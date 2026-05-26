El Corredor Bioceánico de Capricornio se perfila como un proyecto esencial para mejorar la logística en América Latina, conectando zonas productivas con puertos marítimos internacionales. | Ilustración con IA/ChatGPT

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El Corredor Bioceánico de Capricornio emerge como un proyecto clave de integración física en América Latina para reordenar el tránsito de mercancías desde las zonas productivas interiores hacia los terminales marítimos internacionales. Aunque la difusión pública menciona un trazado cercano a los 4.000 kilómetros, los documentos técnicos precisan que el eje vial priorizado supera los 2.400 kilómetros. Esta ambiciosa red logística y portuaria busca optimizar el comercio exterior mediante una infraestructura eficiente y estratégica.

La iniciativa persigue acortar distancias, coordinar inversiones e integrar pasos fronterizos mediante políticas públicas conjuntas entre gobiernos nacionales y subnacionales. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Plan Maestro del corredor definirá una “visión común y consensuada” centrada en la facilitación comercial, el desarrollo productivo local y la conectividad digital.

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¿Qué países latinoamericanos y océanos unirá el nuevo Corredor Bioceánico?

El megaproyecto enlazará a Brasil, Paraguay, Argentina y Chile para conectar de manera eficiente el océano Atlántico con el Pacífico. El plan de acción de la Comisión de Alto Nivel de esta obra vial, publicado por el Ministerio de Economía chileno, lo define textualmente como un “ambicioso proyecto de integración regional” basado en una extensa red de infraestructura carretera y portuaria.

La ruta contempla el paso por Mato Grosso do Sul, el Chaco paraguayo, las provincias de Salta y Jujuy y las terminales marítimas del norte de Chile, especialmente Antofagasta, Mejillones e Iquique. Según el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el trayecto posee una longitud de 2.400 kilómetros en su eje central y optimizará el transporte internacional entre el interior sudamericano y los puertos chilenos.

Respecto al financiamiento, no existe un presupuesto único para toda la megaobra, ya que combina infraestructura nacional, mejoras en muelles y coordinación multilateral. El BID aprobó una cooperación técnica no reembolsable de US$600.000 para elaborar el Plan Maestro Regional; además, la agenda chilena identifica trabajos específicos, como la ampliación del molo de abrigo en Antofagasta por US$39 millones y faenas adicionales estimadas en US$15 millones.

¿Qué ventajas ofrece el Corredor Bioceánico para el comercio con Asia?

El principal beneficio de este canal de integración radica en brindar una salida directa hacia el Asia-Pacífico a las mercancías del centro de Sudamérica. De acuerdo con el documento chileno, la nueva vía posee el potencial de disminuir “hasta 10 días” los tiempos de transporte entre las zonas mediterráneas y los destinos asiáticos, en contraste con las rutas tradicionales que conectan con los puertos del norte de Chile.

Esta optimización logística dinamizará la exportación de bienes agroindustriales, minerales y manufacturas, sectores que actualmente asumen costos elevados por el aislamiento geográfico. Al respecto, la plataforma oficial del Corredor Bioceánico de Capricornio destaca que el Plan Maestro busca “mejorar la conectividad, promover el comercio intrarregional y apoyar el desarrollo productivo de las economías regionales” para estructurar cadenas de valor competitivas.

El flujo comercial hacia Oriente está condicionado a la agilidad aduanera, motivo por el cual el BID prioriza la unificación de normativas y la modernización de los pasos fronterizos. El éxito de estas obras de infraestructura consolidará este paso transcontinental como una opción predecible y atractiva para los exportadores que apuntan a potenciar sus ventas en mercados clave como China, Japón y Corea del Sur.