Luis Alberto Guevara Manrique (3)

Ada Silvia Gomez Suarez (4)

Renovación Popular

Brando Josinio Capdevila Salazar (1)

Uriel Eduardo Peralta Lume (3)

Marcela Olinda Entazu Trinidad (4)

Un Camino Diferente

Jose Luis De La Cruz Solano (1)

Ana Karina Cruz Alvarez (2)

Santos Ramiro Vega Rodriguez (3)

Betty Teresita Solis Gutierrez (4)

Unidad Nacional

Antonio Wilber Reynaga Valencia (1)

Arnold Bruce Limaco Quispe (3)

Leyda Samaniego Zevallos (4)

Elecciones 2026 en Perú: lo que debes saber

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán el próximo 12 de abril y definirán a las nuevas autoridades del país, incluyendo presidente, senadores y diputados. Los ciudadanos deberán acudir a sus locales de votación asignados por la ONPE para emitir su voto.

Link para saber si eres miembro de mesa en Pasco en las Elecciones 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el enlace oficial para que los ciudadanos verifiquen si fueron designados como miembros de mesa en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Para consultarlo, solo debes ingresar al portal de la ONPE, colocar tu número de DNI y revisar el resultado, donde se indicará si eres titular o suplente, así como el local de votación asignado para cumplir con este deber cívico obligatorio. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.

Elecciones 2026: link para conocer tu local de votación en Pasco

La ONPE puso a disposición la consulta pública para que los ciudadanos verifiquen su local de votación y confirmen la relación final de miembros de mesa para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

El servicio ya puede usarse en línea ingresando el número de Documento Nacional de Identidad (DNI). La entidad precisó que la información corresponde al padrón definitivo, tras concluir el proceso de tachas y reemplazos previsto en el cronograma oficial. Para continuar con ese proceso, haz click aquí.



